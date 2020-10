Tarot gratis para hoy 13 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy lunes 13 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 13 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

La Templanza que hoy te representa está influenciada por el Diablo y tus sentimientos se incendian como la paja, amigo. Sin embargo, hay un cierto pudor que te permite moderar tus impulsos. No es momento de vivir una aventura sin futuro, pero aprovecha este arrebato de pasión para construir una relación sincera y sólida.

En el trabajo, el ambiente es eléctrico y el contexto poco tranquilizador. Bajo la influencia conjunta del Diablo y el Ahorcado, haces uso de la provocación para hacer reaccionar a tus compañeros de trabajo, pero las relaciones se inclinan rápidamente hacia la agresividad. Con múltiples reproches, nadie admite sus culpas. El orgullo y la pasión ocupan demasiado espacio, aléjate si no quieres cometer lo irreparable.

Tauro, así es tu lectura del tarot

En el amor, los contratiempos tienen hoy tendencia a agotarse, amigo. Los Enamorados que representan el contexto sentimental revelan comportamientos dudosos y poco fiables por parte de las personas que te rodean. Todo esto te inquieta, hasta el punto de que las relaciones con algunas personas podrían verse bloqueadas por falta de confianza. Un consejo: acaba con tus dudas e intenta comunicarte.

En el trabajo, puede que te veas desbordado/a por preguntas sobre el fundamento de tus decisiones y la validez de tus relaciones con el entorno. Los Enamorados te hacen dudar de cada una de tus iniciativas, lo que puede que te haga ir más lento. Esta lentitud en tus proyectos afectará especialmente los acuerdos: asociaciones, contratos, colaboraciones. Si quieres progresar, ¡muestra tu confianza!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás unas veces en el séptimo cielo, otras, bajo tierra, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, darás muestras de gran circunspección que podría contrastar con el áurea de poder que desprende el Emperador. Puede que tu deseo de gustar y tus impulsos no consigan ocultar tu verdadera fragilidad y tus dudas. Aprovecha este día para reflexionar sobre ti mismo(a).

En tu área profesional, deberías mostrarte vigilante en las empresas colectivas. Bajo la influencia del Ermitaño, tienes la impresión de que tus compañeros de trabajo te dan la espalda, que se muestran más distantes o te evitan. En lugar de sufrir esta situación, utiliza la Fuerza para poner las cosas en su sitio. Posees el magnetismo necesario para reaccionar con eficacia.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la cara hasta los pies, amigo. La alianza de la Luna y la Torre indica que puede que haya contrariedades familiares o amorosas. En lugar de esconderte bajo tu caparazón, debes decir claramente lo que esperas de tus relaciones amorosas o afectivas. El peor enemigo es el silencio cuando hay conflicto.

En tu área profesional, es mejor que hoy avances a solas. El trabajo en equipo no te sirve de nada, puesto que tu entorno profesional, marcado por la Luna, no tiene las ideas muy claras y tiene tendencia a interpretar tu frialdad como agresión. Conviene que te aisles lo más posible, sin inquietar a tus compañeros de trabajo. Haz uso de tu diplomacia antes de ir corriendo a encerrarte en tu oficina o dentro de tus pensamientos.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Todo va muy bien, Señora Emperatriz! Hoy, la dama del Tarot se asocia con el Mundo para duplicar tu encanto y hacer de ti el ser más simpático de la tierra, amigo. Conversas mucho, quieres saberlo todo de las personas cercanas, entenderlo todo sobre el amor, y , sobre todo, seducir con inteligencia al mundo que te rodea.

En el trabajo cumples tu posición con gran aceptación y obtienes muchas satisfacciones de tus proyectos actuales y tus diversas colaboraciones. La alianza de la Templanza y la Emperatriz es símbolo de una verdadera aptitud para trabajar en equipo y negociar con diplomacia importantes acuerdos. Sabes adaptarte a toda nueva situación con inteligencia y buen humor.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy asombrarás a todo el mundo con tu dinamismo, amigo. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, tu espontaneidad es muy enérgica y puede sorprender a un entorno afectivo un poco demasiado aferrado a sus principios. Bajo la influencia del Emperador, las personas que amas no son necesariamente las más cariñosas, pero no están menos dispuestas a unirse a ti en tu locura. De todas maneras, no cambies demasiado sus costumbres.

En el trabajo, eres el rigor personalizado bajo la influencia del Emperador y la Justicia. No se te escapa ningún error, ninguna debilidad, no toleras ningún fallo. Todo esto está bien, siempre y cuando reconozcas tu culpa de vez en cuando. Intenta mostrarte tolerante y escucha a los demás.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy, expresarás tus sentimientos con amor con la ayuda de la Fuerza y el Sol, amigo. Tus relaciones se inclinan por la intensidad y la pasión, sea o no reciente tu relación. Sin embargo, tal poder no existe sin riesgo de problemas. Quizá exijas a tu pareja demasiadas pruebas de amor. Sé menos exigente y evitarás conflictos.

En el trabajo, estás en una posición ideal para hacer valer tus ideas y tus proyectos a tu entorno. La Fuerza y el Sumo Sacerdote te ponen en una buena posición para afirmar con valor tus opiniones, haciendo uso de la diplomacia. Con sinceridad e inteligencia, tienes todas las bases para convencer a muchos.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Si tu relación llega a un punto crítico, amigo, la tirada de la Justicia y la Torre indica que puede presentirse la idea de una separación o divorcio. Si no quieres que la situación se envenene o alcance un punto sin retorno, habrás de ser más flexible y tolerante.

En el trabajo, te tienta el ser demasiado alegre y actuar por impulsos, pero la Justicia vigila y calma tus ardores. En este contexto socio-profesional, recuperarás rápidamente tus puntos de referencia. Tus impulsos son controlados por tu entorno, que contribuye a mantener un equilibrio positivo entre tu fogosidad y lo que es razonable o no.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tus amores se sitúan bajo el signo de la amistad y la ternura, amigo. Protegidos por la Templanza y la Emperatriz, tus relaciones afectivas son agradables y prometedoras. Soltero(a), tendrás encuentros variados fundados en el amor/amistad que te llenan de felicidad, mientras que en pareja, estás dispuesto/y preparado/a para seguir al otro hasta el fin del mundo. ¡Es posible que todo esto te abra nuevas expectativas!

En cuanto al trabajo, el ambiente está en calma. Acabas de pasar por un momento de tranquilidad y la actividad vuelve pero despacio. Dicho esto, la tirada de la Muerte y de la Templanza debe incitarte a considerar el porvenir profesional con confianza. No habrá destellos inmediatamente, pero el periodo se presenta prometedor y gratificante. ¡No pierdas la cabeza!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Ermitaño y el Mundo agitan el espectro de la soledad sobre tu vida afectiva si sigues tratando tus amores con ligereza y superficialidad. Reflexiona sobre si tu pareja exige muestras de compromiso, pues en caso de rechazo por tu parte, él o ella podría hacer las maletas, amigo. Sé más expresivo y menos discreto.

En el aspecto profesional, te cuesta soportar a tus compañeros y superiores empujado/a por el deseo de independencia y soledad que te otorga la tirada del Loco y el Ermitaño. En consecuencia, estás de mal humor. Intenta ser más cooperativo/a si quieres que las cosas progresen y quieres sentir menos frustración en tu profesión.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy predominan la seriedad y la rectitud en tus relaciones afectivas, amigo. No hay lugar para bagatelas bajo la doble influencia de la Justicia y el Sumo Sacerdote. Afirmas tus sentimientos por la persona amada, refuerzas tus lazos de amistad, pero te falta fantasía y flexibilidad si intentan desestabilizar. Relájate un poco, no te hará mal.

En el trabajo, te tienta el ser demasiado alegre y actuar por impulsos, pero la Justicia vigila y calma tus ardores. En este contexto socio-profesional, recuperarás rápidamente tus puntos de referencia. Tus impulsos son controlados por tu entorno, que contribuye a mantener un equilibrio positivo entre tu fogosidad y lo que es razonable o no.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy no soportas la idea de verte encerrado/a en un universo afectivo agobiante, amigo. Necesitas aire, soledad y reflexión para poner en orden tus sentimientos. Las obligaciones de la vida conyugal te agobian y sueñas con pasar algunos días tu solo lejos de la rutina cotidiana.

Por otra parte, tu vida profesional atraviesa un periodo de dudas. La alianza de la Estrella y el Loco es señal de un malestar ligado a una creatividad mal controlada. Tienes tendencia a dispersarse en demasiadas direcciones o proyectos a la vez, sin conseguir terminar ninguno de forma satisfactoria. Concéntrate en el corazón de tu profesión sin dejarte llevar por tu imaginación.