Tarot gratis para hoy 12 de septiembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy lunes 12 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Este es uno de esos días en los que puede que no aprecien plenamente el soplo de aire fresco maravilloso que aportas al grupo. La venganza de lo rancio y viejo puede entrar en acción hoy. No cedas a las fuerzas negativas que intentan evitar que te expreses completamente. Ten confianza en que tienes lo que se necesita para tener éxito en cualquier camino que decidas seguir.

Tauro, así es tu lectura del tarot

No te sorprendas si las cosas no salen hoy exactamente de acuerdo al plan. Eventos inesperados probablemente aparezcan y alteren el curso de acción. Date cuenta de que estas interrupciones tienen un lugar en tu vida y que están ocurriendo por una razón. Es posible que no entiendas exactamente cómo o por qué, pero no pasa nada. No lo necesitas saber. Dale la bienvenida a estas nuevas energías en tu vida.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy debes sentir una calidez y un cariño especial por casi cualquier persona que conozcas. Buenas noticias sobre dinero pueden haber causado que tengas sentimientos positivos. Esto podría atraer a gente nueva hacia ti y acercar los que ya están en tu vida. Si has estado pensando en iniciar un proyecto artístico, este es el día para hacerlo. Las ideas creativas deben fluir libremente. ¡Diviértete!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Deberías sentir una energía especialmente positiva, cálida y amorosa, atrayendo a personas de todo tipo hacia ti. Tu confianza en ti, optimismo y determinación deberían alcanzar su máximo en los próximos días. Es muy probable que todo lo que has estado pensando en empezar (una nueva asociación, negocio, proyecto creativo, romance, etc.) tenga éxito y te traiga buena suerte. ¡Disfruta!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la capacidad de lograr avances importantes en cualquier proyecto en el que trabajes. Trata de no estancarte por las emociones que pueden hacer que te sientas de mal humor. Infunde al día una ráfaga de pensamiento no convencional. Trata de adoptar una actitud nueva y fresca hacia lo que sea que quieras lograr. Una nueva perspectiva es todo lo que necesitas para hacer que este día sea productivo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Puedes tener la sensación de que hoy te estás frotando contra una lija. Lo más probable es que se trate de una consecuencia de los problemas profundos que habitan dentro de ti. Algunas de estas emociones se refieren a la constante tensión entre las nuevas y viejas energías que chocan dentro de tu mundo. Este es uno de esos días en que las cosas llegan a un punto crítico. Los pedazos de tu ser interno te está golpeando en plena cara.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes sentirte como si estuvieras caminando sobre carbones encendidos. Alguien te ha lanzado la pelota y tienes que decidir qué hacer con ella. Utiliza tu juego de piernas para evitar que se te enreden los pies mientras ejercitas tu mente para decidir cuál será tu próximo movimiento. Trata de no instalarte en la terquedad o no llegarás a ninguna parte. La clave es mantenerte flexible y seguir la corriente cuando ocurran eventos inesperados.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Tus emociones se sentirán estables hoy, aunque puede haber un elemento inesperado tratando de colarse en la ecuación. Ten en cuenta que la gente será hoy un poco más volátil. Aunque la situación pueda estar tranquila en un momento, tiene el potencial de ser explosiva al siguiente. Trata de centrarte durante todo el día para no perder el equilibrio por causa de las emociones erráticas de otras personas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Explora hoy tu lado profundamente innovador e irracional. Tus emociones pueden ser contrarias a este principio, pero en lugar de dejar que esto suponga un freno a tu progreso, utiliza la energía para impulsarte a la acción. Disfruta de las nuevas tecnologías a tu disposición. Increíbles recursos se encuentran a tu alcance. No tengas miedo de aprovechar su poder para tu beneficio.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Es posible que desees quedarte en casa y no hablar con nadie hoy. Si decides aventurarte fuera, puede que te encuentres con oposición en casi todas las partes a las que vayas. No veas esto como algo negativo. Úsalo como incentivo para trabajar más duro para lograr tus metas. Hay fuerzas poderosas que te incitan, así que actúa con confianza. Asegúrate de sacar fuera tus emociones. De lo contrario, se van a pudrir y hacerte más daño que bien.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Puede que tengas la sensación de que no estás sintonizando con nadie hoy. Tendrán que hacerse ajustes ya sea por ti o por las personas con las que estás tratando para que se resuelva esto. Tus emociones pueden hacerte sentir tan bajo como el suelo, sin embargo tu mente desea despegar hacia la estratosfera. Los dilemas entre si tomar medidas o no hacer nada podrían paralizarte. Simplemente tienes que ir con la corriente.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Examina tus emociones, y confía en tus instintos. Fuerzas inesperadas pueden tratar de interrumpir el flujo de las cosas. Ten en cuenta que no debes tener ningún problema en mantener la situación bajo control siempre y cuando mantengas tu posición sólida y centrada. Las acciones que tomes hoy tendrán efectos a largo plazo, por lo que tienes que ser consciente de cómo utilizas tu energía. Incorpora lo antiguo también a tu plan de juego.

