Tarot gratis para hoy 12 de octubre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este martes 12 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

El día de hoy marca el comienzo de una etapa de cuatro semanas durante la cual podrías experimentar una gran necesidad de transformación en tu vida. La energía astral alentará el amor y la diversión a través de la creatividad y la conexión con los demás. Podrías descubrirte analizando preguntas profundas sobre tu calidad de vida. Siente la libertad de hacer algunos cambios drásticos a tu rutina.

Tauro, así es tu lectura del tarot

En este momento podrás sentir una mayor necesidad de conectarte con lo divino, gracias a la poderosa combinación de energías astrales en juego de hoy. Durante este período, te pedirán que brilles con más intensidad que de costumbre. Sé valiente, en especial en el terreno filosófico, religioso y de estudios. No dudes en comenzar diálogos sobre estos temas con gente de tu entorno.

Géminis, así es tu lectura del tarot

No es raro que llames la atención de todos cuando llegas a un lugar. Hoy tienes la oportunidad de brillar. Y no sólo eso: ¡brillarás durante todo el mes! Hoy se produce un cambio en los planetas hacia un nuevo signo. Este aspecto orgulloso sube al escenario y está feliz de ser el conductor. En las próximas cuatro semanas, deberías sentir la libertad de dejar que la llama dentro de ti arda con más brillo. Toma las riendas y no las sueltes. En este período descubrirás que tus objetivos están más al alcance de la mano.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Estás atravesando una transición profunda y podrías sentir que estás en una etapa de renacimiento. El día de hoy marca el ingreso de un cuerpo planetario a un nuevo signo, donde permanecerá durante varias semanas. Durante esta etapa, estarás más concentrado en tu imagen y en el modo en que te manejas. Sé valiente y siente orgullo de quién eres.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy es un buen día para dejar el pasado atrás. Un cuerpo celestial está ingresando a un nuevo signo, creando una sensación de optimismo y valentía. Esto te preparará para perdonar y olvidar. Llegó el momento de caminar hacia delante y dirigirse hacia grandes aventuras. Toma en cuenta que has pasado por muchas experiencias que te han enseñado mucho. No te preocupes, ¡ya no deberás pasar por más contratiempos por ahora!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Tu naturaleza orgullosa y majestuosa está a punto de revelarse, de modo que asegúrate de tener todo en su lugar antes de que se enciendan las luces. Hoy es el día en el cual un cuerpo astral ingresa a un nuevo signo, un gran signo que es sumamente orgulloso y valiente. El aspecto permanecerá en este signo durante las próximas cuatro semanas, alentándote a expresarte creativamente, en especial en lo relativo a tu carrera.

Libra, así es tu lectura del tarot

En este momento, tu concentración se encuentra en tus amistades. El día de hoy marca el inicio de una travesía astral de cinco semanas a través de un nuevo signo. Es aquí donde te sentirás más feliz. Se proyecta como un ser osado y valiente al que le encanta estar sobre el escenario. Tú también encontrarás que esta energía está más viva en tu mente, en especial a medida que estableces conexiones fuertes con quienes te rodean.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Acabas de salir de la oscuridad hacia la luz. Tu ánimo general y autoestima van en aumento y otras personas notarán este cambio radical dentro de ti. El día de hoy marca un cambio planetario hacia un nuevo signo, un signo fijo al que le gusta moverse y rugir estruendosamente. Tú también sentirás una mayor vitalidad física y confianza, en especial en lo que respecta a sociedades.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Un ciclo está por culminar y podrías descubrirte terminando algunos proyectos y cosechando las recompensas de lo que has sembrado. El día de hoy marca el comienzo de una travesía de cuatro semanas en la cual el cuerpo astral hará el recorrido anual a través de un nuevo signo. En esta etapa podrás descubrir que hay una luz más brillante dentro de ti que te ilumina. Proyecta esa energía creativa hacia afuera para que el mundo entero pueda verla.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Los cuerpos astrales hacen hoy un cambio profundo hacia un nuevo signo. El día de hoy marca el comienzo de una travesía de cuatro semanas durante las cuales el aspecto se sentirá sumamente feliz expresándose de modo creativo y abierto. Para ti, esto indica una etapa en la que las finanzas tendrán más importancia y te harás preguntas serias sobre tus recursos y sobre tu calidad de vida en general. Es quizás el momento de inyectar algo de diversión a la ecuación.

Acuario, así es tu lectura del tarot

El día de hoy marca el comienzo de un cambio astrológico profundo en el cual se inicia una travesía de varias semanas hacia un nuevo signo. Este es el lugar en el cual este cuerpo astral se siente más feliz. El aspecto disfruta de estar en el escenario, esparcir su amor y compartir la luz del sol con quienes lo rodean. Tú también descubrirás que la conexión con los demás es una experiencia más gratificante y que las cosas están teñidas de un tono más divertido e infantil. Diviértete y disfrútalo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy es el comienzo de una travesía de seis semanas en la cual un cuerpo celestial hace su recorrido anual a través de un nuevo signo. Es una etapa muy bulliciosa y de confianza durante la cual buena parte de tu concentración externa estará puesta en el trabajo y la rutina. Descubrirás que hay una necesidad mayor de expresar a la niña que vive dentro de ti. Siente la libertad de subir al escenario y sentirte orgulloso de cada representación que hagas.

