Tarot gratis para hoy 12 de julio del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy martes 12 de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Un familiar u otro ser querido puede no estar diciendo la verdad. En defensa de esta persona, probablemente piensa que te está protegiendo al ocultarte la verdad. Este es el momento en el que puedes confiar en tus instintos. Si te dicen algo que simplemente no parece cierto, comprueba la información por ti mismo/a en vez de aceptarla sin dudas.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tienes una mente activa y una imaginación incluso más activa. Hoy corres el riesgo de sufrir un cortocircuito en el cerebro a medida que luchas para mantenerte al día con todas las ideas e información que tienes en la cabeza. Tómate unos minutos para hacer un inventario mental. Anotar todo lo que estás pensando ahora mismo puede liberar algo de espacio en el cerebro para otros temas. Dar una larga caminata o correr ayudarían a calmar la mente.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Si un miembro de la familia está de mal humor, pero no confiesa por qué, te toca a ti intervenir y ayudar. Esta persona tiene una nube grande y negra encima que proyecta sombras donde quiera que vaya. Haz lo que puedas para sacarle de esa situación, pero ten cuidado con no forzar las cosas demasiado. Podría ser necesario algo de terapia y puede que no sea un área en la que tengas experiencia.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Si un amigo o compañero de trabajo parece tener problemas, es posible que no quieras interferir por miedo a intimar demasiado. Pero este no es el momento de frenarse. Es probable que esta persona realmente necesite tu ayuda. Tu intervención será muy apreciada y, posiblemente, incluso recompensada. Asegúrate de descansar un poco esta noche. Necesitas recuperarte físicamente y emocionalmente.

Leo, así es tu lectura del tarot

Es cierto que hay ventajas y desventajas en el alto grado de intuición que tienes. Hoy se puedes sentir que algunos extraños pensamientos que entran en tu cabeza te abruman. Sólo el tiempo dirá si son verdaderas premoniciones o simplemente fantasías extrañas. Mientras tanto, probablemente sería mejor ignorarlos por completo. La vida es demasiado corta para jugar al juego del "qué pasaría si...".

Virgo, así es tu lectura del tarot

Algunas malas noticias acerca de tu situación financiera realmente no son tan malas como parece a primera vista. Aun así, te causarán un gran impacto. Vuelve a verificar la información antes de que te entre el pánico. Puede ser que una computadora funcionase mal o que un empleado del banco cometiese un error. Puedes tener que desentrañar algunos papeles, pero será un alivio resolverlo.

Libra, así es tu lectura del tarot

En una situación desagradable, tu inclinación es la de proteger a tus seres queridos de la verdad. Esto sería un error. A pesar de que actúas por amor, tus familiares tienen derecho a saber la verdad, aunque duela. No puede protegerlos de las realidades del mundo exterior. La mayoría de las personas, incluso las jóvenes, prefieren conocer los hechos.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy sientas un poco de cansancio. Aunque tienes adicción al trabajo, quizás tengas que admitir que este es un día para quedarse en la cama. Dedica estas pocas horas a recuperar tu energía. Tendrás que estar en plena forma para todo el trabajo que es probable que llegue a tu escritorio la próxima semana.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Puede que haya una persona a la que eches de menos mucho en estos días. ¿Es posible que la relación haya terminado y seas la última persona en enterarse? No dejes que tus inseguridades alcancen lo mejor de ti. Es probable que esa persona sólo necesite un poco de tiempo a solas para resolver algunas cuestiones trascendentales. Buscará tu calidez y amistad de nuevo pronto.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Es probable que la desinformación se extienda como la pólvora hoy, causando mucho malestar innecesario, ya sea entre tus vecinos o tus compañeros de trabajo. No aceptes literalmente cualquier chisme o rumor que escuches. Comprueba la exactitud de la información que recibas. Si llega a resultar ser falsa, como es probable, sentirás mucho el haber tenido participación en su propagación.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Estás finalmente en disposición de poner en marcha algunos de tus objetivos queridos desde hace tiempo. ¡Bien hecho! Sin embargo, a pesar de que todo está preparado, es posible que recibas hoy noticias de un cierto retraso en tus planes. La frustración se siente insoportable. Pero cuando das un paso atrás y ves todo el panorama, verás que en última instancia esta demora te resulta beneficiosa.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy ten cuidado con abogados, banqueros y corredores de bolsa. Es probable que uno de ellos trate de engañarte con información inexacta. Si bien a esa persona le podría resultar beneficiosa esa información, sin duda a ti no. Haz tu propia investigación y reúne todos los hechos antes de realizar las inversiones financieras que te recomienden.

