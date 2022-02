Tarot gratis para hoy 12 de febrero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 12 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy, tienes poca disposición hacia las relaciones afectivas, no te gusta la idea de nuevos encuentros, tienes poca inclinación a expresar tus sentimientos, te cierras en tu mundo interior. Será difícil liberarte, amigo. La tirada del Ermitaño y la Estrella es señal de una frustración afectiva que te encierra en un estado de soledad voluntaria.

En el trabajo, puede un acontecimiento ajeno a tu voluntad y fuera de tu control retrase la puesta en marcha de un proyecto que tenía luz verde. La asociación del Sol y el Ermitaño muestra que tus deseos se ven contrariados. Un ascenso muy deseado se hace esperar, hay un acuerdo que no llega a firmarse. Mantén la confianza y ten paciencia. La situación va a desestancarse.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Desconfía hoy de tu alto concepto del amor, amigo. La pareja formada por el Loco y la Luna indica que tus esperanzas se verán frustradas. Tienes tendencia a idealizar a las personas que amas, pero la realidad te enseñará que has puesto demasiadas esperanzas en ellos o en tu relación. De ahí el riesgo al desencanto. Nadie es perfecto.

En el trabajo, la asociación del Emperador y el Loco podría provocar curiosos cambios en tu comportamiento. Unas veces sentirás rigurosidad y voluntad, otras sentirás despreocupación y desentendimiento. Lo más sabio sería el optar por agarrar lo mejor de cada una de éstas dos actitudes para encontrar el equilibrio, de lo contrario, vivirás una jornada un poco caótica e incierta.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy tengas ganas de hacer una pausa en tu vida afectiva, amigo. La Muerte, asociado con el Mago, te sugiere que rompas el ritmo con una separación momentánea con la persona a la que amas o reflexionando sobre ti mismo/a. Necesitas encontrarte a solas para volver a confiar en ti y empezar sobre nuevas bases. Decidas lo que decidas, has de saber que éste día te permitirá analizar la situación.

En tu vida profesional, la tirada de la Luna y el la Muerte marca el fin de una situación, de un contrato, de un proyecto. Es necesario que pases esta página que te pesa mucho. El futuro parece incierto y sin salida y estos pensamientos te deprimen. En lugar de mirar al pasado, considera esta ruptura como una oportunidad de empezar desde cero.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Felicidad asegurada en tu vida sentimental, amigo! La pareja real Emperatriz-Emperador te protege y te confiere un aurea de seducción estabilizante. Si tienes pareja, tendrás excelentes relaciones con la persona amada. Soltero(a), posees suficiente encanto para acercarte a la persona que te interesa. Buena suerte y que tengas un buen día.

En el trabajo, tu entorno profesional te impone una severa gestión de tareas. Bajo la influencia del Emperador, tus compañeros de trabajo o clientes se muestran muy autoritarios y rigurosos, lo que tiene tendencia a frenar tu audacia y tus iniciativas. No te tomes a mal esta crisis de autoridad y haz lo que te dicen sin quejarte demasiado, a pesar de todo, esto es positivo, contribuye a estabilizar tu situación.

Leo, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que hay mucha gente a tu alrededor, demasiada para tu gusto. Bajo la influencia del Ahorcado, no te sientes preparado/a para afrontar este torbellino de gente. Y sin embargo, amigo, toda esa gente que te quiere solo quiere lo mejor para ti. Sal de tus dudas afectivas y acepta tus relaciones, ganarás felicidad y amor.

En el trabajo, puede que tu carrera sienta un empujón de la Muerte y del Mundo. El primero indica un gran cambio, el segundo una dinámica de expansión que puede materializarse en una estancia en el extranjero. Tu sed de descubrir y aprender se verá sin duda saciada por una proposición inesperada pero terriblemente tentadora. No vaciles demasiado, lánzate a esta nueva aventura.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta perdonar, amigo. Tampoco te resulta facil sonreir o hacer carantoñas. La alianza de la Sacerdotisa y la Torre indica que te encierras en ti mismo/a, lo que se opone al desarrollo afectivo. Bueno, si eres incapaz de ser amable, mejor será que te aisles.

En cuanto a tu actividad, serás el motor del cambio y las iniciativas. Pero cuidado, pues existe el riesgo de que tu entorno haga freno. Bajo la analítica influencia de la Sacerdotisa, ni tus colaboradores ni compañeros tendrán tu dinamismo. Pedirán sin cesar un tiempo de reflexión antes de lanzarse en una u otra aventura. Y sí, es un poco frustrante, pero la Rueda de la Fortuna te lleva a ti, no a ellos.

Libra, así es tu lectura del tarot

Con tu temperamento despistado y un poco disperso de hoy, no comprendes la frialdad excesiva de tu entorno, amigo. Te apetece distraerte, salir a ver mundo, pero tu entorno te responde con una imagen seria y poco inclinada al movimiento. Bajo la influencia de la Sacerdotisa, parece que tu universo afectivo está bloqueado, nada avanza ni se mueve. Qué pena que no puedas aprovechar tu dinamismo.

Profesionalmente, la Sacerdotisa tira de la cola al Diablo y, para solucionar un problema, te ves tentado/a a simplemente negarlo. Tu actitud está a falta de coraje y franqueza. Toma el toro por los cuernos y atrévete a confesar los errores, un mal resultado o una debilidad. Te vendría bien un amigo para echarte una mano.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Celos, conflictos de interés, palabras que superan los pensamientos. Puede que hoy estés de nervios y tengas serias discusiones con las personas cercanas. La fogosidad del Carruajete lleva al terreno peligroso de la provocación y la Torre que te representa es señal de serias peleas, amigo. ¡Puede que duerman en habitaciones separadas!

En cuanto a tu vida profesional, te anima un hermoso espíritu de conquista y te conduce directamente hacia el éxito en cuanto a negocios. Irás lejos, muy lejos, gracias al Carruaje dirigido por el Emperador. Cuidado de todas maneras con propasarte, no vaya a ser que te caigas del Carruaje. Conduces bien tu vida activa, pero las situaciones no son siempre iguales.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, tomas conciencia de que es necesario acabar con tu pasado afectivo para reconstruir tu equilibrio de otra manera. El la Muerte y el Juicio indican que es urgente una separación temporal o una ruptura definitiva, amigo. Sólo este acto radical te permitirá creer de nuevo en el amor o encontrar la confianza en ti y en tu amor propio.

En la esfera socio-profesional, todo indica que debes marcar el paso en relación con ciertos elementos de tu pasado. La Muerte y el Ermitaño te invitan a reflexionar sobre lo que no te conviene en tu vida laboral y a tomar la distancia necesaria para ponerle fin. Métodos anticuados, materiales obsoletos, colaboraciones ineficaces; tu debes determinar qué es lo que debe cambiar en tu manera de trabajar.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva crece y se extiende hoy en un ambiente favorable a la felicidad, a la ternura compartida y al amor sin mancha. La encantadora pareja formada por la Emperatriz y el Sol te ofrece algunas horas de felicidad que ningún desacuerdo puede enturbiar. Cultivas relaciones sinceras y sólidas que llenan tu vida y satisfacen tu necesidad de afecto. Saboréalas, amigo.

En tu actividad profesional, no relajas tus esfuerzos y esa profunda motivación te promete éxito. Con lucidez e inteligencia, consigues analizar la situación, administrar los problemas y, finalmente, negociar con tus compañeros. La Estrella y la Emperatriz son señal de un excelente sentido del contacto que favorece tu comunicación. ¡Habla, se te escucha!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Cuidado con la soledad en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y el Sumo Sacerdote, tienes cierta tendencia a mirarte el ombligo. No eres desagradable, no, porque estas dos cartas despliegan amabilidad por todas parte, pero estás demasiado centrado/a en tus dudas e incertidumbres. Necesitas aislarte y estar en paz contigo mismo(a), lo que otros no podrán entender.

En el aspecto profesional, te cuesta soportar a tus compañeros y superiores empujado/a por el deseo de independencia y soledad que te otorga la tirada del Loco y el Ermitaño. En consecuencia, estás de mal humor. Intenta ser más cooperativo/a si quieres que las cosas progresen y quieres sentir menos frustración en tu profesión.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy la Luna te robe toda tu energía, amigo . Impulsado/a por una Justicia muy eficaz, el influjo de tu entorno afectivo te parecerá demasiado pesado como para tomar la mínima iniciativa. En este ambiente perturbador es muy difícil actuar, conviene que tengas mucha sangre fría. Haciendo uso de tu capacidad de análisis, conseguiras acabar poco a poco con el pesimismo.

No te dejes despistar por los sentimientos perturbadores de tu entorno laboral. La Luna crea un ambiente confuso con tus compañeros de trabajo y en el contexto profesional en general. No intentes racionalizar tus decisiones y no escuches los consejos de los que dicen ser tus amigos. Apuesta por la dinámica del Carruaje para avanzar sin reflexionar demasiado.

