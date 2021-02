Tarot gratis para hoy 12 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 12 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

En el amor, la prudencia es hoy tu palabra clave, amigo. No te comuniques con los unos y los otros sin haber reflexionado bien sobre lo que vas a decir. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, eres a la vez abierto/a hacia los demás y reservado(a). Nada de charlatanería inútil con los amigos, nada de blabla con el ser amado, tu escuchas sabiamente y no tomas la palabra más que para lo esencial.

Por otra parte, tus competencias profesionales se valoran en su justa medida gracias a la asociación del Sol y la Emperatriz. Debido a tu trabajo, pero también a tu diplomacia, tu inteligencia y tu encanto, consigues convencer a los más reticentes para que te sigan en un ambicioso proyecto. Si buscas inversionistas, es el día ideal para ir a llamar a la puerta de los bancos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Si no tienes miedo a caer, podrías subir de dos en dos las escaleras hacia el éxito amoroso, amigo. Tu problema es que el Mundo y sus promesas te dan vértigo. Los Enamorados no te dan la confianza en ti necesaria y te incitan a dudar ante las peticiones del exterior. Tómate tu tiempo antes de lanzarte, ¡pero lánzate!.

En tu área profesional, no dudas en llamar a las puertas para observar nuevos horizontes profesionales. El Mundo te abre los ojos hacia lo que hacen los demás y la Fuerza te permite distinguir lo que es bueno y lo que lo es malo. Desarrollar así tu curiosidad te permite comprender mejor tus propias motivaciones.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy estás a gusto contigo mismo/a en el amor, amigo. Bajo la infuencia conjunta de la Estrella y el Emperador, puedes estar seguro/a de tus sentimientos, pues la suerte te acompaña en tu deseo por hacerte querer. Brillas con un áurea de sinceridad y autoridad que te promete relaciones caracterizadas por el mutuo respeto y serenidad.

En el aspecto profesional, sabes acabar con los conflictos y superar las dificultades con diplomacia. La tirada de la Templanza y la Estrella muestra que tu serenidad y confianza te sitúan en la posición de un líder conciliador. Tienes el don de motivar a tu entorno para que cada uno, a su manera, contribuya para que avance un proyecto común.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La Estrella que hoy te representa favorece el equilibrio interior y el brillo exterior, amigo. Asociada a la Rueda de la Fortuna que simboliza la suerte, tu buena Estrella te indica que has de tomar las oportunidades de felicidad que se te presentan y acoger con benevolencia todo nuevo encuentro, sentimental o amistoso. Será en el intercambio donde te desarrollarás, así que sal de tu casa y avanza hacia nuevas experiencias.

Cuando se trata de tu carrera, pase lo que pase, nunca es sufriente para ti. A pesar de la voluntad de tu entorno profesional, sigues encontrando dificultades. ¡Haz un poco más de esfuerzo! Si no quieres cargar con el mundo a tus espaldas, intenta adoptar una postura más positiva y constructiva a cada situación. ¡Todo el mundo sacará provecho, y tú más que nadie!.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta hacerte cargo de tus responsabilidades frente a una situación afectiva delicada. La alianza de los Enamorados y la Templanza muestra que tienes que hacer una difícil elección y no tienes ninguna energía. No dejes que otros decidan por ti, amigo. Con esta pasividad te arriesgas a dejarte llevar por una situación que no te conviene.

En la esfera profesional, sin duda te encontrarás frente a una elección bajo la influencia de los Enamorados: la elección de un proyecto profesional, de organización, entre compañeros de trabajo o clientes. Por suerte, la Justicia dirige tu estado de ánimo, lo que significa que posees las cualidades necesarias para tomar una decisión equilibrada y rigurosa. Es el momento ideal para elegir una nueva orientación o emprender un nuevo proyecto.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta hacerte cargo de tus responsabilidades frente a una situación afectiva delicada. La alianza de los Enamorados y la Templanza muestra que tienes que hacer una difícil elección y no tienes ninguna energía. No dejes que otros decidan por ti, amigo. Con esta pasividad te arriesgas a dejarte llevar por una situación que no te conviene.

Por otra parte, no habrá más cambios. Los acontecimientos se encadenan, te piden que hagas elecciones, que tomes decisiones y tú te quedas ahí, con la boca abierta, incapaz de pronunciar ni una palabra definitiva. El Juicio y los Enamorados que te ponen en ese estado de pasividad, podrían hacer que te pierdas una buena oportunidad. ¡Reacciona!.

Libra, así es tu lectura del tarot

Si estás soltero(a), hoy es tu día en el plano afectivo, amigo. Apoyado/a por el Carruaje y la Emperatriz, tienes todas las bazas para avanzar e iniciar una relación. El encanto, la espontaneidad, la inteligencia y el dinamismo son tus armas. Es el momento de acercarte un poco más a la persona amada. Si tienes pareja, las relaciones serán también muy positivas, no te preocupes.

En el trabajo, las cosas se mueven a tu alrededor pero no eres tú el origen del movimiento. Un poco retirado/a por la influencia del Ermitaño, dejas a los demás el placer de tomar la iniciativa. Simbolizado por el Carruaje, el contexto socio-profesional es dinámico y voluntario. Este entorno se activa para ayudarte a finalizar los proyectos en los que has participado. Deja que los otros tomen la delantera, a veces seguir es más cómodo que ser seguido/a.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás en la mejor forma dentro del aspecto afectivo, amigo. Por más que la Emperatriz busca tu sonrisa, tu te empeñas en apoyarte en el Ahorcado que consume tu buen humor y contraría tus relaciones. A pesar de la buena voluntad de tu entorno, las relaciones con las personas cercanas son vividas como obligaciones o cargas. Intenta superar todo esto si no quieres debilitar tus lazos afectivos.

En otro terreno, controlas el arte de la diplomacia y la perfección bajo la influencia del Juicio y la Emperatriz, lo que te ofrece un arma preciosa para salir ganador/a de las negociaciones profesionales. Tienes el don de decir siempre la frase adecuada en el momento adecuado para convencer a tus interlocutores. ¡Te metes a todo el mundo en el bolsillo con tu inteligencia y simpatía!.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡La fogosidad es algo bueno en el amor, pero la agresividad es otra cosa! Hoy te acecha el peligro, amigo. La energía el Carruaje del Emperador es tan poderosa que podría provocar en ti un humor conquistador y un comportamiento dominante. Te conviene, por tanto, cultivar la acción y el entusiasmo en tus relaciones sin presionar al otro. ¡Has de saber moderar tu autoridad!.

En el trabajo, el Mago y el Emperador te proponen actuar con mucha más autoridad y dinamismo. Dispones de las armas necesarias para que las cosas y los métodos evolucionen en la buena dirección. Con iniciativas originales y un gran control, dominarás los acontecimientos de la jornada.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no es el mejor día para mantener el equilibrio en tu vida afectiva, amigo. El Ahorcado en asociación con el Sumo Sacerdote puede hacer que temas amores incómodos y relaciones tumultuosas. Soltero(a), evita las discusiones tontas con personas tercas. Si tienes pareja, no saques inúltilmente temas que provocan discusiones. En resumen, da prioridad a la retirada frente al juego kamikaze.

En el trabajo, esta jornada se caracteriza por la frustración y la decepción. El Emperador no te da alas para conseguir lo que quieres ya que tus ambiciones son muy elevadas. Y el Ahorcado te recuerda la triste realidad. Los resultados que te esperan son más bien mediocres, las recompensas tardan en llegar y no se te hace fácil ir por el camino ambicioso que has trazado. No te preocupes, algunos retrasos son necesarios para poder avanzar más tarde.

Acuario, así es tu carta del tarot

Es un día muy triste en el plano sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a), mientras que el la Muerte desprende un perfume a ruptura o sepación en tu esfera afectiva. ¿Necesitas tomar distancia en relación con ciertos elementos de tu pasado amoroso? Una persona, un lugar, un recuerdo. Reflexiona, pero no tomes hoy ninguna solución irreversible.

En tu área profesional, tu situación evoluciona, lo hayas decidido o no, algunas cosas llegan a su fin, mientras que otras empiezan. Bajo la influencia de la Muerte, deberás enfrentarte a los cambios en tu contexto de trabajo y tomar las decisiones que se imponen para comenzar sobre nuevas bases. La Justicia que te representa, te ayudará a reaccionar mejor y cambiar de página.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Menudo jaleo hay a tu alrededor, amigo! Por más que pides calma y estabilidad en el amor, tu entorno afectivo no deja de pedir movimiento, salidas. Estas dos cosas no son muy compatibles y pueden provocar tensiones en las relaciones. Venga, un pequeño esfuerzo, muéstrate flexible y todo el mundo estará contento.

Por otra parte, inviertes a fondo en tu profesión, impulsado/a por la alianza del sol y el Carruaje que simboliza el éxito. Defiendes tus convicciones con fuerza y tus proyectos se ponen en marcha. Puedes incluso darte el lujo de vender la piel del oso antes de matarlo, ¡esto está ganado!.

