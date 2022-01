Tarot gratis para hoy 12 de enero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este miércoles 12 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Este es un buen día para interconectarte con otros hombres en tu trabajo. La influencia planetaria favorecerá tu suerte con la energía masculina. Si tienes la oportunidad de promocionar tus servicios, no temas charlar con esos caballeros. Si estás en una reunión o en una conferencia donde hay muchos otros hombres profesionales, tendrás suerte si quieres hacer alguna venta.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La alineación planetaria de hoy te hará sentir de maravilla! Te sentirás preparado para manejar cualquier desafío que se te presente. Es un buen momento para concentrarte en esos proyectos difíciles que requieren de energía y determinación extra. Si necesitas enfrentar a un cliente combativo o a un compañero de trabajo gruñón, éste es el momento de hacerlo. Te sentirás valiente y claro al comunicarte con los demás.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy tendrás que comunicarte de manera más directa. Te encontrarás en una situación en la cual las sugerencias o ser indirecto no funcionará. Así que, con la energía celestial guiándote, ¡di lo que realmente quieres decir! Al expresarte de manera directa, los que te rodean podrán comprenderte mejor. Y aún si no les gusta lo que tienes para decirles, al menos sabrán dónde estás parado.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Este es un buen día para abandonar una forma vieja de hacer las cosas. ¡A veces nos mantenemos firmes con algo aunque ya haya dejado de funcionar hace mucho!. Por ejemplo, ahora mismo quizás te encuentres estancado en una carrera. Aunque sientas que no estás yendo a ningún lado, realizar cambios te pone nervioso. Intenta concentrarte en tus sueños. La energía astral en juego te guiará por una dirección diferente, más afortunada.

Leo, así es tu lectura del tarot

Con la configuración planetaria del momento, es mejor que te olvides de las tareas domésticas de rutina. El aspecto en juego no favorece la realización de dichas tareas o de realizar mandados. En cambio, debes concentrarte en las actividades que este aspecto favorece, como leer, escribir, realizar cálculos, prácticamente cualquier actividad intelectual. Aprovecha este momento dedicándote a hacer algo que requiera concentración o creatividad.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy asegúrate de estimular tu mente. Ya de por sí estás muy pensativo/a, y con la influencia planetaria actual, lo estarás más aún. Eres un ávido lector. Si tienes un buen libro en el cual concentrarte, hazlo. Disfrutarás incluso hasta de un periódico o revista. ¡Considera hacer cualquier cosa que haga fluir tus pensamientos! Te resultará difícil encontrar algo que te proporcione más placer que esto.

Libra, así es tu lectura del tarot

La alineación astral actual indica el despertar de un deseo por versatilidad. Cualquier cosa a largo plazo no funciona durante este período. Considera hacer algo fuera de lo común hoy, como tomar una larga caminata, reunirte con alguien a quien no has visto por mucho tiempo, ir a ver un partido de deportes o jugar ajedrez. Mientras exista variedad y exclusividad en las cosas que planificas, disfrutarás mucho del día.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

No te sorprendas si hoy alguien te acusa de estar frío y distante. A pesar de que probablemente ninguna de las dos cosas sea cierta, los demás fácilmente interpretan el silencio como indicador de problemas de tu parte, ya que tu naturaleza es por lo general extrovertida y charlatana. Un humor pensativo a menudo se conecta con el aspecto en juego. Tómate el tiempo para asegurarle a los demás de que estás perdido en tus pensamientos más que emocionalmente distante.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Si te gusta escribir, este es un buen día para hacerlo. Aún si esta es una actividad relativamente nueva, la influencia astral te dará un empujoncito extra. Escribir en un diario, cartas, componer poesías o crear una historia son todas actividades que te proporcionarán placer durante el aspecto en juego. Otra opción es leer. Una buena novela o incluso el periódico atraparán tu mente y pueden mejorar el día.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy podrás expresarte de manera audaz y directa. La energía celestial te incita a que no te guardes nada. Quizás haya alguien en tu vida que haya estado aprovechándose de ti. ¡Este es el momento ideal para ponerlo en su lugar! Hazle saber lo que piensas sobre su comportamiento. Déjale en claro que no se lo permitirás en el futuro. Te sentirás bien si estableces límites.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Con la alineación planetaria actual, tendrás ideas nuevas sobre cómo manejar algo en el trabajo. Quizás se te ocurra un plan que te traiga mayor reconocimiento. Tal vez desees involucrarte en un prestigioso proyecto. Si todo sale bien, tu reputación continuará creciendo. ¡Definitivamente desearás aplausos, así que no temas tratar de alcanzar las estrellas!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Este es un día para estar solo. La alineación planetaria podría causar intensas demostraciones de personalidad. En la oficina, habrá muchos desacuerdos. Trata de mantener un perfil bajo y una actitud positiva. No tienes por qué ser arrastrado por las quejas de los demás. ¡Estás haciéndolo bien, así que asegúrate de preservar esa energía optimista!

