Tarot gratis para hoy 11 de septiembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy domingo 11 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Puede ser difícil encontrar respuestas hoy. También puede ser difícil para ti hacer saber tu punto de vista, sobre todo porque la cabeza de todos está en las nubes. No te sorprendas si tu cabeza hace un viaje hasta allí. Es mejor darle un impulso hasta allí en vez de tratar de forzarla de nuevo a la realidad. Observa las cosas desde una perspectiva diferente.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Este es tu día. Puedes percatarte de que la gente acude a ti para conseguir asesoramiento y apoyo. Tienen propensión a bajar la guardia y a aceptar más abiertamente las cosas en las que crees. Las conversaciones podrían conducir a temas más espirituales y podrías llegar a dar lecciones sobre el significado de la vida. De repente, las cosas en las que has estado pensando llegan a un gran público que siente ansías de escuchar tus palabras.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tus emociones pueden ser un poco vulnerables hoy, y puede serte difícil encontrar refugio en la tormenta. Tú paraguas no parece ser demasiado bueno y el agua parece entrar por todos lados. Acomódate centrándote y disfrutando de una tarde tranquila en casa. No permitas que los problemas de otras personas sin resolver infecten tu espacio. Diferencia entre las cuestiones que te preocupan y las que están fuera de tu control.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Eventos inesperados pueden surgir y causarte problemas. Podrías tener la sensación de que hay espinas que sobresalen de la nada cuyo único propósito es molestarte. Trata de mantener una actitud estable y pensar en la incorporación de aspectos no convencionales a tu rutina diaria. El torbellino loco de la actividad de hoy podría perturbar tus emociones un poco. No sientas frustración por cosas que no puedes controlar.

Leo, así es tu lectura del tarot

Como si se tratase de ajedrez, es posible que tengas que pensar en tu próximo movimiento con cuidado. Puede ser que tu oponente esté dedicando mucho tiempo para realizar el próximo movimiento y estás impaciente. Como resultado, puedes tomar una decisión demasiado apresurada. Ten la libertad de dedicarle tanto tiempo como sea necesario. Tu oponente puede estar dos o tres pasos delante de ti, así que concéntrate.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Sal de tu caparazón hoy. Te darás cuenta de que las personas son mucho más sensibles a tus sentimientos, ya que ellas mismas parecen ser más emocionales. La comunicación es más probable que se produzca a través de canales no hablados que por los métodos tradicionales. Se pueden transmitir muchas cosas con una mirada, un guiño o un abrazo largo. Deja que los demás sepan que estás escuchando.

Libra, así es tu lectura del tarot

Puedes sentir un poco de inquietud porque sabes que algo se está gestando, pero parece que no puedes conseguir descifrarlo. Esta energía es como un río corriendo bajo tus pies mientras te paras en un puente. El agua es tentadora, pero no puedes reunir el coraje para saltar. No sientas que tienes que ser una parte del todo. Quizás tu destino se encuentra al otro lado del puente.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Si te despiertas por la mañana y no quieres hacer nada más que quedarte bajo las sábanas un poco más de tiempo, tienes que saber que no eres la única persona que siente lo mismo. Hay una energía sensible hoy que te hace sentir vulnerable. Asegúrate de rodearte hoy de personas que te apoyen. Las palabras duras tienden a afectarte más profundamente de lo habitual, haciéndote desear haberte quedado en la cama todo el día.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Puedes encontrarte hoy tomando el camino del éxito. Podrías sentir que eres como un pájaro volando sobre el paisaje. Mientras vuelas, tu pareja está en el suelo haciendo todo lo posible por seguirte. Si te mantienes volando en línea recta, conseguirás perderte y confundirte y puede que no encuentres tu camino de regreso. Considera la posibilidad de mantener los pies en el suelo con tu pareja.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy sentirás como si tu energía hubiese regresado. A menudo, si no te sientes al cien por ciento, te niegas a salir de casa. Hoy debes sentirte mucho mejor y te has preparado para comerte el mundo. Tus emociones están alineadas con tus acciones y las cosas deben quedar perfectamente claras para ti. Conoces la ruta que deseas tomar. La ruta es obvia.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tu personalidad excéntrica será apreciada hoy, pero no te sobrepases. Deja espacio para que la seriedad entre en juego. Hay una turbia sensación de ensueño hoy que podría hacer difícil que puedas concentrarte en una sola cosa. Si simulas saber la respuesta cuando no la sabes, sólo confundirás a la gente que te rodea. La verdad finalmente se revela.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy debes tratar de sentirte a gusto. Recuerda que la paz interior es una parte importante de tu salud. Esto se puede lograr a través de la reflexión y de una revisión tranquila de en dónde estás en tu vida. Trata de no centrarte demasiado en las cosas materiales. En vez de eso, concéntrate más en tu estado emocional. Otras personas son propensas a sentirse más sensibles así que anímalas a que se te unan en este ejercicio.

