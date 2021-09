Tarot gratis para hoy 11 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 11 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Tu universo afectivo puede derrumbarse y unos y otros se agitan en todas las direcciones, pero tú te mantienes alegre, amigo. Bajo la influencia de la Templanza y la Torre, miras tu entorno directo con cierto desapego, lo que algunos interpretarán como desprecio. Tranquílizales. No se trata de indiferencia, sino de confianza en el futuro y en la felicidad.

En el trabajo, posees un magnetismo y un valor fuera de lo normal para alcanzar los objetivos que te has fijado. Además, tu camino se ve facilitado por la dulce Templanza que lima las asperezas y los puntos de vista de cada uno. Hoy llegarás lejos, mucho, y tomarás decisiones que satisfacerán a muchos. ¡Felicidades!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tu entorno no se porta bien contigo, amigo. Y sin embargo, la alianza del Sumo Sacerdote y la Torre indica que sabrás mostrarte tolerante y mantener la calma. No dudes en hacer concesiones para evitar conflictos. Solamente la diplomacia te permitirá desarmar la agresividad de las personas que te rodean y pasar un día sin dificultades.

Profesionalmente, parece que hoy estás preparado/a para firmar un contrato o finalizar un acuerdo. El Juicio y el Sumo Sacerdote rivalizan en sabiduría para cuidarte las espaldas y te ponen en situación para terminar un negocio en tu beneficio. En caso de un acontecimiento imprevisto, conseguirás encontrar los argumentos pertinentes para tranquilizar a tus socios y conseguir que acepten tu proposición.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Estás hoy muy solicitado/a en el amor, amigo y, hay que decirlo, esto no viene muy bien. Representado/a por el Ermitaño, tu humor no es de los más comunicativos. Con reserva y discreción, te cuesta responder a las peticiones de afecto generadas por la lámina del Mundo. Frente a este torbellino de encuentros e intercambios, prefieres quedarte solo(a). ¡Qué pena!

En el trabajo, se favorecen hoy los intercambios y la comunicación. La asociación del Mundo y el Emperador es muy benéfica para todos aquellos que ejercen una profesión humana o de servicio al público. Tu comprensión hacia los demás se amplía y se afirma tu sentido para los negocios. Tienes los medios para convencer y valorar todos tus contactos, ¡aprovechalos!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que hoy habrá muchas dudas e incertidumbres en tu vida sentimental. Bajo la influencia de la Luna, tu entorno afectivo no te hace estar a gusto y te bloquea en vez de tranquilizarte. Alguien te regalará tiernas palabras, pero no te parece sincero o apropiado. No te desanimes ni lo veas todo negro, amigo. Intenta comprender por qué las personas que te rodean dan tantas vueltas para decirte que te quieren.

No te dejes despistar por los sentimientos perturbadores de tu entorno laboral. La Luna crea un ambiente confuso con tus compañeros de trabajo y en el contexto profesional en general. No intentes racionalizar tus decisiones y no escuches los consejos de los que dicen ser tus amigos. Apuesta por la dinámica del Carruaje para avanzar sin reflexionar demasiado.

Leo, así es tu lectura del tarot

La Fuerza y el Mago te invitan a seguir avanzando en tu vida sentimental, amigo . Si tienes pareja, haces lo posible por profundizar en tu relación, para llegar al fondo de las cosas con la persona amada. Si estás libre, esta dinámica influencia te invita a organizar un pequeño viaje o a emprender una salida imprevista al caer la noche. ¿Cuál es el objetivo? ¡Conocer a alguien, por supuesto!

En el terreno profesional acabas de pasar por una prueba que te ha dejado un gusto amargo. La alianza de la Muerte y del Mago indica que es hora de olvidar esta mala experiencia para lanzarte en la búsqueda del éxito. Sal de tu letargo, sé emprendedor/a y tu situación mejorará rápidamente. ¡Añade un poco de tu buena voluntad!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy no te libras de un flechazo, así que estate preparado/a, amigo. La alianza del Juicio y el Sol en una tirada afectiva indica una (buena) sorpresa o un encuentro excitante que te permitirá renacer interiormente. Si te mueres por creer en el amor, los acontecimientos de hoy podrían modificar positivamante tu juicio.

En el trabajo, el Juicio contribuye con una nota de reflexión en los objetivos fijados por la Justicia. Agarra tu agenda y explota al máximo los contactos que entablaste hace tiempo. Supera la fase de lo concreto y el rigor para pasar a nuevas ideas, pues posees los medios para ello. El Juicio te permite olvidarte de prejuicios y de ideas preconcebidas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy, reina una atmósfera estimulante en tu esfera relacional y amorosa, amigo. El Mundo y el Carruaje provocan un torbellino de relaciones, pero también de viajes o desplazamientos. Por tanto, se te ofrece la ocasión de conocer gente y de hacer valer tus numerosas cualidades. Quizá esto sea un poco superficial, pero muy agradable, sin embargo.

Por otra parte, tu jornada de trabajo se desarrolla agradablemente. Tus proyectos avanzan, tus méritos son reconocidos, tu sociabilidad te permite ganarte la simpatía de tu entorno. La alianza de la Estrella y el Mundo abre tus horizontes y aumenta tus posibilidades de éxito en todos los aspectos. Si trabajas en un proyecto que tiene relación con el extranjero, vas a encontrar sólidos apoyos. ¡Ten altas aspiraciones!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva se ve hoy aclarada con la luz de la Estrella asociada con el Loco, prueba de ternura, dulzura y armonía tras un periodo de dudas. Puede que incluso renuncies a tu amada libertad para casarte con el amor, amigo. Estás de un humor positivo y optimista que te hace parecer muy agradable a los ojos de los demás.

En el trabajo, el clima de confianza que influencia tu comportamiento despliega encanto alrededor de tu persona. Protegido/a por tu buena Estrella y el Mago, tu espíritu de iniciativa y tu creatividad suscitan un gran interés. Es el día perfecto para proponer un nuevo proyecto o lanzarte en una nueva aventura profesional. ¡Serás escuchado/a y tendrás apoyo!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te caracterizas por la arrogancia en el amor, amigo. La Rueda de la Fortuna, asociada con el Emperador, te trae sorpresas, te ofrece encuentros en bandeja de planta, y tu no desaprovechas la ocasión. Eres dinámico(a), voluntarioso(a), eficaz en tus relaciones y tu seducción. Todo esto te trae el éxito y puede estabilizar tu situación afectiva si no dejas que se te escape esta oportunidad.

Por otra parte, tus actividades profesionales se desarrollan gracias al movimiento positivo del Sol y la Rueda de la Fortuna. Te encuentras inmerso/a en un remolino de oportunidades que hace crecer tu margen de maniobra y satisface tu espíritu de independencia. Tu carrera está en fase ascendente y puede que incluso te propongan un premio. ¡No puedes quejarte!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy la Luna te hace sensible y romántico/a, mientras que la Sacerdotisa te invita a mostrarte discreción y paciencia. Esta tirada sugiere que fantaseas con una relación que podría encajar en tu visión ideal del amor, amigo, pero que no te atreves a hablar con la persona en la que piensas. ¿Tienes acaso la sensación de que te espera una desilusión?

Por otra parte, tu jornada de trabajo se ve contrariada por retrasos, frustraciones y oposiciones. El Loco y la Sacerdotisa te piden que sueltes las riendas y te tomes el tiempo de reflexionar sobre la buena marcha de tus proyectos. Pero debes mantener un positivo estado de ánimo frente a los problemas que se plantean. La duda y el pesimismo sólo traerán adversidad.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hay mucha soledad en tu vida privada, amigo. Bajo la influencia conjunta del Ermitaño y la Justicia, necesitas seguridad y calma para inclinar la balanza hacia el lado del amor. Tomas la decisión de encerrarte en ti mismo/a para poner orden en tu situación. Tranquilízate, no pierdes nada con el cambio, de todas maneras, el contexto afectivo no es muy alegre y no favorece relaciones muy abiertas.

En tu área profesional, tus impulsos e iniciativas se ven frenados en un contexto socio-profesional poco dinámico. Tu fantasía, iniciada por la Rueda de la Fortuna, concuerda mal con la frialdad y proteccionismo del Ermitaño. Conviene que moderes tus pretensiones y aprendas a calmar tus impulsos. Como dice el refrán, "la paciencia es la madre de la ciencia", así que no le des importancia a los retrasos.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Luces, cámara, acción! Llevado por el Carruaje y el Juicio en una visión optimista y entusiasta del amor, interpretas "Un hombre y una mujer", versión siglo XXI. Tendrás nuevos encuentros, tu corazón se embala con la mínima sonrisa, y te cuesta concentrarte. ¡Alto ahí, amigo, no vayas tan deprisa!

En el trabajo, predomina una hiperactividad poco productiva. Empujado por el torbellino que provocan el Loco y el Carruaje en tu vida profesional, actúas con el entusiasmo de un joven cachorro, pero sin reflexionar sobre la conveniencia de tu estrategia. Tómate tu tiempo para que reposen las ideas si quieres alcanzar tu objetivo.

