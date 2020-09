Tarot gratis para hoy 11 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 11 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

La Templanza que hoy te representa está influenciada por el Diablo y tus sentimientos se incendian como la paja, amigo. Sin embargo, hay un cierto pudor que te permite moderar tus impulsos. No es momento de vivir una aventura sin futuro, pero aprovecha este arrebato de pasión para construir una relación sincera y sólida.

En el trabajo, los Enamorados te ponen en una posición de debilidad e incertidumbre de la que algunas personas sin escrúpulos podrían aprovecharse. Desconfía del Diablo y de sus manipulaciones y artimañas. No dejes que abusen de ti charlatanes y personas que se interesen demasiado por tu actividad. Conviene que cierres la puerta a los que pueden aprovecharse de tu credulidad haciendo uso de su talento para la seducción.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás muy seguro/a de tus decisiones o iniciativas en el amor, amigo. Por suerte, el Mago te aporta un soplo de aire nuevo a través de un encuentro o un acontecimiento fortuito que te abre otras perspectivas. Aprovecha la ocasión que se te presenta de salir de tus incertidumbres. No hay por qué hacerse tantas preguntas.

En cuanto a tu vida activa, lo que te motiva son tus ganas de cambio a lo largo de todo el día. Bajo la dinámica influencia de la Rueda de la Fortuna y el Mago, te decides a repasar tus métodos de trabajo, lo que te obliga a empezar de nuevo proyectos que podrían demostrar más tarde su eficacia. Inviertes en un futuro más acorde con tus ambiciones.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy brillas desde tu interior, amigo. La alianza del Sol y la Templanza es símbolo de armonía, de seducción y felicidad. Estás seguro/a de los sentimientos de los que te rodean y eso te permite expresar los tuyos sin miedo. Parece que nada puede ensombrecer tu mirada, eres feliz y se nota.

En el trabajo, no hay duda de que este día debe ser marcado en el calendario. El Sol y el Carruaje te invitan a correr riesgos calculados, a innovar, a emprender. Se dan hoy todas las condiciones para asegurarte el éxito. Intercambia puntos de vista con personas interesantes, comunica tus ideas o inicia el proyecto en el que llevas pensando tanto tiempo. ¡Es el día ideal para lanzarse!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva se ve hoy aclarada con la luz de la Estrella asociada con el Loco, prueba de ternura, dulzura y armonía tras un periodo de dudas. Puede que incluso renuncies a tu amada libertad para casarte con el amor, amigo. Estás de un humor positivo y optimista que te hace parecer muy agradable a los ojos de los demás.

En el trabajo, conduces tu barco con control y serenidad. Apoyado/a por la Estrella y el Sumo Sacerdote, avanzas con ritmo tranquilo hacia los objetivos que te has fijado para el día. Afirmas tu confianza en ti mismo/a y sabes comunicarla a los demás si trabajas en equipo o en familia. Tienes la oportunidad de observar cómo algunas situaciones en suspenso se desarrollan favorablemente.

Leo, así es tu lectura del tarot

La jornada está marcada por un acontecimiento afectivo doloroso. La Muerte, incluso en asociación con el Sol, indica una separación temporal o una ruptura definitiva que se impondrá en tu paisaje relacional. Deberás voltear la página de tu pasado sentimental para recomponer tu corazón, amigo, parece que no hay otra opción. Acéptalo con valor y confianza en el futuro.

En tu área profesional, tendrás que mostrarte muy tenaz para acabar con las situaciones difíciles. Para ello, tendrás que aceptar ciertos cambios en los métodos o en los comportamientos. No dudes en jugar todas tus cartas con tus compañeros o clientes. Si algunas cosas no funcionan, hay que decirlo y corregir el tiro lo antes posible para evitar mayores problemas.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy brilla tu vida amorosa, amigo! La Fuerza y el Sol colorean tu vida sentimental con posibilidades inesperadas. Una cosa es segura, si hoy estás solo/a no va a durar mucho. Si, por el contrario, tienes pareja, es el día ideal para vivir una segunda luna de miel, para hablar del futuro o para mirar de reojo las cunas en las tiendas. ¡Date gusto!

En el trabajo, tu vivacidad y carisma son armas infalibles para ir directo hacia el éxito. Nada te frena con el Sol y la Rueda de la Fortuna como aliados. Tienes respuesta para todo, eres curioso/a y eficaz en todo lo relacionado a tu actividad. Es por tanto el momento ideal para obtener una recompensa o ascenso. A buen entendedor, pocas palabras.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu despreocupación afectiva no recibe la respuesta que esperabas, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, tus impulsos amorosos encuentran un freno: te dan la espalda en plena declaración, no acuden a tus citas, no te devuelven las llamadas. Todas estas desilusiones te dan la impresión de estar un poco solo/a. Sin embargo, tu sabes que no es cierto.

En lo que a tu vida profesional se refiere, eres un Ferrari pero te obligan a conducir por una carretera secundaria. No puedes hacer nada, la energía que desprendes bajo la influencia el Carruaje es formidable pero encuentra obstáculos frente al Ermitaño. Este te pide que bajes el tono, que te tomes un tiempo para mirar el paisaje. Debes reflexionar antes de actuar.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

En el amor tienes tendencia a dejarte llevar por los sueños, con el riesgo de caerte desde muy arriba si no tienes cuidado. Desconfía de la Luna y el Emperador, amigo. No confundas sueño y realidad, y sobre todo, no intentes imponer los sueños a los demás. Tus relaciones afectivas necesitan elementos concretos para consolidar su equilibrio y lo sabes bien, así que, ¡pon los pies en la tierra!

En el trabajo, tu eficacia seguirá una línea quebrada. Bajo la influencia de la Luna, que turba la clarividencia de la Justicia que te representa, dudas de tu eficacia y tu capacidad para tomar buenas decisiones en el momento adecuado, adoptando un comportamiento a veces pesimista y antiproductivo. Hoy, no tomes ninguna decisión que te comprometa. ¡Déjalo para mañana!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te asusta todo lo que supone novedad e, incluso si sientes que se impone un cambio en tu vida afectiva, te cuesta superar tus angustias para pasar a la acción. Los Enamorados te empujan a la duda y el juicio te incita a preservar tus experiencias. Lánzate al agua y a la aventura que te proponen, ¡no te arrepentirás, amigo!

En el trabajo, puede que te veas desbordado/a por preguntas sobre el fundamento de tus decisiones y la validez de tus relaciones con el entorno. Los Enamorados te hacen dudar de cada una de tus iniciativas, lo que puede que te haga ir más lento. Esta lentitud en tus proyectos afectará especialmente los acuerdos: asociaciones, contratos, colaboraciones. Si quieres progresar, ¡muestra tu confianza!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el amor, la Emperatriz y la Rueda de la Fortuna colorean tus relaciones afectivas con encanto, belleza y sensualidad. ¡Todo el mundo te quiere hoy, amigo! Se dirigen a ti, te escuchan, te admiran incluso. Si tienes pareja, ésta sólo tendrá ojos para ti; si estás libre, tu humor de conquistador/a causa estragos en los corazones solitarios, ¡aprovecha!

En el trabajo, tienes la molesta tendencia a aislarte bajo la influencia del Ermitaño. Sin embargo, será de tu entorno profesional de donde vengan las posibilidades de expansión y novedad. Este es el mensaje de la Emperatriz: suelta un poco las riendas y confíaselas a alguien cercano. Deja que esta persona te guíe hacia mejores paisajes.

Acuario, así es tu lectura del tarot

En tus relaciones afectivas, tu originalidad y dinamismo se encuentran hoy con cierta frialdad. Marcado por la Justicia, tu entorno no comprende tu entusiasmo y necesidad de movimiento, amigo. No estás precisamente en la misma onda que las personas que te rodean. Cuando te piden rigor y claridad en tus sentimientos, tu respondes con una fantasía desconcertante. ¡Cuidado con los malentendidos!

En el aspecto profesional, la alianza de la Torre y la Justicia es señal de un litigio que podría terminar ante los tribunales. La denuncia de un contrato, la anulación de un acuerdo, incompatibilidades de humor con tus superiores, no te libras de un conflicto que podría desembocar en ruptura. Trata de evitar las reacciones violentas y coléricas porque eso no haría más que agravar la situación.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Si tu relación llega a un punto crítico, amigo, la tirada de la Justicia y la Torre indica que puede presentirse la idea de una separación o divorcio. Si no quieres que la situación se envenene o alcance un punto sin retorno, habrás de ser más flexible y tolerante.

En tu área profesional, prestas atención a todas las situaciones en las que se debe respetar el derecho. Te interesan los procesos, los litigios y los conflictos interpersonales. Bajo la influencia conjunta de la Justicia y el Sumo Sacerdote, darás muestras de rigor y sabrás hacer para poner fin a las ambigüedades que pueden subsistir en el universo socio-profesional.