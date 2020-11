Tarot gratis para hoy 12 de noviembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy 12 de noviembre, así te irá según el horóscopo.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 12 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mago y la Templanza te ofrecen algunos momentos de pura felicidad en tu vida amorosa, amigo. Habrá amistades sinceras y relaciones armoniosas con la persona amada en el transcurso del día. Si te encuentras en soltería, darás muestras de una gran facultad de adaptación y no retroceder ante nada para ir a la búsqueda de nuevos encuentros llenos de promesas.

En el aspecto profesional, te encuentras totalmente sereno/a. Tus proyectos avanzan lentamente pero con seguridad, las cosas caen en su sitio sin problema y tus relaciones con los clientes son fluidas. Déjate guiar por tu intuición, representada por la Luna, y no encontrarás ninguna resistencia en tu entorno, como asegura la Templanza. ¡Tu tienes las cartas, es tu turno!

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy habrá muchas dudas y frustraciones en el amor, amigoNi el Ahorcado, que te pone en una situación incómoda, ni los Enamorados, que representan la duda, te ayudan en tus relaciones afectivas. Su presencia es símbolo de una pequeña crisis sentimental, de una doble proposición o de una elección que podría ponerte en una situación comprometida. Toma distancia, esta situación no va a durar mucho.

En tu área profesional, no te falta ni ambición ni deseo de éxito a lo largo del día. Pero bajo la influencia del Ahorcado, los acontecimientos exteriores pueden ser perjudiciales para tus proyectos. Conviene que actúes con prudencia y elimines uno por uno los obstáculos que pueden estropear tu desarrollo. Has de saber ser paciente y no pedir demasiado este día, que, a fin de cuentas, puede ser muy frustrante.

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy se embala tu vida amorosa, empujada hacia la cima de la felicidad por la Rueda de la Fortuna y el Juicio. Un nuevo encuentro reclama tu atención y ya te imaginas a ti mismo/a en un poster de "love story" exaltante y feliz. Calma tu entusiasmo, amigo, pues tu tirada indica que este flechazo podría no ser más que una ilusión.

En tu área profesional, las cosas evolucionan rápida y furiosamente. No hay descanso bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y del Carruaje. Habrá acciones y relaciones estimulantes con tus compañeros de profesión, ideas innovadoras y proyectos ambiciosos. No te frena nada cuando quieres que el trabajo sea perfecto. ¡Aprovecha la suerte que te acompaña!

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy el clima afectivo no es el mejor del mundo, amigo. La tirada de la Muerte y la Templanza señala una ruptura, un abandono que te dejará el amargo sabor del fracaso. Antes de intentar retener a alguien cercano que desea alejarse, ordena tus propios deseos. Te darás cuenta sin duda de que un periodo de separación es necesario.

En el trabajo, habrá una transformación más o menos importante hoy. Puede que este cambio esté inspirado por el exterior a través de una nueva proposición u orientación profesional o surja de una profunda necesidad personal. Por muy pequeño que sea este cambio, sabes que debe suceder para liberarte de ciertas obligaciones que te impiden progresar con serenidad. ¡Te toca actuar y cambiar!

Cáncer, Así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Eres dinámico/a en el amor, amigo, tanto, que podrías avanzar hacia una nueva oportunidad afectiva. Has de saber que los Enamorados te situarán ante una elección: frenar tu Carro y continuar sabiamente por tu camino habitual, o cambiar de ruta hacia un destino incierto. Prudencia en la pareja, ésta podría no apreciar este humor vagabundo.

Por otro lado, te sientes frustrado/a en tu actividad profesional. Las negociaciones tardan en llegar a un acuerdo, tus proyectos se estancan y tienes la desagradable sensación de depender de una jerarquía para evolucionar. Deja de verlo todo negro (los Enamorados) y explota los tesoros de tu imaginación (la Estrella) para lograr una idea creativa que entusiasmará a tus actuales detractores.

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy, el entorno afectivo vencerá tu mal humor con mucha perseverancia, amigo. En una atmósfera alegre y dinámica bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, recuperarás la sonrisa después de mucho esfuerzo por parte de las personas que te rodean. Pero hay que tener cuidado de todas maneras, pues con el Ahorcado basta muy poco para hacerte dudar.

En el aspecto profesional, das la vuelta alrededor del Mundo, impulsado/a por la suerte de la Rueda de la Fortuna. Un viaje al extranjero, la conquista de un mercado lejano. A todo le dices que sí, sin perder el tiempo en reflexiones. Esta vez, es lo mejor, pues tu sentido de la comunicación es señal de éxito.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Sé hoy más enrollado(a), amigo. La alianza de la Justicia y el Loco te invita a cultivar el arte de la tolerancia en tus relaciones afectivas y para ello, has de reforzar tu compromiso hacia la persona amada. Si tienes una relación en secreto, es el momento de hacerla oficial. Eso te quitará un peso de encima. ¡Tírate al agua y luego a su cuello!

En el aspecto profesional, trabajas con perspectivas a largo plazo. Con perseverancia y tacto para alcanzar tus objetivos, te comprometes en caminos constructivos para el futuro. Bajo la influencia de la Templanza y la Justicia, poco a poco construyes tu nido consolidando las bases existentes. Es un método que te traerá frutos, ya sea a corto o a largo plazo

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Jornada perturbada en el amor, amigo. Los Enamorados te hacen dudar de tu éxito sentimental, mientras que el Loco te ofrece los placeres de la independencia. Resultado: tienes tendencia a huir de tus responsabilidades con tu pareja, si la tienes, o a ir de flor en flor si estás soltero(a). Cuidado con el rechinar de dientes en tu entorno.

En el trabajo, el Loco tiene tendencia a ponerte los nervios de punta durante todo el día. Por suerte, la Fuerza te acompaña y te evita caer en un caos desestabilizante. Consciente de la inconsecuencia de algunas personas que trabajan a tu lado, muestras tu buen sentido y tu objetividad para apartar a los perturbadores. ¡Bravo!

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

La jornada de hoy no será muy buena en el aspecto sentimental, amigo. Bajo la influencia de la Torre y el Carruaje, avanzaba con paso ligero, ¡pero hacia el aburrimiento! Demasiada agresividad en tu entorno afectivo, demasiada impulsividad y demasiado orgullo por tu parte. Aprovecha este periodo de crisis para ordenar tu vida amorosa o amistosa.

Por otra parte, no hay más que contrariedades en el trabajo. Los elementos se unen contra ti para hacerte perder la sangre fría. La alianza de la Estrella y la Torre reflejan cierta agresividad mal contenida. Si no controlas tu estado emocional, te arriesgas a que te tomen por una persona versátil, incapaz de enfrentarse serenamente a los problemas. Cuidado que hay peligro.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy brillas desde tu interior, amigo. La alianza de la carta del tarot del Sol y la Templanza es símbolo de armonía, de seducción y felicidad. Estás seguro/a de los sentimientos de los que te rodean y eso te permite expresar los tuyos sin miedo. Parece que nada puede ensombrecer tu mirada, eres feliz y se nota.

En el trabajo, se presenta un hermoso día para ti y tu entorno. Iluminado por el Sol, el contexto profesional o asociativo está marcado por el éxito. No eres muy expresivo/a bajo la influencia del Ermitaño, pero eso no te impedirá disfrutar plenamente del placer de vivir algunos éxitos.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Es un día muy triste en el plano sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a), mientras que el la Muerte desprende un perfume a ruptura o separación en tu esfera afectiva. ¿Necesitas tomar distancia en relación con ciertos elementos de tu pasado amoroso? Una persona, un lugar, un recuerdo. Reflexiona, pero no tomes hoy ninguna solución irreversible.

En tu área profesional, tendrás que mostrarte muy tenaz para acabar con las situaciones difíciles. Para ello, tendrás que aceptar ciertos cambios en los métodos o en los comportamientos. No dudes en jugar todas tus cartas con tus compañeros o clientes. Si algunas cosas no funcionan, hay que decirlo y corregir el tiro lo antes posible para evitar mayores problemas.

Acuario, así es tu carta del tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “TRES DE ESPADAS”

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy tómate un tiempo para reforzar los lazos con tus viejos amigos o con tu familia, amigos. El Juicio te invita a cultivar tus antiguas relaciones, incluso si el Mundo provoca encuentros con nuevas personas. Instaura un equilibrio entre tus flechazos y la fidelidad. No solo por conocer a alguien has de meter a los demás en el armario.

En el trabajo, el día se sitúa bajo el signo del cambio. El Juicio y el Mago se asocian para ofrecerte novedades en tu trabajo cotidiano. Nuevas proposiciones, nuevos clientes o desplazamientos imprevistos. Esta renovación te hace dinámico/a y te pone de buen humor para el resto del día. ¡Te irá de lo mejor!