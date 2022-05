Tarot gratis para hoy 11 de mayo del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy miércoles 11 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Los cuerpos celestiales se alinean en tal forma que intensifican las interacciones sociales. Podrías conocer a muchas personas durante los próximos días. ¡Hasta podrías enamorarte! Incluso si ya tienes pareja, el aspecto en juego te puede empujar para que te atrevas a coquetear. ¡Ten sumo cuidado aquí, no quieres ir muy lejos y luego arrepentirte de tus acciones mañana!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Un nuevo aspecto comenzará a nutrirte hoy y continuará haciéndolo durante todo el mes. Para ti, éste será un período de gestación. Utilizas mejor tu energía cuando echas las bases para nuevos proyectos, nuevas relaciones, quizás para un yo totalmente nuevo. Se está realizando una metamorfosis; este mes se terminan de agregar los detalles.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Con la configuración celestial de hoy, comenzarás un período de introspección que durará unas semanas. Necesitas tiempo para procesar los sucesos que han estado sucediendo en tu vida durante los meses pasados. Tal vez te des cuenta de algo que siempre fue muy obvio, pero que nunca quisiste ver aunque estaba justo en frente de ti.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy los cuerpos astrales ingresan a una nueva configuración. Se verá facilitado el flujo de comunicación entre grupos, tanto en el hogar como en el trabajo. Ya que eres especialmente sensible con las necesidades de otras personas, más que nunca ofrecerás tu ayuda durante las próximas semanas. Pero ten cuidado de no exigirte. ¡En última instancia, el sacrificio no beneficia a nadie!

Leo, así es tu lectura del tarot

Aunque puede que no lo necesites, hoy la configuración celestial te permitirá la introspección. Tus emociones se sentirán aún más fuertes, especialmente cuando hables acerca de tus sentimientos o tu vida personal. Sin embargo, sentirás menos disgusto si simplemente no hablas de ello con los demás. Tómate tu tiempo para estar a solas, porque los aspectos sutiles de tu mundo interior posiblemente necesiten silencio para expresarse.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Un grano de arena podrá interrumpir la máquina perfectamente aceitada que eres y hacer que hoy salga de funcionamiento. ¿Por qué? Por la alineación astral. Ya que sentirás virtual obligación a la inactividad en este día, comenzarás a ver cómo algunas preguntas muy personales comenzarán a surgir dentro de ti. Este período de introspección te ayudará a determinar cuánto influencian las decisiones que realizas en tu vida personal a tu carrera.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tendrás ganas de pensar debido a la energía celestial en juego. Posiblemente sientas ganas de meditar y reflexionar sobre cualquier cosa que te haya molestado en un pasado no muy lejano. Encontrarás a cierto tipo de personas especialmente interesantes, y querrás saber qué las motiva. También perderás mucho de tu valioso tiempo tratando de derramar luz sobre ciertas motivaciones y comportamientos. Intenta no sobrepasarte en estos análisis - aún tienes muchas otras cosas prácticas que necesitan tu atención.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

El principal giro celestial que tiene lugar hoy te afecta particularmente. Los cuerpos astrales se re-alinean para otorgarte cierto tipo de energía. En la actualidad, es posible que quieras cambiar tu vida, y puedes esperar un período de un mes extremadamente favorable. No dudes en desechar los viejos hábitos e iniciar unos nuevos; las señales indican que es el momento apropiado para hacerlo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Las energías planetarias se están alineando en tal forma como para hacer que tus sueños más preciados se hagan realidad. El aspecto en juego promueve el crecimiento y la vitalidad, y nutre todo lo que toca. Tienes esperándote un mes espléndido. Anímate a tener más creatividad, tanto en tus metas profesionales como en las personales, ¡y los beneficios perdurarán y perdurarán!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

La configuración celestial puede hacer de éste un día de prueba. La energía astral liberará una gran cantidad de masculinidad que no se puede manejar fácilmente a un nivel consciente. Quizás no sea simple lidiar con toda esta energía agresiva. Pero por el otro lado, este aspecto te permitirá a relacionarte mejor con este lado "masculino" de tu carácter.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Los cuerpos astrales están trabajando tiempo extra hoy. Asegúrate de aprovechar esta configuración, ya que ayuda a mejorar tu comportamiento en tus relaciones más cercanas. Pareces tener el grave complejo de tener la verdad en la boca. Si pides opiniones, escúchalas, si no, mejor no las pidas. Es cuestión de actitud.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Los próximos días serán fantásticos! La alineación astral dice que todo lo que tenga que ver con tu vida privada podría tomar un nuevo giro. Es posible que empieces a realizar nuevas acciones para establecerte de alguna manera. Puede ser que tu vida romántica se estabilice o finalmente te comprometerás a hacer una compra grande ¡Es posible que cosas importantes ocurran durante los próximos días!

