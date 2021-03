Tarot gratis para hoy 12 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 12 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy abres nuevos espacios para la comunicación en tu vida afectiva, amigo. El Mago y el Sumo Sacerdote trabajan juntos para ofrecerte la oportunidad de tener nuevos encuentros. Tu sentido de la escucha y tu entusiasmo favorecen el inicio de relaciones agradables y prometedoras para el futuro. ¡Se audaz, no sufrirás decepciones!.

En el trabajo, se perfila un nuevo acuerdo en el horizonte. La firma de un contrato, la obtención de un préstamo, un protocolo de venta con un cliente. ¡todo es posible! Bajo la influencia de la Justicia y el Mago, has de saber que posees las cualidades requeridas para abordar las novedades con seriedad, lógica e inteligencia, en todo caso, sabes sopesar los pros y los contras, y decidir con lucidez.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Nudos en el estómago, vuelcos de corazón; la Rueda de la Fortuna y la Fuerza estimulan hoy tu apetito sexual, amigo. Si tienes pareja, te empuja hacia la persona amada una verdadera atracción magnética. Soltero/a, puede que tu corazón se te salga del pecho por una persona que vayas a conocer. Es posible que tengas un flechazo, abre los ojos.

En el trabajo, este día te va a permitir imponer tus puntos de vista o proyectos con mucha diplomacia y coraje. Te sientes en posición de fuerza y con mucha confianza en lo que haces. Es el momento ideal para, por ejemplo, enfrentarte a un jurado, un cliente o para organizar entrevistas de trabajo si buscas empleo.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy el arcano de la Fuerza asociado al Juicio impulsa un nuevo dinamismo en tu vida sentimental. Sale de ti un encanto magnético hecho de fantasía y candidez que atrae a todo el mundo. Abierto(a), sonriente y a la búsqueda de la sinceridad, estás preparado/a para tener el encuentro del año, amigo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

El día de hoy se presenta agradable, amigo. La Templanza y el Juicio te aseguran un afecto sincero por parte de las personas cercanas. Evolucionas en un clima simpático y abierto que se presta a nuevos encuentros amistosos que te aportarán múltiples satisfacciones. No habrá conflicto que venga a turbar tus relaciones. Puedes incluso dejar el tubo de la pasta de dientes abierto, que no habrá reproches.

Por otra parte, tu actividad profesional se beneficia de la alianza del Mundo y la Templanza, unión de encanto, apertura y reconocimiento. Si trabajas con el extranjero, tus negocios florecerán y puede que un importante contrato sea la clave de esta jornada. Te comunicas con facilidad, consigues fácilmente meterte en el bolsillo a tus interlocutores y convencer a tus socios para que te sigan.

Leo, así es tu lectura del tarot

Jornada a medias tintas en el amor, amigo. Representado/a por los Enamorados, dudas de los demás y de ti mismo(a), lo que te impide vivir alegremente tus relaciones con tu entorno afectivo. Por suerte, la Emperatriz contrarrestra estas dudas permitiéndote comunicárselas a los interesados. Esta forzada comunicación te ayudará a distinguir entre los que te escuchan y los que no.

En el trabajo, no te faltarán los medios para hacer valer tus ideas o iniciativas acerca de tu entorno socio-profesional. Tu energía y autoridad en escena, gracias al Emperador y la Emperatriz, te permiten afrontar con éxito un obstáculo que no habrías superado normalmente. Tu firmeza y diplomacia harán milagros, ¡bravo!.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy no se excluye una posible crisis sentimental, amigo. Estás sometido/a a una elección entre dos personas, dos actividades, dos invitaciones, y, si creemos en la tirada de los Enamorados y la Estrella, dudarás sin conseguir decidirte. Tus relaciones se complican de golpe y hay malentendidos y puede que tus dudas confundan aún más tu entorno.

Tal parece que las decisiones profesionales que tomas hoy parecen destinadas al fracaso, como indica la tirada de la torre y los Enamorados. Se está llevando a cabo una reorganización y te cuesta asumir el papel que te darán en esta nueva estructura. En vez de enfrentarte a este cambio, toma distancia y deja pasar un tiempo.

Libra, así es tu lectura del tarot

En tu área profesional, puedes confiar en tu entorno, que te apoyará y abrirá nuevas expectativas. Influenciado por la Fuerza, el contexto profesional es favorable, siempre que aceptes bajar las armas y despejar tus dudas. No tengas miedo a hacer una pausa, tienes derecho a un poco de descanso. Busca a quién acudir para compartir esto, el hablar te ayudará.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy se presiente el inicio de una nueva amistad, amigo, y ésta te aporta mucha satisfacción en el plano afectivo. El Mago, asociado a la dulzura de la Luna, te hace de nuevo disponible y abierto/a a los demás, incluso al amor, después de un periodo de soledad debido a una decepción sentimental. ¡Olvida las amarguras, la vida es bella!.

Por otra parte, tus competencias profesionales se valoran en su justa medida bajo la claridad gratificante de la alianza del Mundo y del Mago. Posees los medios para brillar en tu profesión y asumir responsabilidades en relación con una salida al extranjero. Do you speak English? Si la respuesta es no, es hora de pensar en una formación acelerada para aprender la lengua de Shakespeare.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Afectivamente, este día está situado bajo el signo de la sinceridad y la paz interior y exterior. Te sientes bien contigo mismo(a), amigo, y en total armonía con tu entorno. El Sumo Sacerdote y el Mundo asocian sus energías positivas para ofrecerte una tranquila felicidad, marcada sin dudas por un encuentro enriquceder del que no dejas de maravillarte.

En el trabajo, tampoco hay un ambiente demasiado entusiasta. Por suerte, tu entorno profesional muestra su comprensión y bondad bajo la influencia del Sumo Sacerdote. Puedes contar con los demás para subirte la moral y apoyarte llegado el caso. No dudes en seguir los consejos de los que comparten contigo las preocupaciones cotidianas, podrían ser muy útiles.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Bajo los rayos de un Sol muy luminoso, tu corazón palpita hoy, amigo . No te contentas con sentimientos a medias ni relaciones sosas. Lo que tu quieres es algo concreto en tu vida amorosa, plenitud en la pareja. Tu voluntad es enorme, como tu encanto y nada ni nadie puede hacer que te desvíes del camino que has decidido explorar.

En el terreno de la profesión, la palabra "imposible" ha sido desterrada de tu vocabulario. Gracias a la luminosa alianza de la Luna y el Sol, tienes miles de ideas para un éxito arrollador. Esta tirada te permite brillar en tu entorno socio-profesional y vivir un periodo de éxito propicio a la concretización de tus proyectos. ¡Se huele un ascenso!.

Acuario, así es tu carta del tarot

Si acabas de salir de una ruptura, amigo, has de saber que hoy te sentirás más fuerte. La alianza de la Rueda de la Fortuna y la Torre indica que es hora de reconstruir tu vida afectiva e introducirte en una nueva historia de amor. Te encanta conocer gente ya que te devuelve la fe en tu poder de seducción. ¡Lánzate!.

En el trabajo, la Rueda de la Fortuna sostiene al Mago para proporcionarte mayor libertad de acción. Es el día ideal para iniciar desplazamientos o ir a la búsqueda de nuevos encuentros. Has de saber tomar las oportunidades que se te van a presentar en el contexto socio-profesional, ¡no te arrepentirás!.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la pareja real Emperador-Emperatriz, encuentros aparentemente anodinos podrían transformarse en relaciones más apasionadas. Nadra se resistirá a este talante conquistador que posees, amigo. Es el día perfecto para adelantarte a los demás y compartir momentos cálidos y relajantes.

En el trabajo, se instalan sólidas y seguras bases bajo la influencia de la Emperatriz y la Justicia. Tu trabajo es regular, lógico; todo lo que emprendes y que intentas estabilizar favorecerá a tu situación en el futuro, en ese sentido avanzas hoy. ¡Felicidades!.

