Tarot gratis para hoy 11 de junio del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 11 de junio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy reina el caos en tu vida afectiva, amigo. Unos reclaman más libertad y se apartan de ti, mientras que otros reclaman tu presencia y se pegan a ti. Frente a tanta discusión estéril, te sientes cansado/a y prefieres encerrarte en ti mismo esperando que todo vuelva a su sitio. No está mal.

Profesionalmente, tu rutina te lleva por el camino de la amargura y sueñas con que un gran cambio haga que todo se tambalee para liberarte de tus cadenas y, sobre todo, de tu jerarquía. ¡Provoca tú los acontecimientos! Si tienes confianza en tus capacidades para recuperarte, nada te impide montar tu propia organización. ¡Si se quiere, se puede!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran necesidad de libertad en tu vida amorosa. Especialmente en pareja, donde sientes que los lazos que te unen al otro te hacen sentirte a disgusto. Necesitas aire y ver caras nuevas. ¿Por qué no, amigo? Pero cuidado con ir demasiado lejos. No olvides que tu libertad empieza donde termina la de los demás.

En el trabajo, el Loco tiene tendencia a ponerte los nervios de punta durante todo el día. Por suerte, la Fuerza te acompaña y te evita caer en un caos desestabilizante. Consciente de la inconsecuencia de algunas personas que trabajan a tu lado, muestras tu buen sentido y tu objetividad para apartar a los perturbadores. ¡Bravo!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Jornada perturbada en el amor, amigo. Los Enamorados te hacen dudar de tu éxito sentimental, mientras que el Loco te ofrece los placeres de la independencia. Resultado: tienes tendencia a huir de tus responsabilidades con tu pareja, si la tienes, o a ir de flor en flor si estás soltero(a). Cuidado con el rechinar de dientes en tu entorno.

Por otra parte, parece que las cosas evolucionan de forma insegura en tu vida activa. El Loco, quien gobierna este aspecto de tu vida hoy, hace tu entorno profesional más sensible al desánimo. Tienes la sensación de que eres abandonado/a, que la gente huye de sus responsabilidades. Por suerte, la Justicia que te representa te garantiza un buen sentido práctico. ¡uf!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Jucio te promete algunas sorpresas inesperadas, amigo. ¿Pero eres lo suficientemente abierto/a como para recibirlas como merecen? Todo es muy inseguro con los Enamorados, que te hacen dudar más que nunca. No faltarán salidas, diversiones, encuentros. Solo tu puedes hacer callar tus incertidumbres y aceptarlas con entusiasmo. Venga, un pequeño esfuerzo, muestra tu dinamismo.

En el trabajo, no estás a salvo de una buena sorpresa o noticia inesperada. El Juicio trae sorpresas, mientras que la Emperatriz te llena de la vivacidad necesaria para tomar las oportunidades de vuelo. Tendrás la oportunidad de vislumbrar nuevas perspectivas en tu actividad profesional y, por qué no, de realizarte. Pero no olvides tener los ojos bien abiertos.

Leo, así es tu lectura del tarot

Jornada a medias tintas en el amor, amigo. Representado/a por los Enamorados, dudas de los demás y de ti mismo(a), lo que te impide vivir alegremente tus relaciones con tu entorno afectivo. Por suerte, la Emperatriz contrarrestra estas dudas permitiéndote comunicárselas a los interesados. Esta forzada comunicación te ayudará a distinguir entre los que te escuchan y los que no.

Con tanta seguridad y motivación en tu actividad profesional, encadenas reuniones sin sentir la más mínima fatiga o pérdida de entusiasmo. La tirada del Diablo y de la Emperatriz denota fe en tus proyectos. Tienes los medios para hacer progresar tus asuntos y para alcanzar los objetivos fijados. Despliega tu diplomacia en tus relaciones e irás todavía más lejos.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Mago y la Rueda de la Fortuna se asocian para que vivas un nuevo impulso en tu vida amorosa, amigo. Mucho movimiento y muchas oportunidades en tu universo afectivo contribuirán a que estés muy alegre a lo largo del día. Has de saber sin embargo, que esto no se traducirá necesariamente en relaciones estables y duraderas. Parece que es una llama fugaz.

En tu área profesional, las cosas evolucionan rápida y furiosamente. No hay descanso bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y del Carruaje. Habrá acciones y relaciones estimulantes con tus compañeros de profesión, ideas innovadoras y proyectos ambiciosos. No te frena nada cuando quieres que el trabajo sea perfecto. ¡Aprovecha la suerte que te acompaña!

Libra, así es tu lectura del tarot

Como sus nombres indican, la Templanza y el Sol te prometen relaciones afectivas armoniosas y calurosas para el día de hoy, amigo. Tus sentimientos coinciden con los de tu ser amado, pasas muchas horas hablando de la vida, del futuro, su relación es tierna y sincera. Este ambiente de confianza y fidelidad progresa y te hace brillar.

En el trabajo, te espera un día tranquilo y sereno. Lejos de echar chispas con la Templanza y el Ermitaño por compañeros, avanzarás lentamente pero con seguridad hacia los objetivos que te hayas fijado. No esperes nada excepcional en este terreno hoy. Las cosas llegarán por si solas, tranquilamente. Es un día ideal para cultivar una actitud alegre.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Tus sentimientos amorosos y romanticismo exacerbado por la Luna triunfan hoy. La energía victoriosa del Carruajete te llena de pasión, amigo. Tu no amas, adoras. Un fogoso impulso dirige tus pasos, tus palabras, tus acciones y te cuesta trabajo canalizar tus sentimientos. No declares tu pasión a todo el mundo, puede que provoque situaciones delicadas y difíciles de llevar.

En tu vida profesional, puede que haya un viaje en el programa. El Juicio y el Carruaje borran tus límites y te llenan de ambición. Con entusiasmo y voluntad sales a buscar nuevos clientes y mercados. No te faltan ni los medios ni el talento para alcanzar tus objetivos, así que ten altas aspiraciones y llegarás lejos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy no vivirás momentos muy eufóricos en lo relativo al corazón. Sin embargo, tus amigos, tus padres, tus hijos y tu pareja están ahí para apoyarte y guiarte. ¿No sientes todo ese amor a tu alrededor, amigo? Abre los ojos y aprecia esta ternura que te ofrecen. No, no estás solo/a y no está lejos la esperanza de amar todavía más.

En tu vida activa, ponte del lado del más fuerte, es decir, adopta el punto de vista de la jerarquía. La tirada de la Torre y la Estrella muestra que la diplomacia trae consecuencias y un comportamiento flexible te permitirá salir del apuro, sean cuales sean los cambios anunciados en la organización o en los métodos de trabajo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Transportado/a por el Carruaje y el Loco, pasas el día y atraviesas corazones a todo correr, incapaz de pararte ante ningún obstáculo, amigo. Por esta razón habrá impulsivas relaciones, declaraciones irreflexivas y flechazos con personas que no te van. No vayas demasiado deprisa o te caerás de tu carro, Ben Hur.

Dentro de tu profesión, la tirada de la Estrella y el Carruaje anuncia un nuevo contrato en relación con el extranjero o un viaje de negocios muy agradable. Tus ambiciones se concretan con facilidad, entusiasmo y buen humor. Tu curiosidad te impulsa a explorar nuevos métodos de trabajo. No dudes en apoyar a tus compañeros de trabajo si tienes la impresión de que están al punto del derrumbe.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Cultiva hoy el arte de la diplomacia y la benevolencia en relación con las personas cercanas, amigo. Llegado el caso, has de saber que la alianza de la Muerte con la Torre es señal de una ruptura brutal que sigue a una violencia verbal incontrolada. Dicho de otro modo, más vale evitar tal riesgo mostrándote amable, comprensivo/a y divertido/a. No será fácil, pero no tienes otra elección.

En el trabajo, la presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de dificultades pasajeras y puestas en tela de juicio. Es posible que un proyecto termine prematuramente o que no se firme un contrato. Sin embargo, ¡eso no significa que sea el final de todas tus oportunidades! Conviene que aproveches estas contrariadas iniciativas para recuperarte, en vez de quedarte con dudas.

Piscis, así es tu lectura del tarot

A decir verdad, hoy tu universo afectivo te hace indiferente. Una gota ha colmado el vaso y prefieres despegarte para reflexionar calmadamente sobre la situación, lejos de la agitación y las pasiones. La alianza de la Sacerdotisa y la Muerte indica un encierro en ti mismo/a, amigo, etapa necesaria para avanzar hacia una posible reconciliación.

En tu área profesional, hoy avanzas muy lentamente. La Sacerdotisa y el Ermitaño te retrasan en todo lo que emprendes, invitándote a hacer una pausa. ¿Qué hacer para ir más deprisa mañana? La idea es que te juzgues a ti mismo/a, reflexiones sobre tus métodos y tus compromisos profesionales. Tranquilízate, esta lentitud puede ser positiva con el tiempo.

