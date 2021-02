Tarot gratis para hoy 11 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 11 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

El Carruaje te lleva hacia amores apasionados, amigo. Así, bajo la influencia del Ahocado, debes tener cuidado con que tu vehículo no se encuentre un gran piedra en el camino. No te faltarán hoy obstáculos. Cálmate y reflexiona antes de iniciar de nuevo la marcha.

El ambiente no es sano en tu lugar de trabajo. La tirada del Diablo y del Ahorcado indica que es posible que te jueguen una mala pasada. Desconfía de los discursos hipócritas, de compromisos que quieran que firmes a toda prisa. Tómate el tiempo necesario para leer entre líneas y buscar el significado de lo que no está claramente expresado.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Hoy brilla tu vida amorosa, amigo! La carta del tarot La Fuerza y el Sol colorean tu vida sentimental con posibilidades inesperadas. Una cosa es segura, si hoy estás solo/a no va a durar mucho. Si, por el contrario, tienes pareja, es el día ideal para vivir una segunda luna de miel, para hablar del futuro o para mirar de reojo las cunas en las tiendas. ¡Date gusto!

En tu actividad profesional, la alianza de las energías positivas del Diablo y el Sol indican éxito o ascenso social. Tus compañeros reconocerán tus cualidades de líder, tu espíritu de decisión, tu inteligencia estratégica. Atraviesas por una fase de éxito que va a acelerar tu carrera. ¡No cambies nada, eres perfecto/a!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy hay mucha inestabilidad en tu esfera afectiva, amigoamigo. Al actuar impulsivamente, incluso bajo la influencia de un flechazo, no prestas atención a los que comparten contigo tu vida cotidiana. Cuidado con la dispersión en los sentimientos, tu pareja o amigos podrían no comprender tus impulsos irracionales y tomar el camino de la independencia y la libertad.

En el trabajo, la asociación del Sol y el Loco te da unas ideas geniales. Todo está cambiando, hasta el punto de costarte ver las cosas claras y canalizar tu energía en una única dirección. Así, puede que se te escape la solución más simple. Otro riesgo: trabajar hasta tan tarde que pierdas el último metro que te lleva a casa.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor, elegirás la opción "placeres a la carta" en vez del menú tradicional, amigo. Para que seas feliz, el Sumo Sacerdote modera el lado pasional y agresivo del Diablo y mantiene el equilibrio en tus ambiciones afectivas. Te dedicas con buen humor a los placeres que te ofrece este día. Estás abierto/a y seductor(a), sin transtornarlo todo a tu alrededor.

En tu área profesional, una cierta mezcla de ambición y rigor te permite hacer evolucionar favorablemente tu situación. Mientras que la Justica te ofrece sólidas bases, el Diablo te incita a desarrollar tus cualidades para seguir avanzando. Uno a uno, vas superando los obstáculos que se te presentan, no dudando en alejarte de ciertas personas que pueden ser perjudiciales para tu desarrollo.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Demasiado es demasiado, amigo! Bajo la influencia de la Fuerza y del Carruaje, no sabes cómo ni cuándo va a parar esta impulsividad. Soltero(a), calma tu instinto de seducción y no confundas cantidad con calidad. Si tienes pareja, no dictes tu la ley y evita dirigir a tu pareja según tus deseos. Hay límites para la fogosidad y la pasión, límites que tienes tendencia a sobrepasar e ir demasiado lejos .

En tu área profesional, muestras una firmeza y una autoridad a prueba de fuego que te permiten dirigir con maestría tus proyectos. La Fuerza y el Emperador te apoyan en tus esfuerzos, gestionas tus proyectos con mano maestra, las inversiones son ordenadas con inteligencia y las relaciones interprofesionales son estables. ¡Nada te detendrá!

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Demasiado entusiasmo hoy en el amor, amigo! Llevado/a por el Carruaje y el Emperador, muestras una energía desbordante que es a veces excesiva. Tus relaciones afectivas sufren tendencia a la amplificación, que puede conducirte a hacer tonterías. Sé menos mandón/a y muestra tu benevolencia hacia los que no podrán seguirte. Ya verás, ¡todo irá mejor!

En tu área profesional, hoy tienes tendencia a ir por el mal camino pero con cara de santo/a. Bajo la doble influencia del Carruaje y los Enamorados, vas avanzando, pero no sabes bien hacia dónde, pues tus objetivos no está bien definidos. Transtornado/a por los acontecimientos, puede que te encuentres en el lado opuesto al que deberías estar. ¡Cuidado con las distracciones!

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la impresión de que las piezas del puzzle de tu vida afectiva se van colocando, asegurando la perpetuidad de las relaciones. El Emperador y el Juicio hacen todo lo posible para ofrecerte encuentros inteligentes y asegurarte constancia en tus amistades. Cualquiera que se cruce hoy en tu camino tendrá ganas de caminar un rato contigo.

En tu actividad, este día está situado bajo el signo del éxito y el poder. El Mundo te abre las puertas del éxito mientras que el Emperador te permite saciar tu sed de conquista. Tus proyectos van por buen camino bajo la influencia de estos dos arcanos. Tu determinación se ve acompañada por una inteligencia muy delicada que te permite alcanzar tus objetivos.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Avanzar en el amor es una cosa, pero ir demasiado deprisa otra, amigo. Entre el entusiasmo y el exceso de optimismo, solo hay un paso que la Sacerdotisa evita que des. Tu pareja, tu entorno afectivo o simplemente las circunstancias te frenan en tus impulsos amorosos. Se te pide que te tomes tiempo para reflexionar y evitar las decepciones.

Por otra parte, tu jornada de trabajo se ve contrariada por retrasos, frustraciones y oposiciones. El Loco y la Sacerdotisa te piden que sueltes las riendas y te tomes el tiempo de reflexionar sobre la buena marcha de tus proyectos. Pero debes mantener un positivo estado de ánimo frente a los problemas que se plantean. La duda y el pesimismo sólo traerán adversidad.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes el alma a flor de piel, amigo. La Luna, que representa tu estado de ánimo, marca una sensibilidad exacerbada, gran imaginación, una visión romática de la relación amorosa. La Emperatriz es símbolo de realización, y el matrimonio de estos dos arcanos muestra una vida afectiva marcada por sentimientos compartidos y sinceros. Sigue tu intuición, no te equivocarás.

Por otra parte, tu jornada profesional es rica en relaciones bajo la influencia del Loco y la Emperatriz, pero sobre todo, debes ser original en las proposiciones. Si te limitas, por facilidad o comodidad, al papel que se espera de ti, vas a encontrarte ahogado en peticiones. Hazte a un lado y te dejarán trabajar en paz en un proyecto que será diferente al que estás acostumbrado/a.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¡Hoy tendrás muchos encuentros excitantes, amigo! Llevado por el Carruaje en un remolino de vida, tus relaciones se iluminan con el Sol que refleja miles de facetas de tu personalidad y te hace más seductor/a que nunca. Pero cuidado con parecer demasiado exuberante; la exageración acabará con la sinceridad en tus relaciones. Controla los impulsos y no abuses.

En tu área profesional, hoy tienes tendencia a ir por el mal camino pero con cara de santo/a. Bajo la doble influencia del Carruaje y los Enamorados, vas avanzando, pero no sabes bien hacia dónde, pues tus objetivos no está bien definidos. Transtornado/a por los acontecimientos, puede que te encuentres en el lado opuesto al que deberías estar. ¡Cuidado con las distracciones!

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy tu vida afectiva está marcada por sentimientos sólidos y duraderos. Bajo la influencia del Emperador y la Estrella, dispensas tu ternura con generosidad, y no eres avaro/a con las afecciones y los besos, amigo. Si no te atreves a comprometerte en una seria relación, has de saber que tu pareja, representada por el Emperador, tendrá la voluntad de acelerar tu paso.

Puede ser un día de éxito en el trabajo. El Emperador y la Emperatriz te abren una vía real hacia la estabilización de tu situación y la concretización de tus objetivos. Progresarás con determinación e inteligencia a lo largo del día. Puedes esperar conocer algunos éxitos en tu entorno profesional. ¡Se presiente una promoción!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida afectiva no está para tirar cohetes, amigo. La tirada del Ermitaño asociada al Diablo indica un amor posesivo y celoso que se traduce en un comportamiento agresivo. Tu pareja se ve tan asfixiada por tu comportamiento, que provocas su alejamiento. Sé menos exigente con el otro y más contigo mismo/a. Sé más tolerante y tus relaciones serán más armoniosas.

En el aspecto profesional, te cuesta soportar a tus compañeros y superiores empujado/a por el deseo de independencia y soledad que te otorga la tirada del Loco y el Ermitaño. En consecuencia, estás de mal humor. Intenta ser más cooperativo/a si quieres que las cosas progresen y quieres sentir menos frustración en tu profesión.

