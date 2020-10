Tarot gratis para hoy 11 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy sábado 11 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 11 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

¡Cuántas contradicciones y tensiones hay hoy en el amor, amigo! La Torre tiene tendencia a echar leña al fuego e incitar comportamientos agresivos en tu entorno. ¿No estás siendo demasiado fiel a tus principios? Obcecándose de esa manera solo conseguirás envenenar la situación y manchar tu imagen. ¡Juega con la indiferencia, es mejor!

Cuando al espacio de trabajo se refiere, tienes facilidad para enemistarte con todo el mundo. La pareja formada por el Loco y la Torre hace crecer la oposición de tus compañeros. Se critican tus métodos de trabajo, tus estrategias de acción, tus decisiones. Y puede que se te pase por la cabeza la idea de irte dando un portazo. Piénsalo bien antes de cometer actos para los que no habrá vuelta atrás.

Aries, así es tu lectura del tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy estás especialmente sociable, abierto/a y receptivo/a a nuevos encuentros y experiencias, amigo. Toda invitación para salir será bienvenida pues estás deseando compartir información, puntos de vista, sentimientos. La alianza del Juicio y la Templanza marca una dinámica positiva en tu vida social y un deseo de vivir relaciones equilibradas y sanas.

En el trabajo, las cosas se mueven más o menos sin tu participación. Bajo la influencia dinámica del Juicio, aparecen cambios en este sector de tu vida. Incluso si estas transformaciones no te conciernen directamente, haz un esfuerzo por participar. Es cierto, el Ermitaño te representa aquí, pero no es una razón para aislarte de todo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy no te andas con rodeos. Estimulado/a por la alianza de la Emperatriz y la Torre, respondes a las críticas con palabras que hieren con la verdad. No estás seguro/a de poder ganar en este peligroso juego de reproches, amigo, pero no puedes evitar decir la verdad.

Por otra parte, si trabajas en el sector de la comunicación, es un día que debe ser marcado en el calendario. La asociación del Mundo y la Emperatriz refuerza tu poder de persuasión y tu sentido innato para la diplomacia. Se perfila una salida al extranjero, así que empieza desde hoy a repasar el inglés. "My tailor is rich" y tu también.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hay mucha soledad en tu vida privada, amigo. Bajo la influencia conjunta del Ermitaño y la Justicia, necesitas seguridad y calma para inclinar la balanza hacia el lado del amor. Tomas la decisión de encerrarte en ti mismo/a para poner orden en tu situación. Tranquilízate, no pierdes nada con el cambio, de todas maneras, el contexto afectivo no es muy alegre y no favorece relaciones muy abiertas.

En tu área profesional, este día está marcado con una necesidad de poner orden a tu situación. El Ermitaño, en asociación con el Emperador, te propone tomar distancia, establecer estrategias para reforzar tu posición y prepararte para un mejor futuro. Con lucidez y frialdad, establecerás planes dignos de batalla para tu vida activa.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, la influencia del Mago te invita a la renovación y al cambios en tus amores, mientras que los Enamorados te inspiran duda e incertidumbre. Avanzas un paso, retrocedes dos. Los cambios, que puede que tu mismo/a hayas iniciado al principio del día, puede que te sitúen ante elecciones por la tarde, amigo.¡Cuántas dudas!

Puede que haya algunas oportunidades en tu área profesional, pero no te atreves a hacer lo necesario para atraparlas. Los Enamorados te empujan hacia la incertidumbre y las dudas y te impiden emplear mejor el dinamismo y la espontaneidad que te ofrece la Emperatriz. ¡Qué pena! Intenta superarte y haz lo posible para aprovechar las oportunidades que se te presenten.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Bajo los rayos de un Sol muy luminoso, tu corazón palpita hoy, amigo . No te contentas con sentimientos a medias ni relaciones sosas. Lo que tu quieres es algo concreto en tu vida amorosa, plenitud en la pareja. Tu voluntad es enorme, como tu encanto y nada ni nadie puede hacer que te desvíes del camino que has decidido explorar.

En tu actividad profesional, te sientes realizado/a. El Mundo te toma bajo su protección para abrirte las puertas del éxito, mientras que el Sol descubre tu talento y te dota de un carisma irresistible. Te esperan glorias, reconocimientos y agradecimientos, pero no dejes que el éxito se te suba a la cabeza. Sé humilde y comparte tus victorias con tus compañeros de trabajo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy una agradable sorpresa alegre tu vida sentimental, amigo. El Juicio y la Sacerdotisa se ponen de acuerdo para que vivas un acontecimiento capaz de hacer evolucionar tu estado de ánimo, y por tanto, tu rutina afectiva. Puede tratarse de un seductor encuentro si vives solo(a), o de una novedad en tus relaciones con la persona amada si vives en pareja. ¡Estate preparado para aprovechar todas las oportunidades!

En el trabajo, el día se sitúa bajo el signo del cambio. El Juicio y el Mago se asocian para ofrecerte novedades en tu trabajo cotidiano. Nuevas proposiciones, nuevos clientes o desplazamientos imprevistos. Esta renovación te hace dinámico/a y te pone de buen humor para el resto del día. ¡Te irá de lo mejor!

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, bajo la influencia del Ermitaño, no te encuentras a gusto en tus relaciones afectivas, amigo. La gente que te rodea te llena de cuidados y gestos amables, y eso te llega a lo más profundo de tu corazón. La Estrella, que simboliza el contexto sentimental, es de lo más agradable. Te quieren, te escuchan y te perdonan tus pequeños errores del día.

Hoy, te apetece hacerle frente a tus tareas cotidianas, sobre todo si se trata de trabajo. La Estrella y el Carruaje te ofrecen este humor conquistador que te abre todas las puertas del éxito. Eres cálido/a y brillante con tus compañeros, clientes, superiores. Y todo esto va a ser tenido en cuenta. Esta jornada es ideal para ver por fin realizadas tus esperanzas y ambiciones.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy eres la seducción personificada, amigo. El magnetismo del Diablo asociado al poder de actuación del Mago hace que corra sangre caliente por tus venas. Deseas ardientes amores y una excitante vida afectiva y social. De esto a imponer a tu entorno tus ideas festivas no hay más que un paso que tu darás rápidamente.

En el terreno profesional acabas de pasar por una prueba que te ha dejado un gusto amargo. La alianza de la Muerte y del Mago indica que es hora de olvidar esta mala experiencia para lanzarte en la búsqueda del éxito. Sal de tu letargo, sé emprendedor/a y tu situación mejorará rápidamente. ¡Añade un poco de tu buena voluntad!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Como sus nombres indican, la Templanza y el Sol te prometen relaciones afectivas armoniosas y calurosas para el día de hoy, amigo. Tus sentimientos coinciden con los de tu ser amado, pasas muchas horas hablando de la vida, del futuro, su relación es tierna y sincera. Este ambiente de confianza y fidelidad progresa y te hace brillar.

Por otra parte, tu actividad profesional se beneficia de la alianza del Mundo y la Templanza, unión de encanto, apertura y reconocimiento. Si trabajas con el extranjero, tus negocios florecerán y puede que un importante contrato sea la clave de esta jornada. Te comunicas con facilidad, consigues fácilmente meterte en el bolsillo a tus interlocutores y convencer a tus socios para que te sigan.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy recibirás los favores de Cupido, amigo . Con la Fuerza y el Diablo para apoyarte, nada se te resiste, tienes muchísimo éxito. De todas maneras, si estás libre, ten cuidado con ir demasiado deprisa. Algunas sonrisas podrían arrastrarte hacia terrenos hostiles o peligrosos. Los novios(as) de tus amigos(as) no son necesariamente tus amigos.

En tu área profesional, si hay algo que no te falta hoy es la ambición. Exacerbada por el Diablo y el Emperador, te guía en cada uno de tus pasos profesionales. Eres un/a verdadero/a luchador/a con todos los riesgos que ello acarrea para tu entorno. Cuidado con derribar a alguien por el camino, podrían reprochártelo más tarde.

Acuario, así es tu lectura del tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “6 de espadas”

������ Conoce más acerca del significado de las cartas del tarot: “7 de bastos”. ������https://t.co/2U0cbdFZl1 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 9, 2020

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, está todo negro. Te encuentras sentimentalmente en una situación a la que no le ves más salida que la soledad y el sufrimiento. La tirada del Ahorcado y de la Muerte marcan un sentimiento de desánimo que rápidamente se transformará en depresión. O aceptas hacer enormes sacrificios, o partes de cero. Tienes que decidir.

En el trabajo, sientes que no tienes la libertad de acción necesaria para terminar el trabajo del día. El Ahorcado te sitúa en una situación incómoda introduciendo retrasos y bloqueos contra los que no puedes hacer nada. Hay sentimientos de impotencia y desánimo garantizados. Respira profundo.