Tarot gratis para hoy 10 de noviembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy 10 de noviembre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 11 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy gira la rueda en el aspecto sentimental, amigo. Tu comportamiento evoluciona y te sientes capaz de aprovechar la suerte si ésta se te presenta. Soltero(a), la asociación con la Sacerdotisa y la Rueda de la Fortuna es prueba de éxito en el amor, resultado de una larga operación de seducción. Si tienes pareja, es hora de renovar los proyectos en común y tener más libertad relacional.

Por otra parte, soplan vientos de independencia en tu vida profesional. La asociación del Loco y la Rueda de la Fortuna te incita a volar con tus propias alas y a multiplicar las iniciativas personales, estrategia que será sin duda recompensada. Tu entusiasmo te lleva directamente hacia ambiciosos objetivos y realizaciones positivas para tu carrera y desarrollo personal.

Tauro, así es tu lectura del tarot

El bienestar de tu pequeña familia es hoy para ti lo más importante, amigo, y estás preparado/a para recibir a amigos de tus hijos o de tu pareja en casa, aunque no te apetezca mucho. La alianza de la Luna y la Templanza simboliza un comportamiento más o menos hipócrita, ¿pero qué no harías tú por la felicidad de los tuyos?

En el trabajo, tu eficacia seguirá una línea quebrada. Bajo la influencia de la Luna, que turba la clarividencia de la Justicia que te representa, dudas de tu eficacia y tu capacidad para tomar buenas decisiones en el momento adecuado, adoptando un comportamiento a veces pesimista y antiproductivo. Hoy, no tomes ninguna decisión que te comprometa. ¡Déjalo para mañana!

Géminis, así es tu lectura del tarot

La conciliación y la armonía están a la orden del día hoy. Te sientes bien contigo mismo/a y, a juzgar por la alianza del Juicio y la Estrella, aceptas las nuevas experiencias con entusiasmo. A tus propias iniciativas les falta un poco de fantasía, amigo, pero no pones mala cara al aceptar los momentos de evasión y las actividades originales que te propone tu entorno.

En el trabajo, puede que algunas noticias impongan una redistribución de la baraja. Bajo la influencia del Ahorcado, no aprovechas las oportunidades que te ofrece el Juicio. Puede incluso que te ofrezcan un viaje alrededor del mundo y tú lo verás como una excelente razón para esconderte debajo de la cama. Te vendría muy bien un poco de optimismo y apertura de espíritu.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida amorosa se sitúa bajo el signo de los encuentros y las relaciones, amigo. Con el Mundo y el Mago como aliados, tendrás la suerte de cruzarte con nuevos rosotros y, por qué no, de conocer gente nueva. Comidas con amigos, cenas, fiestas en discotecas. tu programa puede estar muy cargado. Tienes que ver si te apetece dejarte llevar por este torbellino.

Por otra parte, tu carrera toma un nuevo impulso bajo la influencia del Loco y el Mundo. En primer lugar, se abre ante ti un nuevo Mundo y puede que te propongan una misión o un contrato en el extranjero. Tu ambición no tiene límites y estás de un humor favorable a la aceptación de un ambicioso proyecto.

Leo, así es tu lectura del tarot

¿Quieres movimiento en tu vida sentimental? ¡Pues hoy vas a estar servido(a), amigo! Entre el dinamismo que te trae el Carruaje y las oportunidades que te ofrece la Rueda de la Fortuna, solo tendrás que elegir para divertirte. Estimulantes encuentros, nuevas relaciones, intercambios apasionados con tu pareja. ¡vas a cien por hora en el amor!

La Rueda de la Fortuna y el Emperador te ayudan a superar los obstáculos que se te presentan en tu profesión. Ya sea por suerte o por voluntad, siempre encuentras la manera de superar la adversidad para avanzar y alcanzar tus objetivos del día. Ten confianza en ti, pues la combinación de estas dos láminas juega aquí un papel protector y de realización de tus ambiciones.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta sentirte cercano/a y tierno/a hacia las personas que amas, amigo. La alianza de la Justicia y la Muerte marca un alejamiento afectivo que tu entorno tomará, con razón y por frialdad. Si no es esa la impresión que quieres dar, date prisa en corregirla. Diles simplemente que necesitas estar solo/a para reflexionar.

Por otra parte, la alianza de la Luna y la Justicia denota una vida activa muy desarrollada, pues se centra en la realización de proyectos creativos y sólidos. Tomas compromisos que aseguran tu porvenir y, liberado/a de ciertas responsabilidades, puedes dar vía libre a tu imaginación. Decides instaurar un sano equilibrio entre aspiraciones y obligaciones, sueño y realidad.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes tentación a encerrarte en tu caparazón para hacer un viaje interior iluminado por la asociación de la Sacerdotisa y el Sol. ¡Qué pena, amigo! No te interesa abrirte, compartir la riqueza de tu imaginación y tus ideas con los demás. Sal de ese encierro y no seas tan modesto/a. Tienes mucho que ofrecer.

En el trabajo, tienes necesidad de calma y discreción. El Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa te invitan a actuar solo/a a lo largo del día. Si trabajas en equipo, esta actitud reservada no será necesariamente mal interpretada, pues dispones de una gran facultad de transmitir tus mensajes con dulzura. "No te preocupes, necesito estar solo/a hoy.", será tu frase del día.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sé hoy más enrollado(a), amigo. La alianza de la Justicia y el Loco te invita a cultivar el arte de la tolerancia en tus relaciones afectivas y para ello, has de reforzar tu compromiso hacia la persona amada. Si tienes una relación en secreto, es el momento de hacerla oficial. Eso te quitará un peso de encima. ¡Tírate al agua y luego a su cuello!

Hoy el Mago y la Justicia pueden permitirte llegar a un acuerdo o a una estabilidad en una situación que antes era indecisa. La disciplina y el rigor que te rodean te apoyarán en la seguridad y refuerzo de tus experiencias sociales, materiales o profesionales.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te dejas llevar en el Carruaje del Diablo por un exceso pasional, amigo.Haces que se tambaleen las convenciones, las reglas de conveniencia y las del pudor para declarar tu ardor por la persona que encandila tu corazón. ¡Qué fogosidad! Esperemos que tus sentimientos sean compartidos por el o la que te inspira tal energía amorosa.

Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país. Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Buena jornada en perspectiva en el plano amoroso, amigo. La Emperatriz y el Sumo Sacerdote te dotan de un particular sentido de la escucha que te hace muy atractivo/a y seductor/a para los que amas, y especialmente para la persona que hace latir tu corazón. Las relaciones afectivas están situadas bajo el signo de la felicidad y la espontaneidad, ¡aprovecha!

En el trabajo, te enfrentas a tus tareas diarias con gran sentido de la responsabilidad. Protegido/a por el Sumo Sacerdote y la Justicia, avanzas serenamente en un contexto socio-profesional muy seguro. Los objetivos que te has fijado son alcanzados con regularidad, rigor y firmeza. Todo esto no es muy emocionante y a la vez seguro y no te hace falta nada más para estar satisfecho/a del día de hoy.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental sufre muchos altibajos y te obliga a ser prudente, amigo. Bajo la influencia de la Muerte, se presiente una ruptura con el pasado. Puede que alguien a quien amabas se aleje de ti sin saberlo tu siquiera. No cuentes demasiado con tu buena suerte para arreglar los problemas afectivos. Afronta tus responsabilidades, posees todas las armas para hacer girar la Rueda a tu favor.

En tu vida profesional, la tirada de la Luna y el la Muerte marca el fin de una situación, de un contrato, de un proyecto. Es necesario que pases esta página que te pesa mucho. El futuro parece incierto y sin salida y estos pensamientos te deprimen. En lugar de mirar al pasado, considera esta ruptura como una oportunidad de empezar desde cero.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, está todo negro. Te encuentras sentimentalmente en una situación a la que no le ves más salida que la soledad y el sufrimiento. La tirada del Ahorcado y de la Muerte marcan un sentimiento de desánimo que rápidamente se transformará en depresión. O aceptas hacer enormes sacrificios, o partes de cero. Tienes que decidir.

En el trabajo, sientes que no tienes la libertad de acción necesaria para terminar el trabajo del día. El Ahorcado te sitúa en una situación incómoda introduciendo retrasos y bloqueos contra los que no puedes hacer nada. Hay sentimientos de impotencia y desánimo garantizados. Respira profundo.