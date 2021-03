Tarot gratis para hoy 10 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 10 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

En el amor, la presencia de la Fuerza y de la Justicia refuerza tu capacidad de comprensión y tu autoridad en el pequeño mundo que te rodea, amigo. Con voluntad y sinceridad, haces lo que puedes para arreglar los problemas de relación que te conciernen directamente o que afectan a personas que amas. En toda circunstancia, separas las cosas y haces uso de tu ingenio para restablecer la armonía a tu alrededor.

En tu área profesional, priman la búsqueda del equilibrio y la seguridad a lo largo de todo el día. La Justicia y la Emperatriz te predisponen a afirmar o aclarar tu situación socio-profesional. Despliegas por lo tanto toda tu inteligencia y conocimiento para proteger lo que tanto te ha costado conseguir o para arreglar los conflictos que pueden desestabilizarte.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Tu vida sentimental está en plena efervescencia! Entre la Fuerza, que te llena de energía, y la Emperatriz, que te guiña un ojo para llevarte a su terreno, puedes contar con un verdadero magnetismo en el amor, amigo. Atraes a los demás dando el primer paso y tu entorno afectivo responde positivamente. Sólo te queda concretar.

En el trabajo, se instalan sólidas y seguras bases bajo la influencia de la Emperatriz y la Justicia. Tu trabajo es regular, lógico; todo lo que emprendes y que intentas estabilizar favorecerá a tu situación en el futuro, en ese sentido avanzas hoy. ¡Felicidades!.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy tus amores están situados a la vez bajo el signo del dinamismo y de la reflexión, amigo. Te abres a los demás, pero debes pensarte las cosas siete veces antes de hablar. La Sacerdotisa vela por ti. Todo esto crea una jornada afectiva bastante equilibrada que te permite satisfacer cierta necesidad de contacto sin caer sin embargo en la exuberancia y el exceso.

En el aspecto profesional, la alianza del Mago y el Loco vuelven a instaurar el éxito. Toma ventaja de las fuerzas positivas sin dispersarte en arriesgadas direcciones. Tu entusiasmo motivará a tus compañeros de trabajo y socios, siempre que les muestres que sabes adónde vas y cómo explotar las energías de cada uno. Siendo éste el caso, te costará convencerles.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Recuerda que en el amor, cuando se espera mucho, se obtiene poco, amigo. Bajo la influencia del Ahorcado y el Emperador, podrías hoy comprobar este dicho. Puede que hoy tu pareja no quiera someterse a tu ley y tus deseos. Si tu dices negro, el o ella dice blanco. Eso te impacienta y hace crecer en ti una frustración pasajera, pero así es: a veces los polos opuestos se atraen.

En cuanto a la vida activa, echa el freno de mano frente a toda iniciativa y evita correr el más mínimo riesgo. El día se encuentra bajo la espada de Democles que es la alianza de la Muerte y del Ahorcado y no se inclina por un nuevo proyecto. Por otra parte, tu situación parece estar bloqueada y tu futuro comprometido. En lugar de deprimirte, ve al parque a descansar, todo te parecerá menos negro mañana.

Leo, así es tu lectura del tarot

¿Por qué has de dudar de la belleza y la perfección de los sentimientos que te prodigan cuando el Sol ilumina de esta manera tu vida sentimental? ¿Vas a dejar que los Enamorados siembren la duda mucho tiempo y dejar así pasar la oportunidad de vivir un día maravilloso? Esto no es serio, amigo, el Sol debe brillar hoy plenamente en tu corazón y debe liberarte de todas tus dudas. Ya está dicho.

Dentro de tu vida profesional, la alianza del Juicio y el Sol te lleva a las nubes. Tu brillo intelectual te permite brillar en la escena socio-profesional. Tu agudeza al analizar y tu creatividad hacen maravillas para iniciar proyectos audaces y motivadores para tus compañeros de trabajo. Te siguen con los ojos cerrados, pues emana de ti una confianza inquebrantable en el éxito de tus negocios.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes tentación a encerrarte en tu caparazón para hacer un viaje interior iluminado por la asociación de la Sacerdotisa y el Sol. ¡Qué pena, amigo! No te interesa abrirte, compartir la riqueza de tu imaginación y tus ideas con los demás. Sal de ese encierro y no seas tan modesto/a. Tienes mucho que ofrecer.

En tu actividad profesional, atraviesas un periodo de reflexión que puede traducirse en un pequeño retiro. La alianza de la Estrella y la Sacerdotisa muestra que puede que tu puerta se mantenga hoy cerrada. Tus proyectos están en fase de maduración y sabes que se imponen el rigor y la paciencia. Explica tu progreso intelectual, porque esta aparente inactividad podría ser tomada por pereza por tu entorno.

Libra, así es tu lectura del tarot

Tu situación afectiva no es la mejor hoy, amigo. Ni el Ahorcado ni la Sacerdotisa te dan valor para liberarte del peso de lo cotidiano. Sientes cierto desánimo y cansancio en todas las actividades que practicas con las personas cercanas o tu pareja. No te dejes vencer por la depre, mañana lo verás todo de otro color.

En tu área profesional, es posible que el Ahorcado haga nacer en ti el desánimo o la frustración a lo largo del día. Con la iniciativa del Mago, no te faltarán ideas ni espíritu de iniciativa, pero no alcanzarás el éxito esperado. Tu buena voluntad no tendrá igual y sin duda tendrás que someterte a las contigencias de tu entorno socio-profesional. No te decepciones, mañana será otro día.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta hacerte cargo de tus responsabilidades frente a una situación afectiva delicada. La alianza de los Enamorados y la Templanza muestra que tienes que hacer una difícil elección y no tienes ninguna energía. No dejes que otros decidan por ti, amigo. Con esta pasividad te arriesgas a dejarte llevar por una situación que no te conviene.

Tal parece que las decisiones profesionales que tomas hoy parecen destinadas al fracaso, como indica la tirada de la torre y los Enamorados. Se está llevando a cabo una reorganización y te cuesta asumir el papel que te darán en esta nueva estructura. En vez de enfrentarte a este cambio, toma distancia y deja pasar un tiempo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Cuidado hoy con la impulsividad en el amor, amigo! Por más que la Sacerdotisa intenta frenar los impulsos del Carruaje, tu te lanzas sin reflexionar en nuevas aventuras. Si estás soltero(a), eso podría darte hermosas satisfacciones al final del día. Pero si vives en pareja, tómate tu tiempo para hacerte una pregunta esencial: ¿está el(la) otro/a dispuesto/a a seguirte en tus arrebatos?.

En el trabajo, predomina una hiperactividad poco productiva. Empujado por el torbellino que provocan el Loco y el Carruaje en tu vida profesional, actúas con el entusiasmo de un joven cachorro, pero sin reflexionar sobre la conveniencia de tu estrategia. Tómate tu tiempo para que reposen las ideas si quieres alcanzar tu objetivo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy confías en tu poder de seducción, amigo, pero la tirada de la Sacerdotisa y la Estrella hace pensar que, a pesar de todo, te costará expresar tus sentimientos amorosos. Cierto pudor te impide confesar lo más profundo de tus pensamientos y, sobre todo, de tu corazón. No dejes que tu timidez limite tus iniciativas afectivas.

En tu área profesional, hoy avanzas muy lentamente. La Sacerdotisa y el Ermitaño te retrasan en todo lo que emprendes, invitándote a hacer una pausa. ¿Qué hacer para ir más deprisa mañana? La idea es que te juzgues a ti mismo/a, reflexiones sobre tus métodos y tus compromisos profesionales. Tranquilízate, esta lentitud puede ser positiva con el tiempo.

Acuario, así es tu carta del tarot

La alianza de la Fuerza y la Luna indica que hoy controlas a la perfección tus emociones, amigo. Estás tan seguro/a de tus sentimientos como de los de tu pareja y esta unión perfecta de sus corazones hace que su relación crezca en poder. Les espera un nuevo nivel, el de un lazo fuerte que les permitirá mirar con serenidad en la misma dirección.

En el aspecto profesional, la combinación de la Torre y la Fuerza indican, por una parte, que habrá cambios estructurales, y por otra, que sentirás agresividad en tu entorno. Podría decirse que eres director de personal que puede despedir a parte de su equipo. Sin llegar hasta ese punto, puedes esperar una viva oposición a tus métodos de trabajo que puede que te obligue a cambiar de sistema.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Hoy solo hay felicidad en el amor, amigo! Bajo la doble influencia de la Estrella y la Rueda de la Fortuna, evolucionas en un clima afectivo caluroso y agradable. Das lo mejor de ti mismo/a en tus relaciones, y te lo devuelven multiplicado por cien. Ternura, afecto y armonía son las palabras clave del día, ��aprovecha!.

En el trabajo, el clima de confianza que influencia tu comportamiento despliega encanto alrededor de tu persona. Protegido/a por tu buena Estrella y el Mago, tu espíritu de iniciativa y tu creatividad suscitan un gran interés. Es el día perfecto para proponer un nuevo proyecto o lanzarte en una nueva aventura profesional. ¡Serás escuchado/a y tendrás apoyo!.

