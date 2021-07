Tarot gratis para hoy 10 de julio ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 10 de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Te espera un día un poco triste en el amor, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y de los Enamorados, te preguntas sobre tu vida sentimental y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a). Es por tanto un sentimiento de soledad y aislamiento el que predomina hoy. Tienes que reflexionar seriamente sobre la situación para sacarle provecho. Hazte preguntas, si quieres, pero que sean las correctas.

En el trabajo, estás a punto de firmar un contrato o terminar un proyecto, pero siempre te falta un elemento para cerrar un negocio. El Mundo te asegura el éxito, pero el Ermitaño multiplica los retrasos y los obstáculos. Tómatelo con calma y no dejes de esforzarte. Todo llega para el que sabe esperar.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy el aire es cálido en el amor, demasiado para tu gusto, amigo. Para ti, que aspiras a cierta claridad en los sentimientos bajo la influencia de la Justicia, no es fácil entender esta pasión que anima tu entorno afectivo. El Diablo se lo lleva todo a su paso: serenidad, calma, voluptuosidad. Lo que le impulsa es la agresividad y la posesividad. ¡A ver cómo desenredas las piezas de la pasión!

Profesionalmente, el Mundo y el Diablo te transforman en un/a lobo/a ambicioso/a. Orgullos/a seguro/a de ti mismo/a, no dudas en poner la zancadilla a tus rivales para alcanzar tu objetivo e intentas brillar por tus talentos personales, sin tener en consideración el ego de tus compañeros de trabajo. Si todo sale bien, no hay problema. Si no, cuidado.

Géminis, así es tu lectura del tarot

¡Qué tirada tan extraña en el amor, amigo! Entre el Ermitaño invitándote a guardar los secretos y la Emperatriz que te abre las puertas de la comunicación, sólo se puede decir que vivirás tus relaciones afectivas hoy con gran neutralidad. Los demás se abrirán a ti, pero tú preferirás permanecer en silencio y escuhar. No tomarás partido, no dirás nada que pueda herir a los demás.

En tu área profesional, la influencia de la Emperatriz te permite realizar las tareas cotidianas con lógica y paciencia. Eres especialmente analítico/a y riguroso(a), y eso te promete ciertas satisfacciones al final del día. Puedes tranquilizarte, tus proyectos van por buen camino.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor, no hay hoy tranquilidad ni romanticismo, amigo. Bajo la influencia del Diablo y el Emperador, te guían más bien la pasión y el poder de dominación. Líbido exacerbado, posesividad, celos, no tienes reparo en tu entorno afectivo. Cuidado, pues este ambiente de imprudencia e impaciencia puede disgustar a tu pareja o puede que las personas cercanas no te comprendan.

En tu actividad profesional, posees excelentes medios para progresar. Con gran autoridad, otorgada por el Diablo y la Emperatriz, las ideas de los demás no se resisten a tu voluntad de hacer que las cosas se muevan, incluso si eso significa que se pongan en tela de juicio, lo que no es del gusto de todos. Tus argumentos e ideas dan en el blanco, pero no te conviertas en un tirano/a.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy la franqueza no es tu fuerte, amigo. Por miedo a dañar tu imagen, mientes voluntariamente a tu entorno o, por lo menos, escondes la verdad. Esta hipocresía podría hacer nacer un malestar con los que te rodean. Más valdría ser honesto/a y simplemente revelarles tus pensamientos, como te aconsejan la Sacerdotisa y el Diablo.

En tu área profesional, hoy avanzas muy lentamente. La Sacerdotisa y el Ermitaño te retrasan en todo lo que emprendes, invitándote a hacer una pausa. ¿Qué hacer para ir más deprisa mañana? La idea es que te juzgues a ti mismo/a, reflexiones sobre tus métodos y tus compromisos profesionales. Tranquilízate, esta lentitud puede ser positiva con el tiempo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes cierta frustración en tu vida afectiva, amigo. Un encuentro sentimental o amistoso te decepcionará, pues descubres rápidamente que la relación no irá muy lejos. El Ermitaño y el Juicio simbolizan tu prisa por expresar tus sentimientos y acabar con la sensación de soledad que tanto te angustia. Pero por querer ir tan rápido en el amor, puede que agobies a tu pareja.

En tu campo de actividad, puede que haya contratiempos que impidan la buena marcha de tus proyectos y la evolución de tu carrera. La tirada de la Muerte y del Ermitaño indica una baja de actividad, incluso la pérdida de un cliente. No te desanimes, todo llega para el que sabe esperar y pronto la rueda girará en la buena dirección.

Libra, así es tu lectura del tarot

En el trabajo, el Mago y la Sacerdotisa te proponen actuar con mucho cuidado y reflexión. Estarás en posición de alcanzar tus objetivos del día canalizando tu energía, a veces desbordante, y tomándote el tiempo necesario para analizar cada problema. ¡Bravo!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy estás firmemente decidido/a a mantener la calma en tus relaciones afectivas, amigo. ¿Demasiado firmemente, quizá? Bajo la influencia del Emperador y la Fuerza, eres tan autoritario que tu mensaje no se entiende bien. Haz que disminuya esta tendencia a la dominación, sino, no te sorprendas si observas rebeldía en tu entorno afectivo.

Profesionalmente, obtienes más responsabilidades y ganas puntos con tus superiores o clientes. La energía positiva y segura del Juicio y la Fuerza indica que tus habilidades son reconocidas y recompensadas en su justa medida. Se presiente una gratificación, y por qué no, un ascenso.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el aspecto amoroso, tendrás hoy la necesidad de romper con tu pasado afectivo, amigo. El la Muerte te incita a liberarte de ciertas obligaciones impuestas por un/a compañero(a), o a reducir tus ambiciones en cuanto a una relación estable. Por suerte, la Emperatriz te abre su corazón y te propone actuar con inteligencia y benevolencia para evitar toda ruptura definitiva o brutal.

Por otra parte, tu vida profesional es la escena de un cambio de organización o estrategia que no te conviene necesariamente. El Mundo asociado con la Muerte presagia que esta modificación de tus condiciones de trabajo hará su intervención a corto plazo y puede que te coja por sorpresa. Tienes que decidir si quieres seguir en esta línea o buscar suerte fuera.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que hoy te pondrán entre la espada y la pared, y te pidan elegir entre dos opciones de vida o dos personas. Frente a este ultimatum te desestabilizarás y serás incapaz de elegir. La alianza del Enamorado y la Torre entorpecen la situación. Antes de hacer cualquier cosa, tómate un tiempo para reflexionar con calma sobre tu futuro sentimental.

Puede que haya algunas oportunidades en tu área profesional, pero no te atreves a hacer lo necesario para atraparlas. Los Enamorados te empujan hacia la incertidumbre y las dudas y te impiden emplear mejor el dinamismo y la espontaneidad que te ofrece la Emperatriz. ¡Qué pena! Intenta superarte y haz lo posible para aprovechar las oportunidades que se te presenten.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tienes la sensación de ver el final del túnel en tu vida amorosa. Después de haber luchado tanto por mantener la libertad, aquí estás hoy, bajo la influencia del Mago y el Loco, dispuesto/a a sentar la cabeza en la primera historia de amor. La niebla se ha dispersado, tus dudas ya no te paralizan y vuelve tu alegría de vivir. Sal, amigo, ¡te esperan nuevos encuentros hoy!

Profesionalmente, la alianza del Mago y el Sol aporta una claridad en tus nuevos proyectos que te asegura el éxito a corto plazo, pero ten cuidado con vender la piel del oso antes de cazarlo. Podrías iniciar un cambio de estatus, pues puede que hoy impresiones a tus superiores. ¡Empléate a fondo!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, a pesar de un contexto afectivo muy prometedor bajo la influencia de la Fuerza, no conseguirás superar tus dudas y preguntas, amigo. ¡Qué pena! Tu entorno está ahí para afirmar tu amistad y tu amor. ¿Por qué no escuchar las palabras tiernas que te dirigen? Necesitarás la perseverancia de tu entorno para recuperar hoy la confianza.

En el trabajo, te parece que los que te rodean están más dispuestos que tú a realizar proezas. ¡Y sin duda tienes razón! Llevado por la Fuerza, tu entorno socio-profesional dispone de una energía y una tenacidad que no tenías antes. El Ermitaño que te representa te invita, por el contrario, a dejarte guiar por los otros, a seguir el movimiento sin intentar iniciarlo.

