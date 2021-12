Tarot gratis para hoy 10 de diciembre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este viernes 10 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Adopta un nuevo régimen para ti que promueva tu salud física. Este es el momento perfecto para plantar semillas con respecto a planes de ejercicios y dietas. Sé realista en cuanto a tus metas y tu enfoque para encontrar algo que funcione para ti. La configuración astral de hoy te ayuda a sincronizarte con tu cuerpo y reconocer sus necesidades. No le prestes atención a las creencias sociales y fuentes externas. Escúchate a ti.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Este es un momento importante para concentrarte en tus finanzas y en las cosas que más valoras en tu vida. Toma decisiones sobre dónde colocar tu dinero. Quizás debas ahorrar un poco en vez de gastar. La influencia astral de hoy está elevando tus emociones y conciencia sobre este tipo de temas. Tú sabes muy bien lo que debes hacer. Lo que necesitas ahora es la fuerza de voluntad para ejecutar tu plan.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Aspectos escondidos de tu naturaleza entran en escena en este momento. La configuración astral de hoy está revelando aspectos inconscientes de tu ser que juegan un gran papel en las decisiones que tomas y en la gente con quien eliges pasar tu tiempo. Trata de no perder la paciencia si las cosas no resultan obvias al principio. Cálmate, siéntate en un lugar tranquilo y medita. Las respuestas que buscas te serán reveladas cuando mires dentro de ti.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Sal a caminar por el mercado espiritual y ve qué nuevas herramientas puedes conseguir. La configuración celestial de hoy te sugiere recomenzar de cero con respecto a tu espiritualidad y cómo honras tus creencias. Aprovecha esta oportunidad para explorar nuevas maneras de pensar. Limpia tu mente y ábrete a nuevas posibilidades. La energía está fluyendo y existe mucho conocimiento al alcance de tus manos.

Leo, así es tu lectura del tarot

El dinero ganado las últimas semanas traerá sus frutos, más de lo que generalmente recibes. Puede que esté relacionado con un proyecto grupal de algún tipo, o al menos, algo logrado dentro del contexto de una sociedad. Los asuntos sentimentales también funcionarán de maravilla, y no te sorprendas si una relación avanza al siguiente paso de compromiso. Los planetas y su influencia indican felicidad y buena fortuna mediante relaciones de todo tipo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Durante las últimas semanas te has involucrado en la realización de servicios para los demás, quizás en conexión con lo laboral o con un proyecto propio. En este momento ya habrás terminado con todos los servicios a realizar y estarás buscando otros en qué embarcarte. La alineación astral indica que un ciclo de tu vida relacionado con lo laboral o los servicios ha llegado todo lo lejos posible, y ya es hora de comenzar con otro ciclo. ¡Adelante y ánimo!

Escorpion, así es tu lectura del tarot

La culminación de un ciclo relativo a las finanzas se aproxima. Luego de mucha negociación recibirás un aumento o bonificación, el vencimiento de una inversión, o la concreción de un acuerdo. De aquí en adelante todo lo que necesitas es completar la documentación. La energía astral de hoy significa que esto sólo es el comienzo de nuevas oportunidades que aumentarán tus ingresos. Aprende de ello y sigue adelante.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Seguramente has logrado por lo menos una meta laboral y estés buscando el éxito y la buena suerte prometida como recompensa. Posiblemente no lo has logrado a solas, sino en compañía de colegas. Esto significará una gran diferencia en tu vida. La configuración celestial indica que lograrás mucho más en el futuro cercano mediante las sociedades. Saca todo el provecho que puedas.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Adopta un enfoque más intuitivo en tu carrera profesional. Verás que el pensamiento racional sólo te hace dar vueltas en círculos. La energía celestial en juego te está ayudando a alcanzar tus metas recordándote reflexionar las cosas. Confía en tu intuición. El conocimiento que buscas probablemente llegue de las fuentes que menos esperas. Todo ser tiene algo que enseñarnos.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy la concentración se encuentra en tu hogar y familia gracias a la energía astral actual. Deberías pensar en comenzar desde cero en este ámbito de tu vida y renovar tu compromiso con tus familiares. Trata de no culpar a tus padres de todos tus problemas y cargas negativas. Seguramente ellos hicieron lo mejor que pudieron. Perdónalos y sigue adelante.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Es tiempo de comenzar desde cero y olvidarte de viejas máscaras y roles que ya no le sirven más a tu propósito. Quizás antes utilizabas estos mecanismos como defensa. Ya es tiempo de deshacerte de estos hábitos y revelar la verdadera persona que yace debajo de esa máscara. El aspecto en juego hoy te urge a proyectar una imagen más clara de tu propio yo.

