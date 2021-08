Tarot gratis para hoy 10 de agosto del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este domingo 08 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy martes 10 de agosto y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Algunos de tus demonios pueden volverse en tu contra hoy. Podrías encontrarte luchando contra algunas de esas mismas viejas dudas e inseguridades que pensabas que habías dejado atrás. Tu deseo de tener un mejor nivel de vida hará que te preocupes por dinero en pleno día. Estas preocupaciones van a pasar, así que respira profundamente y trata de no preocuparte demasiado.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Puede parecer que ya no crees completamente en lo que haces, tal vez porque has tenido demasiada rapidez en tu búsqueda por obtener lo que necesitas. Es muy posible que tu vida social haya bajado de ritmo ahora, justo en el momento en el que decidiste ir a toda velocidad en este ámbito. Sorprendente lo que la energía astral puede hacer, ¿no? No te frustres. No puedes hacer nada al respecto.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Las energías planetarias de hoy van a ser muy exigentes. A medida que te angustias sobre si cumples o no con los "estándares", los planetas, de una manera muy descarada, ¡te responden que no! Eso es porque vas demasiado rápido. El cambio de dirección que estás realizando en este momento es profundo, pero estás tratando de tomártelo a la ligera. Atrévete a ir más despacio y a profundizar.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hay una cierta probabilidad de que vayas a querer escapar de la realidad actual. No tienes ganas de enfrentarte a una situación que exige que te comprometas. ¿Es porque tienes miedo a que te falte la capacidad de asumir esta nueva responsabilidad? Esta es una oportunidad honesta de cumplir tus sueños de éxito. ¡No puedes evitarlo! ¡Ponte a trabajar!

Leo, así es tu lectura del tarot

Te enfrentas a un día con cierto conflicto. Sin embargo, la discordia resultará muy útil. Esta es probablemente una de las mejores oportunidades en las últimas semanas para ponerte al día sobre algunos asuntos familiares. Estas cuestiones pueden haber estado ocurriendo a tus espaldas desde hace algún tiempo. Las noticias sobre un poco de historia personal pasada podrían sorprenderte, y tal vez hasta te molesten por una corta temporada.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Te enfrentas a un día con cierto conflicto. Sin embargo, la discordia resultará muy útil. Esta es probablemente una de las mejores oportunidades en las últimas semanas para ponerte al día sobre algunos asuntos familiares. Estas cuestiones pueden haber estado ocurriendo a tus espaldas desde hace algún tiempo. Las noticias sobre un poco de historia personal pasada podrían sorprenderte, y tal vez hasta te molesten por una corta temporada.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy te puedes dedicar a algún tipo de estudio de lo oculto, como la astrología, la numerología, la alquimia, o algo que te suene muy extraño al principio. Como resultado, podrías tener la tentación de abandonarlo. ¡No lo hagas! Una vez que vayas más allá de la teoría, es probable que lo encuentres fascinante. Mantén un diccionario a la mano y no te preocupes si tienes que volver a leer algo varias veces. Tienes cerebro para hacerlo. Ahora sólo tienes que dedicarle tiempo.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Una amistad puede estar de tal mal humor que te preguntes si esta es la misma persona que conoces y quieres. Durante el día puedes tener la tentación de tratar de analizar lo que está pasando, pero esto tiende a suscitar más preguntas que respuestas. Probablemente este es un caso de muchos problemas que golpean a tu amistad a la vez. No te entrometas, pero asegúrate de que tu amigo sepa que estás ahí si es necesario.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Un amigo o pareja romántica puede necesitar de tu consejo, y desea discutir algunas cosas que no entiendes muy bien. Esto afecta al trabajo de esta persona, lo que implica una gran cantidad de detalles técnicos con los que no tienes familiaridad. No tengas miedo de parar de vez en cuando y pedir una explicación. Si vas a ser de alguna ayuda, tienes que tener una idea de lo que esta persona está hablando.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy puede que leas un libro sobre ejercicio o nutrición que parece un poco inquietante. Según el libro, ¡lo estás haciendo todo mal! Recuerda que lo que el autor está probablemente delineando es algo que funciona para él. Todo el mundo es diferente. No cambies tus hábitos por prácticas que no te sientan bien. Consulta a un profesional si todavía te preocupa eso. Tal persona será más que capaz de discernir lo que es correcto para ti.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy la energía celestial estará tratando de enseñarte algo, en concreto, la forma de compartir con los demás. Pero primero tienes que llegar a un lugar donde realmente quieras compartir algo de ti. ¿Has examinado tu tendencia a huir? Pareces tener miedo de que te abrumen o de que les deberás algo. Probablemente no es el caso. ¿Por qué no les das a las personas la real oportunidad de conocerte?

TE PUEDE INTERESAR: Los Pueblos Mágicos de Quintana Roo son verdaderos oasis que vivirás frente al Caribe mexicano

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy la energía celestial estará tratando de enseñarte algo, en concreto, la forma de compartir con los demás. Pero primero tienes que llegar a un lugar donde realmente quieras compartir algo de ti. ¿Has examinado tu tendencia a huir? Pareces tener miedo de que te abrumen o de que les deberás algo. Probablemente no es el caso. ¿Por qué no les das a las personas la real oportunidad de conocerte?

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado