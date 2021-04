Tarot gratis para hoy 10 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 10 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

En el amor, tienes tendencia a actuar como un bulldozer en un campo de amapolas, amigo. Resultado: todo el mundo huye de ti. Ese es el mensaje del Ermitaño para hoy. No des rienda suelta a tu pasión, calma tu ardor y tu impulsividad si no quieres encontrarte solo/a delante de la televisión.

Desgraciadamente debes soportar el humor desagradable de tu entorno laboral. Entre el Ahorcado que te representa y el Ermitaño que simboliza un contexto profesional poco reconfortante, no está prometida la alegría. No cuentes hoy con iniciar un trabajo en equipo. Más vale que actúes en solitario, pues la presencia de otros te molesta, y peor aún, ¡parece que es recíproco!.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy, todos los semáforos están en verde en el amor, amigo. La pareja Justicia-Templanza te protege y te ofrece un áurea de serenidad y claridad en tu manera de abordar los sentimientos. Escuchando a los demás, conseguirás imponer cierta armonía en tus relaciones afectivas. Haces lo que puedes para que sepan comprenderte y quererte, así de simple.

Por otra parte, tu actividad profesional se desarrolla en un ambiente de armonía y confianza favorable al trabajo en equipo. La alianza de la Estrella y la Templanza es señal de creatividad, de saber hacer y de diplomacia. No haces nada que pueda perjudicar tu entorno profesional y esta preocupación por la equidad te hace ganar muchas simpatías. Preséntate a las elecciones, saldrías elegido/a sin duda alguna.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Sientes un enorme peso sobre tus hombros hoy, como muestra la tirada del Ermitaño con la Muerte, y sientes una inmensa soledad, amigo. Incluso rodeado/a de gente, tienes la impresión de estar solo/a en el mundo. Sin duda, sientes el golpe de una ruptura o decepción. Tranquilízate y mira hacia tu futuro con otros ojos.

En tu área profesional, el contexto es favorable a la evolución y las iniciativas, pero a tu ánimo le faltan propósitos. El Ermitaño te bloquea en tus elecciones, te incita a reflexionar antes de actuar y te quita toda espontaneidad. Las ideas y los proyectos florecen a tu alrededor, pero pides tiempo para reflexionar antes de lanzarte. Cuidado, puedes perder la oportunidad o acumular retrasos al final del día.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tranquilidad es la palabra clave de tu vida afectiva hoy. La tirada de la Templanza y la Luna marca la presencia de un ambiente dulce, anticiclónico y sin nubes. Nada turbará el sentimiento de serenidad que te invade, amigo. Sin embargo, ten cuidado con que esta pasividad haga nacer el aburrimiento en tu vida en pareja.

En tu vida laboral, situada bajo la influencia de la Templanza y el Loco, buscas seguridad y relaciones duraderas. Lentamente pero con seguridad, consolidas tus experiencias para ser inamovible en tu puesto o profesión. Ciertamente, estás pasando por dificultades, pero si tienes confianza en ti, todo debería salir bien.

Leo, así es tu lectura del tarot

En tus relaciones afectivas, tu originalidad y dinamismo se encuentran hoy con cierta frialdad. Marcado por la Justicia, tu entorno no comprende tu entusiasmo y necesidad de movimiento, amigo. No estás precisamente en la misma onda que las personas que te rodean. Cuando te piden rigor y claridad en tus sentimientos, tu respondes con una fantasía desconcertante. ¡Cuidado con los malentendidos!.

En tu área profesional, tienes tendencia a dudar de ti mismo/a y del buen fundamento de tus iniciativas bajo la influencia desestabilizadora de los Enamorados. Por suerte, la Justicia te aporta su apoyo de energía y te permite encontrar soluciones favorables a tus problemas empresariales. ¿No te tranquiliza ver por fin firmado el contrato que tanto esperabas? Acepta que todo va mejor de lo previsto.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¿Por qué está celoso/a del pasado de tu pareja, aunque se trate de una persona que acabas de conocer? Haz hoy callar a tus demonios interiores, amigo . La alianza de la Rueda de la Fortuna y del Diablo te sumerge en un torbellino de encuentros. Pero no dejes que la pasión te devore. Esto sólo funcionará si respetas la libertad de tu pareja.

En tu área profesional, se favorecen los cambios de ambiente y/o los desplazamientos. La Rueda de la Fortuna aporta un soplo de aire nuevo en tus tareas cotidianas, tu libertad de acción e independencia son más amplias y la confianza en ti mismo/a es total. Es hora de organizar más citas para conseguir más clientes o socios para seguir adelante, haciendo que las cosas avancen.

Libra, así es tu lectura del tarot

Puede que las cosas se hagan oficiales hoy, ¡se siente en el aire! Bajo la influencia de la Justicia y el Sol, tu vida afectiva toma un giro digamos "legal". Puede que tu pareja te pida matrimonio, amigo, o que vivan juntos, o, si comenzaron su relación hace poco, que te presente a tu familia o amigos. Se presiente una felicidad sincera y duradera.

En el aspecto profesional, trabajas con perspectivas a largo plazo. Con perseverancia y tacto para alcanzar tus objetivos, te comprometes en caminos constructivos para el futuro. Bajo la influencia de la Templanza y la Justicia, poco a poco construyes tu nido consolidando las bases existentes. Es un método que te traerá frutos, ya sea a corto o a largo plazo.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Hoy tendrás muchos encuentros excitantes, amigo! Llevado por el Carruaje en un remolino de vida, tus relaciones se iluminan con el Sol que refleja miles de facetas de tu personalidad y te hace más seductor/a que nunca. Pero cuidado con parecer demasiado exuberante; la exageración acabará con la sinceridad en tus relaciones. Controla los impulsos y no abuses.

En el trabajo, eres a la vez ambicioso/a y paciente, lo que aumenta las posibilidades de progreso en tu carrera. La tirada de la Templanza y el Carruaje muestra que sabrás aprovechar con serenidad las oportunidades que se te presenten y, sin precipitarte, aceptarlas o rechazarlas. Todo esto aumenta las posibilidades de éxito de tus empresas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mundo te promete encuentros afectivos exóticos, ligados a un viaje o al extranjero, mientras que la Luna es reflejo de la sinceridad en tus relaciones. Tu dices lo que piensas, amigo, y piensas lo que dices. Es un buen día para declarar tus sentimientos amorosos o de amistad a tu entorno.

En el aspecto profesional, la alianza del Juicio y la Luna crea un clima nebuloso. Te falta perspectiva en tus proyectos y sientes la necesidad de tomar distancia para juzgar las mejores opciones que se te ofrecen. Las iniciativas artísticas y mediáticas se ven favorecidas por tu tirada, utiliza las fuentes de tu creatividad para resolver los problemas.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Sorpresas, encuentros inesperados, intuición, diplomacia, convivencia, no te faltará nada hoy en tu vida sentimental. Tanto si vives en pareja como si estás soltero(a), este día se presenta cargado en el aspecto afectivo. Es posible que tenga lugar una gran declaración por parte de tu pareja o una amistad bajo la influencia del Juicio y el Sumo Sacerdote. ¡Presta atención!.

En el trabajo, el día se sitúa bajo el signo del cambio. El Juicio y el Mago se asocian para ofrecerte novedades en tu trabajo cotidiano. Nuevas proposiciones, nuevos clientes o desplazamientos imprevistos. Esta renovación te hace dinámico/a y te pone de buen humor para el resto del día. ¡Te irá de lo mejor!.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy no hay más que movimiento a tu alrededor, amigo . Bajo la influencia del Carruaje, tu entorno afectivo está en plena ebullición. Dinámicos cambios, desplazamientos, salidas. ¿y tú? Tu te encuentras en medio de todo, un poco perdido(a), aislado(a), pero sin embargo, contento con seguir el movimiento. Seguramente solo eres pasajero/a en el Carruaje, y no su piloto, no diriges nada, te contentas con seguirle.

En tu área profesional, hoy tienes tendencia a ir por el mal camino pero con cara de santo/a. Bajo la doble influencia del Carruaje y los Enamorados, vas avanzando, pero no sabes bien hacia dónde, pues tus objetivos no está bien definidos. Transtornado/a por los acontecimientos, puede que te encuentres en el lado opuesto al que deberías estar. ¡Cuidado con las distracciones!.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy una agradable sorpresa alegre tu vida sentimental, amigo. El Juicio y la Sacerdotisa se ponen de acuerdo para que vivas un acontecimiento capaz de hacer evolucionar tu estado de ánimo, y por tanto, tu rutina afectiva. Puede tratarse de un seductor encuentro si vives solo(a), o de una novedad en tus relaciones con la persona amada si vives en pareja. ¡Estate preparado para aprovechar todas las oportunidades!.

En el trabajo, el Juicio contribuye con una nota de reflexión en los objetivos fijados por la Justicia. Agarra tu agenda y explota al máximo los contactos que entablaste hace tiempo. Supera la fase de lo concreto y el rigor para pasar a nuevas ideas, pues posees los medios para ello. El Juicio te permite olvidarte de prejuicios y de ideas preconcebidas.

