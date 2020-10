Tarot gratis para hoy 10 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy sábado 10 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 10 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

¡Hay mucho movimiento a tu alrededor, amigo! Sales, entras, vas con amigos, tienes encuentros inesperados, cenas sorpresa con tu pareja. Ya no sabes donde parar con la Rueda de la Fortuna y el Mago que influyen en tu vida sentimental. Te toca hacer malabarismos entre unos y otros para intentar satisfacer a todo el mundo. Las sorpresas no se han acabado, pero cuidado con el cansancio al final del día.

En el aspecto profesional, la alianza del Mago y el Loco vuelven a instaurar el éxito. Toma ventaja de las fuerzas positivas sin dispersarse en arriesgadas direcciones. Tu entusiasmo motivará a tus compañeros de trabajo y socios, siempre que les demuestres que sabes adónde vas y cómo explotar las energías de cada uno. Siendo este el caso, te costará convencerles.

Aries, así es tu lectura del tarot.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy, te podrías dar cuenta de que el futuro con tu pareja podría pasar por una separación temporal, al hacer un balance de tu situación con tu pareja amigo. El dúo formado por la Emperatriz y la Muerte te da valor para atravesar esta prueba necesaria para reencontrar la complicidad en tus relaciones íntimas. No te lo tomes como un castigo, sino como una oportunidad de reconciliación duradera.

En el trabajo, necesitas un tiempo de reflexión antes de actuar. Los Enamorados crean pequeñas dudas en tu forma de abordar los acontecimientos del día. Por suerte, la Emperatriz te abre la vía de la comunicación y las relaciones con tu entorno. Esto te permite desbloquear algunas situaciones y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo/a.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy tus intercambios afectivos representan mucho amor, amigo. Sentirás menos impulso, buscarás relaciones sinceras y calurosas. La Templanza calma el fuego del Diablo y te permite reconciliarte con un ser cercano, consolar a un amigo, desarrollar relaciones armoniosas en familia. ¡Eres la dulzura y el encanto personificados!

En cuanto a tu vida profesional, combinas dinamismo y dulzura, fogosidad individual y capacidad para escuchar. El Carruaje y la Templanza forman un tándem muy equilibrado que te permite avanzar con entusiasmo sin dejar a los demás tras de ti. Se favorecen los proyectos en equipo, los contactos con la clientela. Con un poco de persuasión, conseguirás que todo el mundo se monte en tu carro.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tu vida sentimental está hoy más bien tranquila, amigo. Tu relación de pareja no es apasionada, pero sí segura, buscas reforzar más vuestros lazos de amistad que los amorosos. Por otra parte, puede que nazca una nueva amistad y que salgas de tu actual reserva que roza el aburrimiento. Te interesa abrirte más y expresar tus sentimiento de la forma más afectuosa posible.

En el trabajo, tu desconfianza se encuentra con la Templanza para atenuar sus efectos. Tu entorno profesional sabe reconfortarte y te ofrece su apoyo para acabar con tus dudas y dificultades. Cuenta con las personas que comparten tus tareas cotidianas para que te ayuden a superar esta mala racha. ¡Hoy no estarás solo/a!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Qué importa el tiempo, hoy estás radiante en el amor, amigo. Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, brillas en contacto con el otro y desprendes felicidad a tu alrededor. Con este sex-appeal, no corres el peligro de caer en la monotonía. Soltero(a), algunos pasajeros con encanto podrían cruzarse hoy en tu camino. Si tienes pareja, la armonía es perfecta.

Puede que haya recompensas en tu área profesional. El Sol y la Sacerdotisa te ofrecen éxito o un resultado positivo para una empresa que iniciaste hace tiempo. El mensaje de esta pareja está claro: en el trabajo, la paciencia y la tenacidad obtienen siempre una recompensa, aunque tarde en llegar.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Te cuesta trabajo controlar hoy tu fogosidad natural. Los excesos del Diablo, apenas controlados por el arcano de la Justicia, marcan tus relaciones con una tendencia a la dominación. Deseas poseer a tu pareja, amigo, y obligarla a hacer tu voluntad. No es necesariamente la mejor estrategia para ganar o conservar el amor de una persona. Aprende esto para el futuro.

En cuanto a tu trabajo se refiere, puede que tengas hoy luz verde para algo que estabas esperando. La pareja la Muerte-Justicia indican que una situación se desbloquea, avanzas un paso y tu futuro profesional se inclina hacia la seguridad. Si has estado trabajando bajo contrato y tal está llegando a su fin, puede que tu empresa te ofrezca una posición permanente.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy estás dispuesto/a a obtener la felicidad conyugal, amigo . Eres el/la amante ideal, la pareja perfecta, el Sol te llena de encanto mientras la Rueda de la Fortuna te ofrece suerte y éxito. Si no tienes pareja, da gracias a Cupido por enviar sus flechas con tanta precisión. Te espera un gran amor por poco que te dejes llevar.

Por otra parte, el éxito profesional está a la orden del día. El Loco y sobre todo el Sol te traen el éxito en bandeja de plata, con felicitaciones morales o pecuniarias. Es tu día de gloria, ¡aprovecha! Ciertamente tienes brillantes ideas para resolver los problemas más complicados y poner en marcha un método revolucionario. ¡Felicidades!

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, tu vida afectiva va demasiado deprisa para tu gusto. La pareja formada por el Loco y el Mundo indica que tienes necesidad de independencia y relacionadas mal este deseo con las exigencias de tu pareja que te pide pruebas de amor. Toma distancia para ver cómo conjugar libertad y seguridad afectiva, independencia y ternura.

Profesionalmente hablando, sueñas con volar con tus propias alas, con montar tu propia estructura, con no depender de nadie. La alianza de la Templanza y el Loco aumentan esta necesidad de autonomía. Comienza por tomar distancia para juzgar tus posibilidades de éxito. Roma no se hizo en un día, no servirá de nada querer precipitar los acontecimientos.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

La pena de corazón no mata, pero esa es la impresión que tienes hoy donde no ocurre nada bueno en tu vida afectiva, amigo. La alianza del Ahorcado y la Torre es señal de una renuncia necesaria. Para reconstruir tu relación o encontrar el amor, tendrás que hacer sacrificios y concesiones. ¡Ten valor, mañana todo irá mejor!

En el trabajo, sientes que no tienes la libertad de acción necesaria para terminar el trabajo del día. El Ahorcado te sitúa en una situación incómoda introduciendo retrasos y bloqueos contra los que no puedes hacer nada. Hay sentimientos de impotencia y desánimo garantizados. Respira profundo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran necesidad de libertad en tu vida amorosa. Especialmente en pareja, donde sientes que los lazos que te unen al otro te hacen sentirte a disgusto. Necesitas aire y ver caras nuevas. ¿Por qué no, amigo? Pero cuidado con ir demasiado lejos. No olvides que tu libertad empieza donde termina la de los demás.

En el trabajo, tu desbordante imaginación puede jugarte malas pasadas, pues tienes tantas ideas que puede que te disperses en muchas direcciones. El Mundo te abre nuevos horizontes, pero el Loco hace nacer en ti la duda. Para dos minutos y tómate tiempo para reflexionar sobre la dirección que quieres darle a tu carrera.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida activa acarrea muchos imprevistos, como indica la alianza del Juicio y la Torre, amigo. Las sorpresas se anuncian positivas, como el avanzar hacia los encuentros con confianza. Esto puede permitirte pasar definitivamente la página de un pasado sentimental que se ha hecho demasiado pesado, o vencer el aburrimiento que amenaza con lanzarse sobre tu vida amorosa.

Explota en tu vida activa las nuevas ideas que nacerán en ti hoy bajo la influencia de la Muerte y del Juicio. Algunas iniciativas lo bastante originales podrían impulsarse. Eres capaz de imaginar una estrategia que aumentará tu libertad de acción y, sin duda, tus beneficios. No dudes en quebrarte la cabeza para encontrar una solución.

Acuario, así es tu lectura del tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “LA EMPERATRIZ”

������ Conoce más acerca del significado de las cartas del tarot: “7 de bastos”. ������https://t.co/2U0cbdFZl1 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 9, 2020

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes tentación a encerrarte en tu caparazón para hacer un viaje interior iluminado por la asociación de la Sacerdotisa y el Sol. ¡Qué pena, amigo! No te interesa abrirte, compartir la riqueza de tu imaginación y tus ideas con los demás. Sal de ese encierro y no seas tan modesto/a. Tienes mucho que ofrecer.

En el trabajo, la reflexión vence a la acción. Das prioridad al análisis, la estrategia y la sabiduría, pasas horas a solas reflexionando sobre las opciones que se te ofrecen. Este comportamiento, que puede parecer negativo a los ojos de tus compañeros de trabajo, contribuye a garantizar el éxito de tus negocios. Además, no te dejes influenciar por los que te piden que tomes decisiones rápidas.