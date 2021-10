Tarot gratis para hoy 09 de octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 09 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Aries, así es tu lectura del tarot.

Con el Ahorcado, que hace de aguafiestas, este día está lejos de ser positivo en el aspecto sentimental, amigo. Plantado/a en tus posiciones, te cuesta admitir los comportamientos negativos de tu entorno o pareja. Todo esto provoca dificultades en la comunicación, haciendo que algunos salgan heridos. No tomes hoy ninguna decisión definitiva, aunque tengas muchas tentaciones, e intenta más bien tranquilizar la situación.

En el trabajo, te anima cierta sobreactividad interior que genera angustias y te bloquea en tu desarrollo. Esto no es sorprendente ya que El Ahorcado y la Fuerza generalmente no favorecen en tal aspecto y te impiden valorar convenientemente tus capacidades. Con estas vibraciones, conviene que asumas tus responsabilidades sin pararte ante la mínima contrariedad. No te quedes parado/a, actúa, eres más fuerte de lo que crees.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot.

El tarot dice que es posible que vivas hoy momentos difíciles en el amor. Cierto descaro por tu parte, o por lo menos algo que se le parece, provocara la ira de la persona amada. Ten cuidado con tu impulsividad o ligereza si quieres evitar una querella que podría tener graves consecuencias. Mantente al margen de los conflictos y, si es posible, repliégate en ti mismo/a.

En tu área profesional se vislumbra un rayo de impulsividad que amenaza a lo largo de todo el día. Tú, tan conciliador/a como de costumbre, podrías mostrarte muy intransigente bajo la influencia conjunta del Emperador y la Torre. No pongas al mundo como testigo de tu impotencia o insatisfacción. Atacarás directo los problemas y las rupturas con tu entorno socio-profesional si te dejas llevar por ese camino.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot.

¡Cuánta autoridad y fuerza hay hoy a tu alrededor, amigo ! Bajo la influencia de la Fuerza, tu entorno afectivo siempre se opone a ti e intenta convencerte para adoptar tal o tal actitud. No te dejes vencer, pues la dulzura del Ermitaño que te representa no te permite luchar en igualdad de condiciones. Conténtate con encerrarte en tu caparazón y deja a los demás la responsabilidad de sus palabras.

En tu trabajo, luchas por ganar más responsabilidades. La Rueda de la Fortuna y la Fuerza te ofrecen rapidez y eficacia, lo que te permite pensar y sentir tu trabajo de otra manera. Ampliar tu conocimiento y tu grado de implicación en tu empresa constituye uno de los principales fundamentos de tu actividad a lo largo del día. Bravo, llegarás hoy lejos en ésta área de tu vida.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot.

Hoy, tu rigor y tu sentido de la responsabilidad encuentra respuesta en tu entorno, amigoamigo. Las vibraciones del Sumo Sacerdote son benévolas, bajo su influencia, las personas cercanas comprenden tu necesidad de seguridad y hacen lo que pueden para tranquilizarte. Dándote muestras de su amor, consiguen calmar tus dudas e inquietudes del día.

En tu área profesional, te falta seguridad y te tomas mucho tiempo antes de tomar las decisiones que se te imponen. Los Enamorados te hacen dudar e instalan la incertidumbre en tu estado de ánimo. Sin embargo, puedes contar con los apoyos que te ofrece el Sumo Sacerdote. Este último te garantiza sinceras amistades y apoyos en tu entorno socio-profesional. Es el momento de confiar y escuchar los consejos que te den.

Leo, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot.

En cuanto a tu vida sentimental, vas a vivir hoy momentos de entusiasmo y exaltación, amigo. Protegido/a por la Rueda de la Fortuna y con el dinamismo de la Fuerza, no te faltarán ocasiones para concretar los nuevos encuentros o profundizar en los lazos que te unen a los que amas. Tu coraje y franqueza serán tomados en cuenta.

En tu área de trabajo no faltarán oportunidades de éxito o cambios bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna. Tu comportamiento dubitativo o desconfiado podría impedirte obtener todos los beneficios. Un exceso de prudencia o falta de confianza en ti o en tus interlocutores podría hacerte perder ocasiones de aprovechar la situacion. Te arrepentirás.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy es una jornada turbadora en el aspecto sentimental, amigo. La Luna y los Enamorados trabajan juntos para sembrar el desánimo y la incertidumbre en tu universo afectivo. Tienes tendencia a dudar de la buena fe de tu entorno y a dudar del amor que dicen que te tienen. Todo esto es muy descorazonador y siembra cierta melancolía. ¡cuidado con la tristeza!

En el trabajo, tu eficacia seguirá una línea quebrada. Bajo la influencia de la Luna, que turba la clarividencia de la Justicia que te representa, dudas de tu eficacia y tu capacidad para tomar buenas decisiones en el momento adecuado, adoptando un comportamiento a veces pesimista y antiproductivo. Hoy, no tomes ninguna decisión que te comprometa. ¡Déjalo para mañana!

Libra, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot.

Desconfía hoy de tu alto concepto del amor, amigo. La pareja formada por el Loco y la Luna indica que tus esperanzas se verán frustradas. Tienes tendencia a idealizar a las personas que amas, pero la realidad te enseñará que has puesto demasiadas esperanzas en ellos o en tu relación. De ahí el riesgo al desencanto. Nadie es perfecto.

En el trabajo, la asociación del Emperador y el Loco podría provocar curiosos cambios en tu comportamiento. Unas veces sentirás rigurosidad y voluntad, otras sentirás despreocupación y desentendimiento. Lo más sabio sería el optar por agarrar lo mejor de cada una de éstas dos actitudes para encontrar el equilibrio, de lo contrario, vivirás una jornada un poco caótica e incierta.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot.

Hoy emana de ti un flujo magnéticoamigo. Estimulado/a por la alianza de la Fuerza y el la Muerte, tienes mucha influencia sobre tu entorno. Algunos intentan escapar de ti para obtener su libertad, pero otros se dejan subyugar con facilidad. No abuses de tu poder de dominación, pues podría rápidamente volverse en tu contra.

En el trabajo, el enfrentamiento de la Justicia y la Fuerza provoca cuestiones de naturaleza práctica. Más fiel que nunca a tus principios, te enfrentas a difíciles elecciones para restablecer cierta igualdad en tus tareas. Estas decisiones no incluyen necesariamente a todos los individuos de tu equipo y algunos se enfadan. Cuidado con los conflictos de interés y con el ego de cada uno si trabajas en equipo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot.

¡Qué tirada tan extraña en el amor, amigo ! Entre el Ermitaño invitándote a guardar los secretos y la Emperatriz que te abre las puertas de la comunicación, sólo se puede decir que vivirás tus relaciones afectivas hoy con gran neutralidad. Los demás se abrirán a ti, pero tú preferirás permanecer en silencio y escuhar. No tomarás partido, no dirás nada que pueda herir a los demás.

En tu actividad profesional, no relajas tus esfuerzos y esa profunda motivación te promete éxito. Con lucidez e inteligencia, consigues analizar la situación, administrar los problemas y, finalmente, negociar con tus compañeros. La Estrella y la Emperatriz son señal de un excelente sentido del contacto que favorece tu comunicación. ¡Habla, se te escucha!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot.

Hoy reina la incomprensión en el amor, amigo . Tu magnetismo natural no obtiene el éxito habitual y eso te hace dudar, como si esta frustración pasajera supusiera un fracaso personal. En este contexto, es mejor que ocultes tu orgullo y recuerdes que no se le puede gustar siempre a todo el mundo.

El ambiente no es sano en tu lugar de trabajo. La tirada del Diablo y del Ahorcado indica que es posible que te jueguen una mala pasada. Desconfía de los discursos hipócritas, de compromisos que quieran que firmes a toda prisa. Tómate el tiempo necesario para leer entre líneas y buscar el significado de lo que no está claramente expresado.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot.

Hoy asombrarás a todo el mundo con tu dinamismo, amigo. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, tu espontaneidad es muy enérgica y puede sorprender a un entorno afectivo un poco demasiado aferrado a sus principios. Bajo la influencia del Emperador, las personas que amas no son necesariamenta las más cariñosas, pero no están menos dispuestas a unirse a ti en tu locura. De todas maneras, no les cambies demasiado sus costumbres.

En lo profesional, la transformación de un proyecto en el que trabajas te provoca ansiedad. Sin embargo, la alianza de la Muerte y del Emperador indica un cambio a tu favor. Una vez pasada la tormenta, te darás cuenta de que el paisaje que se abre ante ti refuerza tu posición y te asegura un futuro más sereno.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot.

Tus amores se caracterizan hoy por lo insólito, amigo. Bajo la doble y dinámica influencia de la Rueda de la Fortuna y del Carruaje, vas por delante y decides dar a tus relaciones afectivas un toque de originalidad. Esta mezcla de fogosidad y fantasía puede llevarte lejos, pero cuidado con los encuentros sin futuro que pueden privarte de tu libertad a corto plazo.

En el trabajo, predomina una hiperactividad poco productiva. Empujado por el torbellino que provocan el Loco y el Carruaje en tu vida profesional, actúas con el entusiasmo de un joven cachorro, pero sin reflexionar sobre la conveniencia de tu estrategia. Tómate tu tiempo para que reposen las ideas si quieres alcanzar tu objetivo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!