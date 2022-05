Tarot gratis para hoy 09 de mayo del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy lunes 09 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

El aspecto en juego de hoy promoverá tu eficiencia o profesionalismo. Hoy será un buen día para que capacites a un grupo, o lideres un grupo en el trabajo. No sólo cumplirás admirablemente con tu rol, sino que obtendrás resultados inmediatos. Haz lo que puedas para hacer notar tus habilidades. Si trabajas para una gran corporación, acércate a los ejecutivos de la empresa.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy los cuerpos astrales se alinean en una figura dulce y grácil que aumentará la nec

esidad recurrente de independencia que expresas a menudo. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste el otro lado del mundo? ¿O, incluso, el otro lado del estado? Viajar siempre ha sido una experiencia de crecimiento para ti. Ha llegado el momento de darse una escapada.

Géminis, así es tu lectura del tarot

La configuración celestial te prepara un buen día. Tendrás eficiencia y productividad, pero los proyectos a largo plazo no se encuentran favorecidos. De ser posible, sería bueno que elijas proyectos cortos e intensos, que requieran mucha energía en un período de tiempo corto. Pero sobre todo, no cuentes demasiado con la ayuda de los demás; te las tendrás que arreglar a solas por algún tiempo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Con el aspecto en juego del día de hoy, no podemos decir que hoy obtendrás resultados inmediatos o concretos, pero podrás preparar el terreno para tus futuros progresos. Sin embargo, dado que tu relación no será muy fácil, será mejor que cuentes con tus propios recursos. Así que hoy deberás trabajar a solas - ¡pero esto no te resultará desagradable! Al menos, será un cambio grato.

Leo, así es tu lectura del tarot

Dada la alineación astral actual, sentirás la necesidad de tener tiempo privado para ti. Necesitarás entrar en tu modalidad de ermitaño y tener un tiempo a solas. A veces la energía de los demás te abruma, y te sientes mejor cuando tienes espacio. Pon el cartel de "No molestar". Diles a los miembros de tu familia que necesitas un poco de tiempo en soledad. Te sentirás mejor luego de recargar tus baterías.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy necesitarás rodearte de cosas y personas que te inspiren. Tendrás la necesidad de sentir una energía más positiva. Quizás deberías escuchar música clásica mientras trabajas. O disfrutarás dando una vuelta en auto mirando el paisaje luego de terminar el trabajo. Te sentirás bien si te tomas unos momentos para observar las cosas bellas que existen en el mundo. La configuración planetaria te ayudará a encontrar la energía espiritual que te inspire.

Libra, así es tu lectura del tarot

Los cuerpos celestiales se alinean para poner énfasis en nuevas amistades o sociedades. Junto con otras personas, comenzarás un emprendimiento grupal como un trabajo colectivo, un estudio de diseño o tal vez aúnes tus fuerzas para organizar una gran fiesta. Es un buen momento para hacer planes; ¡sólo asegúrate de tomar nota de cada idea que pase por tu mente!

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Te espera un día estimulante. Es muy probable que esta estimulación provenga de una mujer. Claro que no quieres acercarte demasiado a la gente del trabajo, pero si se da la oportunidad, trata de trabajar cerca de una colega femenina. Para quienes están buscando a alguien con quien compartir su vida, ¡éste es el momento ideal!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Con la configuración celestial actual, hoy es el día ideal para tomar la iniciativa. Es probable que durante las últimas semanas hayas estado pensando en cambiar tu forma de actuar o la forma en la que has estado comportándote en tu trabajo o en tu vida social. No lo dudes más. ¡Actúa ahora! Claro que siempre tienes mucho tacto con los demás, pero a veces es mejor sacrificar un poco de tacto para progresar realmente.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¡Hoy exhalas una atracción ardiente! El resultado de la alineación astral actual te convierte en un objeto de enorme deseo erótico. Tus poderes de seducción serán irresistibles; cualquiera que se encuentre contigo quedará instantáneamente hechizado. Pero no hagas ninguna tontería de la que luego puedas arrepentirte - a menos, claro, que encuentres a alguien capaz de encantar a tu encantadora persona.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Pareciera que, al menos por hoy, las cosas estarán calmadas. ¡Esto te hará muy bien! Podrían aparecer conflictos latentes, pero los malentendidos pronto se disiparán. Muchos problemas técnicos también se resolverán. Sin embargo, con el aspecto en juego, a pesar de la calidad positiva general del día, éste podría resultar ser agotador emocionalmente. Piensa en tomarte un descanso y relajarte esta noche.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy tendrás un bienvenido alivio del estrés general de estos últimos días. La energía astral en juego sirve para aquietar tu añoranza de rebeldía. ¿Has notado cómo sólo te sientes de esta manera cuando el peso de la disciplina cae sobre tu cabeza? Presta especial atención a las personas en el trabajo, ya que podría presentarse una propuesta inusual.

