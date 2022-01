Tarot gratis para hoy 09 de enero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este domingo 09 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Es un buen día para comenzar nuevos sistemas o planes. Con la alineación astral, las tareas como diseñar, escribir y programar funcionarán con tranquilidad. Tendrás la cabeza llena de ideas claras. Si tienes que expresar tu único punto de vista mediante un proyecto creativo, hoy es el día indicado para realizarlo. También podrás aplicar esta energía en tu hogar. Tendrás ideas para remodelar y redecorar todo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy sentirás deseos de interrelacionarte y comunicarte con los demás. La configuración planetaria te incentivará a realizar esta conexión. Haz llamadas telefónicas a posibles clientes y atrévete a realizar propuestas para trabajos futuros. Habla con un mentor y pídele ayuda para tu proyecto favorito. Si hoy tienes reuniones, tu energía creativa llevará vida a cualquier discusión. Expresa tu imaginación e inventiva.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tu imaginación estará alerta, por lo tanto presta atención a lo que te dicen tus instintos. Siempre has tenido la habilidad de llamar al "Ser Superior" o musa. A veces ignoras estos mensajes de ayuda a favor de cosas más prácticas. Con esta energía astral funcionando, tu intelecto se destacará y encontrarás maneras emocionantes de enfocar un problema. Por lo tanto deja que tu mente divague y trata de capturar su esencia.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

A veces te agrada mantenerte aislado y atraer a los demás con una mirada cautivante. Pero con la energía celestial en funcionamiento, no te sentirás tan distante. Te encontrarás charlando con extraños en el almacén o compartiendo novedades con conocidos en el trabajo. Aunque nunca llegarás a ser el "Sr. Social", ¡de vez en cuando puedes utilizar el contacto humano! Por lo tanto ábrete a los demás y forma parte del mundo de hoy.

Leo, así es tu lectura del tarot

Quizás te interesen lo místico y oculto y hoy tendrás la oportunidad de aprender mucho sobre ambos temas. Podrías lograrlo uniéndote a grupos que compartan tus intereses y descubrirías información fascinante. La combinación de influencias planetarias implica que quizás no las comprendas totalmente en un principio. No importa: no te rindas. ¡Ya las comprenderás!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes esperar mucha actividad en tu vecindario. Muchas personas podrían ir y venir; podría haber nuevos vecinos de mudanza, o negocios que se inauguran. Sin embargo, podría haber congestiones de tráfico, de modo que no es un buen día para salir con el auto. La influencia de la alineación celestial implica que no será fácil moverse, en especial en cualquier clase de vehículos. Si necesitas ir a algún sitio ¡camina!

Libra, así es tu lectura del tarot

Ir a una conferencia o taller podría aportarte información importante aunque en un principio no logres entenderla. Te podrían gustar los sentimientos involucrados aunque no reconozcas ningún valor práctico en ellos. Deberás pensar al respecto. La alineación planetaria podría hacerlos más difíciles de lo que deberían ser. Todas las ideas tienen algún valor práctico. Solamente necesitamos descubrirlo.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Los artefactos nuevos pueden simplificar las tareas de la casa. Quizás sepas armar un presupuesto con la computadora, o cocines con una procesadora o tengas una aspiradora de última generación. Hoy podrías sentirte gratamente sorprendida por lo rápido que haces las cosas ¡aunque la rutina siga aburriéndote! Podrías también experimentar entusiasmo y aburrimiento. ¡Aguanta un poco!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías disfrutar aprendiendo cosas nuevas con nueva tecnología que represente la promesa de ayudarte a elevar tu nivel socioeconómico en este mundo. Te irá muy bien con esto. Sin embargo, también podría resultarte difícil ponerla en funcionamiento, al menos por ahora. No obstante, la configuración celestial sólo implica demora. No negación. De modo que, aunque no veas resultados inmediatos ¡hoy es un gran día para aumentar tus habilidades!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

El panorama astral esta de tu lado, te sentirás como si hubieras ganado la lotería. Las cosas saldrán a tu manera en todos los niveles. Las relaciones serán positivas y divertidas y compartirás momentos alegres con amistades y seres queridos. En el trabajo, sentirás paz acerca del rumbo de tu carrera. Aunque no estés trabajando en el empleo de tus sueños, descubrirás que tendrás experiencias muy útiles en este lugar.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy tus sentimientos estarán a flor de piel. La alineación planetaria intensificará tus emociones que llegarán al máximo. Cuida la demostración del humor. ¡El estrés que tienes es verdadero, pero no te descargues con una persona inocente! Antes de cortar alguna cabeza, intenta poner algo de perspectiva en las situaciones. Puedes hacer ejercicios en el gimnasio o una larga caminata.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Con la influencia astral actual, sentirás que pasarás la mayor parte del día socializando. Disfrutarás con las bromas compartidas con amistades y las charlas con los conocidos. Tu teléfono no parará de sonar recibiendo bromas. Enviarás correos electrónicos para transmitir ideas brillantes. Intenta no concentrarte en nada demasiado serio. Las energías planetarias te incentivarán a estar positivo y divertirte.

