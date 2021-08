Tarot gratis para hoy 09 de agosto del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este domingo 08 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy lunes 09 de agosto y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Un vecino o familiar podría ofrecerse a ayudar en algunas tareas de la casa, pero puedes sentir que su corazón no está en ello. Esta persona probablemente está pensando en otras cosas y sólo necesita algunas palabras amables y un pequeño consejo. Simplemente acepta que, a pesar de tener ayuda, probablemente vas a terminar haciendo la mayor parte del trabajo tú. Ofrece todo el apoyo que puedas y piensa en ello como un buen karma.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Puedes captar algunas vibras bastante perturbadoras de un amigo, vecino o pariente. Esta persona podría estar molesta por algo y no comunicar sus sentimientos. No es apropiado tratar de convencer a esta persona para que los comparta contigo ahora. No está molesta contigo, ¡pero podría estarlo si le presionas! Da marcha atrás y deja que esta persona resuelva su problema. Querrá hablar cuando sea el momento adecuado.

Leo, así es tu lectura del tarot

Algunos chismes acerca de una amistad podrían llegar a tus oídos hoy, y podrían parecer un poco desconcertantes. El dinero podría estar involucrado. Sin embargo, no aceptes lo que oigas por que sí. A la persona que extendió el rumor le interesa menos la verdad que lograr cumplir su agenda personal. Llama a tu amistad y trata de enterarte de los hechos sin entrometerte. Probablemente es algo mucho menos grave de lo que el chisme da a entender.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Los asuntos amorosos podrían parecer ir mucho más lentamente de lo que quisieras. Tanto tú como tu interés romántico pueden estar con sobrecarga de responsabilidades ahora y no pueden verse mucho. Es frustrante, pero lo superarán. Mientras tanto, no dejes que tus inseguridades saquen lo mejor de ti. El hecho de que esa persona esté ocupada no significa que tu relación tenga problemas. ¡Sé paciente!

Libra, así es tu lectura del tarot

La configuración planetaria de hoy te provocará un fuerte impulso para salir de casa, pero las responsabilidades podrían mantenerte en casa o la oficina. Tal vez estás esperando una llamada importante o un visitante. Esto puede ser aburrido y tedioso para ti. Encuentra algo que hacer que te entretenga, incluso si es sólo la lectura o ponerte al día con el papeleo. ¡No hay ninguna razón para quedarte con los brazos cruzados!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¿Están cambiando poco a poco tus puntos de vista sobre ciertos asuntos intelectuales o espirituales? Si es así, puedes no sentir tanta comodidad con los cambios. Los valores e ideas tradicionales pueden parecerte especialmente atractivos hoy, por lo que tu resistencia podría ser más fuerte de lo normal. Sin embargo, sabes que no puedes quedarte de la misma manera para siempre. Tómate un descanso hoy. Mañana estarás otra vez bien y en camino a tu transformación.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

El éxito profesional puede haberte llegado, pero hoy puedes volver a sentirte un poco triste y preguntarte por qué, ya que no hay ninguna razón para sentirse así. Lo que está pasando es probable que sea, en primer lugar, una decepción, ya que tu cerebro ha dejado de ser batido por las endorfinas. En segundo lugar, te estarás preguntando a dónde ir desde aquí. Sólo tú puedes decidir eso. Establece una nueva meta y sigue adelante.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy sentirás la indecisión entre el deseo de hacer un poco de ejercicio y una poderosa inclinación a enroscarte en tu sillón favorito y ponerte al día con tus lecturas. No hay ninguna razón por la que no puedas hacer ambas cosas. Vete a dar un paseo a paso ligero y luego agarra tu libro favorito cuando regreses. La clave es no renunciar a nada sino conseguir un equilibrio.

Acuario, así es tu lectura del tarot

¿Tienes la incómoda sensación de que se te ha olvidado algo pero no tienes idea qué? ¿Te obsesiona el recuerdo de un suceso pasado, aparentemente insignificante, pero no puedes entender por qué? No es una buena idea obsesionarse con nada de eso. Eventualmente recordarás lo que es. Pronto te darás cuenta de la importancia de la memoria. Tu subconsciente está tratando de decirte algo. No puedes apresurarlo así que, ¡relájate!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Si has estado pensando en iniciar un nuevo proyecto creativo, no trates de hacerlo hoy. Los amigos y familiares pueden competir por tu atención y distraerte. Otras responsabilidades pueden interferir con tu deseo de ponerte con ello ahora. No dudes en tratar de pensar en nuevas ideas, pero es posible que tengas que esperar hasta mañana para comenzar el trabajo. Mañana deberías estar con muchas ganas de empezar. ¡Sé paciente!

