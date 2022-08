Tarot gratis para hoy 09 de agosto del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy martes 09 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy se podría celebrar una reunión de grupo de algún tipo en tu casa. Entre los asistentes probablemente habrá personas en campos tan interesantes como la astrología, la metafísica, el ecologismo y las artes. Una persona amada también podría estar presente. Algunas discusiones fascinantes podrían tener lugar y proporcionarte suministro suficiente para pensar durante varios días. En el momento en que se vayan todos, podrías sentir una unión hacia ellos mucho más fuerte que cuando comenzó la reunión. ¡Disfruta!

Tauro, así es tu lectura del tarot

¿Has estado leyendo novelas románticas o viendo películas románticas últimamente? Esto se debe probablemente a que el amor está muy presente en tu mente ahora. Puedes haberte involucrado en una relación apasionada o tener la esperanza de una. Si es esto último, no esperes a estar sin pareja durante mucho tiempo. Todo parece indicar que el romance va a convertirse en una prioridad para ti por algún tiempo, a partir de ahora. ¡Asegúrate de verte lo mejor que puedas cada vez que salgas!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Podrías recibir dinero por la participación en temas artísticos, tal vez que combinan la creatividad con la tecnología informática. Financieramente, deberías estar bastante bien, por lo que podrías canalizar lo que recibes hacia este negocio. Este es un excelente momento para hacer esto, ya que todo indica que este tipo de actividad puede ser muy rentable en los próximos años. Lánzate por ello y disfruta.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¿Te han causado los asuntos amorosos tensión excesiva por un tiempo? Si es así, puedes esperar que termine ahora. Alguien a quien amas profundamente responde a tus sentimientos y tiene muchas ansias por resolver las diferencias entre ustedes y mirar hacia el futuro. Esta relación probablemente tendrá éxito si vas con los ojos bien abiertos. No tengas expectativas poco realistas hacia tu pareja. Aprende a amar los defectos humanos tanto como a la perfección.

Leo, así es tu lectura del tarot

Puedes sentirte en desacuerdo con el resto del mundo ahora a medida que anhelas un poco de tranquilidad. Mira a ver si puedes encontrar un equilibrio entre pasar tiempo con tu familia y tiempo a solas. Si ajustas la alarma para despertarte temprano, puedes disfrutar de la paz y la tranquilidad de la madrugada. Si no eres una persona madrugadora, siempre puedes aislarte en la biblioteca para tener unas horas de soledad.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Ciertamente parece que el amor hace que el mundo se mueva hoy. ¿Está todo el mundo que te rodea profundamente involucrado en un romance nuevo o renovado? Puede que te hayas enamorado de una persona muy interesante, tal vez de un país extranjero o del campo del derecho, la educación o la edición. No luches contra ello y no te preocupes por como resulte. Relájate y permite que te amen. ¡Por lo menos vas a tener un día maravilloso!

Libra, así es tu lectura del tarot

¿La carrera profesional perfecta de repente se materializó de la nada? Si es así, no la descartes porque parezca demasiado buena para ser verdad. ¡Es muy, muy real! Tómate unos días para considerar todas tus opciones y todas las contingencias posibles. Habla con la gente que conozca los inconvenientes del campo. Si todo parece favorable, adelante. Esta oportunidad puede que no vuelva a aparecer de nuevo por un largo tiempo.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Un documental de televisión o una página web podrían ponerte en contacto con una prometedora organización educativa o espiritual cuyas metas y objetivos parecen cuadrar perfectamente con los tuyos propios. Esto podría captar tu interés y hacer que quieras aprender más. Un amigo también puede querer explorar este territorio. Asistan a una clase o taller juntos y experimenten los programas directamente. Es posible que desees involucrarte activamente.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Podrías tener sueños extraños y místicos esta noche, posiblemente con ángeles u otros seres espirituales. Sus mensajes podrían arrojar luz sobre una relación romántica que es posible que no entiendas bien. Mantén un cuaderno cerca de tu cama para que puedas anotar los detalles de los sueños tan pronto como te despiertes. Querrás considerarlos muy cuidadosamente para ver si puedes averiguar lo que está pasando.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Eventos sociales hoy podrían ponerte en contacto con gente relacionada con las artes, en particular relacionada con el cine, la televisión, grabación y los gráficos por computadora que combinan creatividad con la tecnología moderna. Si no tienes pareja, una de esas personas podría ser una potencial pareja. Por lo menos, estas personas pueden ofrecerte información valiosa y contactos para que puedas avanzar en tu propia carrera, especialmente si es de naturaleza artística. Ten atenciones hacia ellos y disfruta de la noche.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Podrías pasar gran parte de tu día promocionando los intereses de una organización que se dedica a una causa que significa mucho para ti, tal vez relacionada con los animales o los derechos de los niños. Tiendes a orientarte al servicio por naturaleza, y hoy algo que aprendas, tal vez de la televisión o Internet, podría impulsar tu deseo de marcar la diferencia para aquellos a los que deseas servir. Espera obtener una gran satisfacción de esto. ¡Estás marcando la diferencia!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Si no tienes pareja, un nuevo amor podría aparecer allí mismo, en tu vecindario. Esa persona debería ser atractiva, inteligente, de espíritu libre, ¡y podría estar muy atraída hacia ti! Podrías conocer a esta persona de una manera inusual y terminar pasando tiempo juntos y haciendo planes para pasar más. Ten cuidado con no ir demasiado rápido. No deseas que esta nueva relación sea como un meteoro, que se consuma tan rápido como aparezca.

