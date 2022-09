Tarot gratis para hoy 08 de septiembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy jueves 08 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

No trates de imponerle tus ideas a nadie. Es importante mantener la neutralidad para poder actuar desde una mentalidad estable cuando alguien te traiga un problema que necesite ser tratado de inmediato. La clave es actuar en lugar de reaccionar ante una situación. Si sabes que tienes razón en cuanto a algo, guárdatelo. No hay necesidad de restregárselo a nadie en la cara ni decirle que se equivoca.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tu naturaleza intuitiva es especialmente fuerte. No tienes que pensar en las cosas, ya que simplemente tendrás la capacidad de conocer las respuestas. Si necesitas realizar alguna labor de detective, este sería un buen momento para hacerla. Tu naturaleza cariñosa y sensible te llevará a través de cualquier puerta que quieras atravesar hoy. Mantén esa sonrisa en tu cara todo el tiempo.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Los vientos suaves del cambio están soplando a través de tu vida en este momento. Tienes una sensación de novedad y una actitud abierta hacia el mundo. Algunos eventos externos llegarán a tu vida dándote la impresión de que estás avanzando de manera concreta hacia una nueva vida. Puedes esperar recibir algunas sorpresas agradables.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La idea de un punto de inflexión en el destino a menudo pone una sonrisa en los rostros de las personas cínicas, pero en tu caso, sin duda tiene un significado. Este punto de inflexión puede tomar la forma de una nueva persona en tu vida o de un acontecimiento clave que cambie las cosas para siempre. A veces las cosas de las que sólo oímos hablar ocurren en realidad. Algo como esto puede pasar en los próximos meses.

Leo, así es tu lectura del tarot

La clave para hoy es usar tu corazón más que tu cabeza. Basa tus acciones en tus sentimientos y en tu conocimiento interno de la situación. Los hechos pueden engañarte. Podría ser que hayas llegado a depender tanto de una manera lineal y lógica de pensar que no puedas ver otra manera. Es importante que veas las interconexiones de muchas de las diferentes áreas de tu vida.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Las cosas deben ir especialmente bien para ti el día de hoy, así que no te preocupes por nada. La vida no es necesariamente más fácil a medida que envejeces. Acabas aprendiendo a lidiar con las cosas. Descubrirás que esto es verdad ahora mismo, a medida que tu increíble sensibilidad y sabiduría están haciendo posible que puedas obtener una perspectiva más clara. Te das cuenta de que las cosas están mucho mejor de lo que podías haber pensado.

Libra, así es tu lectura del tarot

Cuanta más atención intentes atraer hoy de otras personas, más gente va a hacer caso omiso de tus despliegues de fantasía y de tus grandiosas ideas. Adopta un enfoque mucho más sensible. Serás capaz de guiar a la gente mejor cuando camines detrás de ellos. Gánate el respeto de los demás al entender y relacionarte con tus emociones. Tu corazón es grande y atrevido y tienes una gran cantidad de amor para dar.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Ten cuidado con las personas a tu alrededor. El servicio a los demás es una parte importante del día, ya que tienes compasión y cuidado en tu mente. Aprovecha esta oportunidad para convertirte en un proveedor de cuidado reconfortante para alguien cercano que necesita de un hombro en el que apoyarse. Vas a ganar un gran número de amigos leales al compartir tu naturaleza apasionada con los demás.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Puedes sentirte como si te estuvieras hundiendo en un torbellino emocional. Ten cuidado con suponer que las cosas son tuyas, cuando en realidad no lo son. Es importante no acusar a alguien de robar cuando no tienes hechos que respalden esta afirmación. Mantener las cosas en equilibrio puede ser difícil por la gran cantidad de sensibilidad emocional que hay en el aire en este momento.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tu pensamiento es muy claro, y descubrirás que tus emociones apoyan tus procesos mentales. Tu naturaleza psíquica también es fuerte, por lo que debes confiar en cualquier corazonada que tengas. Los lados masculino y femenino de tu ser se encuentran trabajando en armonía para equilibrar en tu mundo el deseo de dar y de recibir. La clave en este momento es no asumir que los problemas de tu gente son tuyos.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Puede que tengas que mantener tu nave espacial ociosa hoy y realizar una comprobación de seguridad para tu equipo. Asegúrate de que todas las personas a bordo conocen el destino. Podría ser que simplemente las recogiste de la calle sin realmente decirles dónde iban a terminar. Es importante que no arrastres a la gente inconscientemente hacia tu mundo. Sin embargo, si ellos te dan voluntariamente los controles, esa es una historia diferente.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Las cosas no pueden ser tan obvias hoy como en principio parecían. No empieces a trabajar en un proyecto hasta que entiendas el alcance de en lo qué te estás metiendo. De lo contrario, puede que te encuentres en medio de un drama emocional que deja poco espacio para escapar. No te sorprendas si tu motivación de pronto se disipa y te quedas sin ningún incentivo para realizar tu trabajo.

