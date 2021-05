Tarot gratis para hoy 08 de mayo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 08 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

En el amor, hoy hay poesía y ternura en el aire, amigo. Bajo la influencia de la Templanza y el Sumo Sacerdote, despliegas mucha dulzura y bondad a tu alrededor. Esta alianza favorece la amistad sincera y los impulsos afectivos. Te asegura una bella armonía en tus relaciones con el entorno y con la persona amada. ¡Sé feliz y vive en paz!

En el trabajo, posees un magnetismo y un valor fuera de lo normal para alcanzar los objetivos que te has fijado. Además, tu camino se ve facilitado por la dulce Templanza que lima las asperezas y los puntos de vista de cada uno. Hoy llegarás lejos, mucho, y tomarás decisiones que satisfacerán a muchos. ¡Felicidades!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tu universo afectivo puede derrumbarse y unos y otros se agitan en todas las direcciones, pero tú te mantienes alegre, amigo. Bajo la influencia de la Templanza y la Torre, miras tu entorno directo con cierto desapego, lo que algunos interpretarán como desprecio. Tranquílizales. No se trata de indiferencia, sino de confianza en el futuro y en la felicidad.

En cuanto a tu vida de trabajo, tu lema es "de casa al trabajo y del trabajo a casa". Con la Templanza a tu lado, no esperes un día de trabajo especialmente activo. Al contrario, se trata de una rutina muy tranquila. Nada perturbará tu serenidad en el entorno socio-profesional. Si has tenido dificultades últimamente, has de saber que desaparecerán, como por arte de magia.

Géminis, así es tu lectura del tarot

En el amor, no hay euforia en el aire, amigo. Hay que confesar que la pareja Ermitaño-Sacerdotisa te predispone más a la soledad que a la apertura al mundo. Ya se trate de aislamiento forzado o deseado, deberás aprovechar este día de silencio e introspección para analizar tu situación afectiva. No te dejes llevar por la melancolía y trata de ver el lado bueno de las cosas.

En el trabajo, no es el momento ideal para expresar tus ideas y deseos. El Sumo Sacerdote y el Ermitaño te invitan a poner orden en tu situación, a reflexionar para buscar soluciones a tus eventuales dificultades. Si tienes la oportunidad, intenta aislarte hoy. Cierra la puerta de tu oficina y cuelga este cartel: "No molestar, estoy reflexionando".

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tu situación afectiva no es la mejor hoy, amigo. Ni el Ahorcado ni la Sacerdotisa te dan valor para liberarte del peso de lo cotidiano. Sientes cierto desánimo y cansancio en todas las actividades que practicas con las personas cercanas o tu pareja. No te dejes vencer por la depre, mañana lo verás todo de otro color.

Profesionalmente, te falta libertad, y eso te frustra. La combinación de las cartas de la Templanza y el Ahorcado muestra que sabes adaptarte a las situaciones, pero que una gota de agua podría fácilmente derramar el vaso. No aceptes hacer sacrificios de los que te arrepientas después, salvo si te parece que merece realmente la pena.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy tienes suerte en el amor, amigo! La Estrella y el Mago te proponen relaciones afectivas de color de rosa, encantadoras y tiernas. Esto podría llevarte a tener un nuevo encuentro si estás soltero/a. Si tienes pareja, estas dos láminas te aseguran un refuerzo de los lazos existentes. Sigue a tu guía, la buena Estrella te abre la puerta del éxito, por poco que confíes en ella.

En tu vida profesional, no tienes nada que demostrar. La gente se complace en reconocer tus talentos y tu ego va creciendo. El Mundo y la Estrella aumentan tu carisma y consigues obtener casi lo que quieres de tus socios. Tus negocios dan resultado y tus proyectos avanzan satisfactoriamente.

Virgo, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que nada va bien en tu vida privada. Tu ego, crecido por la alianza de la Torre y el Mundo, soporta mal las contradicciones y los reproches. A la mínima, te irritas y provocas una discusión. Las palabras hirientes brotarán fácilmente, pero si quieres mantener intacto tu amor, sé más diplomático(a).

En el aspecto profesional, la alianza de la Luna y la Torre no es un símbolo muy alegre. Puede que un acontecimiento inesperado haga fracasar un proyecto que te importaba mucho o haga tambalear tu puesto. Pase lo que pase, evita entrar en conflicto con tu entorno profesional, pues perjudicará tus intereses. Es un día negro para la actividad.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy, expresarás tus sentimientos con amor con la ayuda de la Fuerza y el Sol, amigo. Tus relaciones se inclinan por la intensidad y la pasión, sea o no reciente tu relación. Sin embargo, tal poder no existe sin riesgo de problemas. Quizá exijas a tu pareja demasiadas pruebas de amor. Sé menos exigente y evitarás conflictos.

En el frente laboral, el Mundo y la Fuerza te impulsan a la cima de la montaña. Nada te parece imposible, y todo el mundo reconoce tu talento. ¡Se huele una gratificación! Surfea la ola sin escrúpulos, pues este éxito sólo te lo debes a ti mismo/a y a tus esfuerzos.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Una cierta frialdad en los sentimientos te acompaña a lo largo del día, amigo. La Justicia y la Sacerdotisa te recuerdan ciertas decisiones que deben ser tomadas para que evolucione tu vida sentimental, y eso ocupará tus pensamientos. No es momento de ligereza y despreocupación, sino de retraimiento, para reflexionar mejor sobre el futuro.

En el trabajo, te tienta el ser demasiado alegre y actuar por impulsos, pero la Justicia vigila y calma tus ardores. En este contexto socio-profesional, recuperarás rápidamente tus puntos de referencia. Tus impulsos son controlados por tu entorno, que contribuye a mantener un equilibrio positivo entre tu fogosidad y lo que es razonable o no.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

No te fíes hoy de falsos rostros en tus relaciones afectivas, amigo. El Diablo y la Sacerdotisa no llenan de franqueza y claridad tus relaciones. Puedes temer que haya intrigas a tu alrededor, lo que exige vigilancia por tu parte. Cuidado, pues con algunos, la confianza parece ingenuidad.

En el trabajo, tienes tendencia a dejarte llevar por la energía y la ambición de los que te rodean. El Diablo, quién anima tu contexto socio-profesional, provoca un comportamiento muy materialista en unos y otros. Por otra parte, el Ermitaño quién te representa, se opone a tales actitudes. Ambos te invitan a dejar a tus compañeros de trabajo pelearse por el pan y recoger las migajas. ¡Eso te basta hoy perfectamente!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental sufre muchos altibajos y te obliga a ser prudente, amigo. Bajo la influencia de la Muerte, se presiente una ruptura con el pasado. Puede que alguien a quien amabas se aleje de ti sin saberlo tú siquiera. No cuentes demasiado con tu buena suerte para arreglar los problemas afectivos. Afronta tus responsabilidades, posees todas las armas para hacer girar la Rueda a tu favor.

En el trabajo, puede que sufras una transformación u optes por un cambio radical en tus costumbres laborales. Bajo la influencia de la Muerte, es hora de cambios, ya sean deseados o no. Puede tratarse de una ruptura con un antiguo compañero, o del abandono de un proyecto que ya no te interesa. Todo esto no será fácil de llevar, necesita adaptarte, pero sobre todo darle vuelta a la página.



Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un día encantador lleno de imprevistos en el aspecto amoroso, amigo. El Juicio te trae muchas sorpresas y buenas noticias que apreciarás como se merecen. La Fuerza te ofrece la ocasión de aprovechar estas oportunidades, especialmente si vives solo/a.

En tu área profesional, habrá cambios totalmente inesperados, pero que tendrán la ventaja de ser deseados e iniciados por ti. El Juicio te propone novedades en este aspecto de tu vida, mientras que el Emperador dispone las cosas para ello. Es posible que esto te ofrezca la ocasión de abrirte a cosas nuevas, a nuevas pasiones, nuevos paisajes. Déjate llevar por el cambio o, por lo menos, por la idea de que el cambio es posible.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy no estarás tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Emperatriz te empuja hacia los demás con encanto y espontaneidad. Evolucionarás en tu pareja hacia la realización afectiva. Si estás soltero(a), este día es el indicado para dejarte llevar un poco.

En el trabajo, se instalan sólidas y seguras bases bajo la influencia de la Emperatriz y la Justicia. Tu trabajo es regular, lógico; todo lo que emprendes y que intentas estabilizar favorecerá a tu situación en el futuro, en ese sentido avanzas hoy. ¡Felicidades!

