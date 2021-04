Tarot gratis para hoy 08 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 8 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Jornada sombría en el aspecto afectivo, amigo. Ni el Ermitaño que te representa, ni el Ahorcado que simboliza el contexto sentimental, te ayudarán a vivir relaciones agradables con los que amas. Por el contrario, vivirás momentos de soledad y decepciones. Es verdad que es un poco triste, pero te permitirá relativizar las cosas de menor importancia.

Profesionalmente, vas hacia una verdadera desmotivación bajo el impacto del Loco y el Ahorcado. Tus proyectos están bloqueados, no avanzan como se preveía y sientes que el desánimo se instala en ti. No te rindas. No por tener un mal día hay que abandonar la idea de alcanzar tu objetivo. ¡Ánimo!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tu entorno no se porta bien contigo, amigo. Y sin embargo, la alianza de la carta del Tarot del Sumo Sacerdote y la Torre indica que sabrás mostrarte tolerante y mantener la calma. No dudes en hacer concesiones para evitar conflictos. Solamente la diplomacia te permitirá desarmar la agresividad de las personas que te rodean y pasar un día sin dificultades.

En el trabajo, tampoco hay un ambiente demasiado entusiasta. Por suerte, tu entorno profesional muestra su comprensión y bondad bajo la influencia del Sumo Sacerdote. Puedes contar con los demás para subirte la moral y apoyarte llegado el caso. No dudes en seguir los consejos de los que comparten contigo las preocupaciones cotidianas, podrían ser muy útiles.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy la llama que surge de la unión del Diablo y la Muerte te despierta de un letargo sentimental, amigo. Te estiras como un gato y liberas tus articulaciones mentales paralizadas por la melancolía del ambiente. ¡Se acabaron las penas! ¡Viva el amor! Tu gente cercana estará encantada de ver que vuelve en ti el entusiasmo y la alegría.

En tu área profesional, si hay algo que no te falta hoy es la ambición. Exacerbada por el Diablo y el Emperador, te guía en cada uno de tus pasos profesionales. Eres un/a verdadero/a luchador/a con todos los riesgos que ello acarrea para tu entorno. Cuidado con derribar a alguien por el camino, podrían reprochártelo más tarde.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tus sentimientos amorosos y romanticismo exacerbado por la Luna triunfan hoy. La energía victoriosa del Carruajete te llena de pasión, amigo. Tu no amas, adoras. Un fogoso impulso dirige tus pasos, tus palabras, tus acciones y te cuesta trabajo canalizar tus sentimientos. No declares tu pasión a todo el mundo, puede que provoque situaciones delicadas y difíciles de llevar.

En el trabajo, da prioridad a los desplazamientos o pequeños viajes. Estarán especialmente protegidos bajo la doble influencia el Carruaje y el Sumo Sacerdote. Si no tienes la posibilidad de dejar tu lugar de trabajo, descuelga el teléfono y utiliza tus contactos. Serán muy productivos y enriquecedores en el futuro.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy entras en el Mundo después de un periodo de relativa soledad simbolizada por la Muerte, quién aquí te representa. Un impulso dinámico e irresistible te empuja para que seas emprendedor, tanto en el amor como en amistad, y para que contagies a todos tu buen humor, amigo. Vives una verdadera liberación que te conduce hacia la felicidad.

Profesionalmente, podrías cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a conquistar un nuevo Mundo. Tu situación actual no te permite escapar y eres consciente de ello. Sueñas con viajar, con estudiar, con aventuras profesionales diferentes. Dirige tu barco hacia donde mejor te parezca, pues todo movimiento hacia delante será positivo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy no confías en nadie. Ni en ti, ni en las personas cercanas, amigo. Si crees que es este un estado de ánimo constructivo, te equivocas. La tirada de los Enamorados y la Muerte te sitúan ante una difícil elección, pues pisas terreno desconocido. Da crédito a las palabras de los demás, te ayudará a tomar una buena decisión.

En el trabajo, los Enamorados crean una falta de confianza en lo que eres y en lo que crees poder hacer. La Sacerdotisa te ayuda a estructurar tus pensamientos, pero no consigues imponerte, pues hoy no te sientes seguro/a de ti mismo/a. Un consejo: da tiempo al tiempo y espera a mañana para ver más claro.

Libra, así es tu lectura del tarot

En el aspecto amoroso, este día podría estar marcado por una ruptura más o menos definitiva con un elemento del pasado afectivo, amigo. Ruptura con un lugar, un objeto o una persona, provocada por tu firme voluntad de estabilizar tu situación sentimental. El la Muerte te provoca la necesidad de cortar por lo sano, mientras que el Emperador te da la voluntad para hacerlo. Puede que seas firme, demasiado quizá, frente a las decisiones determinantes en el amor.

En el trabajo, habrá una transformación más o menos importante hoy. Puede que este cambio esté inspirado por el exterior a través de una nueva proposición u orientación profesional o surja de una profunda necesidad personal. Por muy pequeño que sea este cambio, sabes que debe suceder para liberarte de ciertas obligaciones que te impiden progresar con serenidad. ¡Te toca actuar y cambiar!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Todo va muy bien, Señora Emperatriz! Hoy, la dama del Tarot se asocia con el Mundo para duplicar tu encanto y hacer de ti el ser más simpático de la tierra, amigo. Conversas mucho, quieres saberlo todo de las personas cercanas, entenderlo todo sobre el amor, y , sobre todo, seducir con inteligencia al mundo que te rodea.

En el trabajo, no te faltará creatividad para transformar tu rutina. Tu comunicación con tu entorno social y profesional será perfecta. Seguro, tienes la disposición perfecta para hacer que las cosas evolucionen y que tus compañeros, socios o clientes se unan a ti en tus ideas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy está sembrada la cizaña en tu cabeza y en la de las personas que amas, amigo. Habrá muchas situaciones inciertas, raros sentimientos y falsas intenciones en este contexto lunar. Por más que empleas toda tu energía para ver más claro, de nada sirve. Dudas del otro, el otro duda de ti, dudas de ti mismo/a y también el otro duda de si mismo(a). Esto no es sencillo ni agradable para tus amores.

En el trabajo, puedes contar con una excelente intuición y un dinamismo sin tacha. La Emperatriz y la Luna se ponen de acuerdo para aportarte esta inspiración que te permite sentirte bien después de una jornada laboral activa. Terminarás tus tareas cotidianas con habilidad y alcanzarás tus objetivos. En resumen, ¡estás en buena forma!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el amor, hoy hay poesía y ternura en el aire, amigo. Bajo la influencia de la Templanza y el Sumo Sacerdote, despliegas mucha dulzura y bondad a tu alrededor. Esta alianza favorece la amistad sincera y los impulsos afectivos. Te asegura una bella armonía en tus relaciones con el entorno y con la persona amada. ¡Sé feliz y vive en paz!

En el trabajo, te espera un día tranquilo y sereno. Lejos de echar chispas con la Templanza y el Ermitaño por compañeros, avanzarás lentamente pero con seguridad hacia los objetivos que te hayas fijado. No esperes nada excepcional en este terreno hoy. Las cosas llegarán por si solas, tranquilamente. Es un día ideal para cultivar una actitud alegre.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy el clima afectivo no es el mejor del mundo, amigo. La tirada de la Muerte y la Templanza señala una ruptura, un abandono que te dejará el amargo sabor del fracaso. Antes de intentar retener a alquien cercano que desea alejarse, ordena tus propios deseos. Te darás cuenta sin duda de que un periodo de separación es necesario.

En el trabajo, la presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de dificultades pasajeras y puestas en tela de juicio. Es posible que un proyecto termine prematuramente o que no se firme un contrato. Sin embargo, ¡eso no significa que sea el final de todas tus oportunidades! Conviene que aproveches estas contrariadas iniciativas para recuperarte, en vez de quedarte con dudas.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Te espera un día un poco triste en el amor, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y de los Enamorados, te preguntas sobre tu vida sentimental y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a). Es por tanto un sentimiento de soledad y aislamiento el que predomina hoy. Tienes que reflexionar serenamente sobre la situación para sacarle provecho. Hazte preguntas, si quieres, pero que sean las correctas.

En tu área profesional, el contexto es favorable a la evolución y las iniciativas, pero a tu ánimo le faltan propósitos. El Ermitaño te bloquea en tus elecciones, te incita a reflexionar antes de actuar y te quita toda espontaneidad. Las ideas y los proyectos florecen a tu alrededor, pero pides tiempo para reflexionar antes de lanzarte. Cuidado, puedes perder la oportunidad o acumular retrasos al final del día.

