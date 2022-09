Tarot gratis para hoy 07 de septiembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy miércoles 07 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Puedes haber tenido dificultades para lanzar proyectos personales a largo plazo últimamente. Hoy es un punto crítico de partida hacia el logro de tus metas. Tal vez ha habido alguna confusión o retraso en esta área. Descubrirás que las cosas se están aclarando mucho más de repente. Avanza en los proyectos que has pospuesto porque te resultaban demasiado frustrantes.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Sacúdete el polvo de las últimas semanas y deja la confusión detrás. Tu tremenda imaginación y capacidad creativa han estado inactivas últimamente, ya que puede que no hayas sabido cuál es la mejor manera de canalizarlas. Tal vez hayan sido usadas negativamente, dando lugar a precipitación en ciertas áreas de tu vida. La buena noticia es que las cosas están cambiando. Debes hacer un esfuerzo consciente para enfocar tu creatividad en una dirección positiva.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cualquier discusión que se inicie hoy es probable que estalle en una batalla emocional brutal, así que ten cuidado. Trata de no meterte en los asuntos de otra persona, porque descubrirás que probablemente es posesiva y beligerante en cuanto a defender lo que es suyo por derecho. Evita las erupciones volcánicas de energía. No entres en peleas que no sean necesarias. Puedes resolver los problemas de manera civilizada sin hacerles daño a otras personas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Puedes percatarte de que la gente tiende a desafiar tu proceso mental hoy. No te sorprendas si parecen cuestionar todas tus ideas. Tu corazón puede estar especialmente sensible, y cualquier tipo de disputa beligerante podría afectarte profundamente. Por otra parte, puedes utilizar tu sensibilidad para calmar una situación que debe ser remediada.

Leo, así es tu lectura del tarot

Las cuestiones relacionadas con la moda, las revistas y la palabra hablada o escrita, empezarán a dar un giro en una dirección positiva hoy. Es posible que estas cosas hayan estado algo oscurecidas últimamente, o al menos, su desarrollo ha ido más hacia atrás que hacia adelante. La buena noticia es que la tendencia está cambiando. Debes notar en las próximas semanas que las cosas están volviendo a la normalidad.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Podría ser que hayas estado perdiendo la fe en tus sueños y fantasías últimamente. Ahora es el momento de volver a centrarte en lo que quieres y de seguir adelante con confianza. Ya has hecho suficiente reflexión y revisión. Es hora de poner cosas en práctica y de crear. Sueña a lo grande y no dejes que otras personas se interpongan en el camino de tu progreso. Los cambios de hoy pueden ser sutiles, pero deberían indicar viento en popa durante las próximas semanas.

Libra, así es tu lectura del tarot

La reciente oposición a objetivos a largo plazo tiende a aliviarse un poco hoy. Las situaciones que rodean estas cuestiones deberían estar más claras y debes tener una mejor idea de qué es exactamente a lo que te enfrentas. Descubrirás que este es un momento muy culminante para ti de muchas formas. Ahora comenzarás a cosechar los frutos de lo que has sembrado.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Es hora de revisar tus sueños y fantasías. Podría ser que los hayas estado descuidando últimamente. Tal vez las cosas en las que has estado trabajando no se hayan resultado exactamente de la manera que esperabas. La buena noticia es que las cosas deben dar un vuelco a tu favor a partir de hoy. Toma el control de tus sueños y descubrirás que puedes conseguir que avancen.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Las cosas que han estado fuera de lugar en tu vida deben comenzar a equilibrarse. La mala noticia es que puede que se necesite un tiempo para que el péndulo vuelva al punto óptimo. La buena noticia es que este cambio está teniendo lugar en todo. Será un cambio gradual, pero estás en un punto crucial en el que puedes fijar tus ojos en exactamente lo que quieres.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

La marea empieza a bajar hoy poco después de haber alcanzado su punto más alto. Después de la pausa de ahora, te darás cuenta de que las cosas están a punto de mejorar mucho. El cambio que está sucediendo dentro de ti es profundo. Aunque no puedas notar sus efectos de una vez, debes confiar en que todo irá mejor a medida que pasen las semanas.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Es posible que últimamente te hayas estado involucrando en una batalla con los hechos. Tal vez la nueva información te ha forzado a dar un paso atrás al contemplar el siguiente paso en tu plan de juego. El tiempo de investigar ha pasado y ahora lo que necesitas es volver al juego con toda tu fuerza. Cuando se trata de cuestiones delicadas relativas a la propiedad de otras personas, debes asegurarte de respetar en todo momento.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Los objetivos que pueden haber parecido inalcanzables en los últimos años están finalmente empezando a tener protagonismo. Podría ser que hayas estado descuidando tus sueños, ya que parecían alejarse cada vez que los afrontabas. Ten fe en que tu suerte esté empezando a cambiar. Sé paciente y descubrirás que incluso tus más salvajes fantasías comenzarán a dar sus frutos.

