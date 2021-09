Tarot gratis para hoy 07 de septiembre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Los últimos días han sido un poco difíciles, por lo que podría sorprenderte el brillo del día por delante. Aunque puede que no estés tratando de hacerte valer más de lo usual, recibirás elogios y felicitaciones de distinta gente. Desconcertante, ¿no? Disfruta de los placeres que vienen sin someterlos a demasiado escrutinio.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Un vecino o familiar podría ofrecerse a ayudar en algunas tareas de la casa, pero puedes sentir que su corazón no está en ello. Esta persona probablemente está pensando en otras cosas y sólo necesita algunas palabras amables y un pequeño consejo. Simplemente acepta que, a pesar de tener ayuda, probablemente vas a terminar haciendo la mayor parte del trabajo tú. Ofrece todo el apoyo que puedas y piensa en ello como un buen karma.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy es otro día apasionado de una serie de días apasionantes! Por lo general, eres una persona bastante reservada en lo que a sentimientos se refiere. Expresarás mucho más tus emociones durante los próximos días. Puedes ser como un fuego atrapado dentro de un muro de hielo, ¡y hoy el hielo comienza a derretirse! ¡Deja que lo haga y disfruta de ello!

Libra, así es tu lectura del tarot

Te ves bien y sientes mucha pasión. ¡Si simplemente tus pasiones pudiesen ser correspondidas! A pesar de que puede que no haya alguien especial en tu vida en este momento, esa no es razón para que no te trates bien. Sal a comer bien, o mejor aún, pide comida para llevar y come en casa, con música, velas y tu mejor porcelana. Debes apreciarte incluso si nadie más lo hace en este momento.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Durante el día puedes tener la sensación de que algo ha cambiado en la forma de relacionarte con los demás. Será como si la gente estuviese más segura de sí misma, más abierta, más expresiva. ¿Dónde exactamente encaja todo esto? ¿Tienes ganas de encantarles a otras personas sólo por diversión? Este período es ideal para el cuidado de tu apariencia y para ponerte en forma. ¡Hazlo!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el trabajo, las cosas se mueven más o menos sin tu participación. Bajo la influencia dinámica del Juicio, aparecen cambios en este sector de tu vida. Incluso si estas transformaciones no te conciernen directamente, haz un esfuerzo por participar. Es cierto, el Ermitaño te representa aquí, pero no es una razón para aislarte de todo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Profesionalmente, podrías cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a conquistar un nuevo Mundo. Tu situación actual no te permite escapar y eres consciente de ello. Sueñas con viajar, con estudiar, con aventuras profesionales diferentes. Dirige tu barco hacia donde mejor te parezca, pues todo movimiento hacia delante será positivo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el trabajo, el día se sitúa bajo el signo del cambio. El Juicio y el Mago se asocian para ofrecerte novedades en tu trabajo cotidiano. Nuevas proposiciones, nuevos clientes o desplazamientos imprevistos. Esta renovación te hace dinámico/a y te pone de buen humor para el resto del día. ¡Te irá de lo mejor!

