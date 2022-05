Tarot gratis para hoy 07 de mayo del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy sábado 07 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Tu gente cercana se muestran hoy muy testaruda, amigo, y sientes la tentación de escapar para dejar que se desenvuelvan solos con sus contradicciones. El poder conjunto del Emperador y la Muerte te invita a tomar distancia para mostrarles a aquellos que son tan necios, que no el que grita más fuerte es el que tiene razón.

Tauro, así es tu lectura del tarot

El impulso te viene hoy de frente, amigo . El Juicio, que simboliza un contexto afectivo, viene repleto de promesas de cambios y novedades en el aspecto sentimental. Pero a la Justicia que te representa le falta un poco de fantasía y pasas por algunas dificultades al administrar este dinamismo. Déjate llevar por la corriente, disfruta del paisaje.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy la alineación celestial podría agitar sentimientos románticos complejos. Si no tienes pareja, podrías estar enamorándote. No temas manifestar estos sentimientos y demostrar tu interés por esta persona. En caso de que estés en una relación, trata de averiguar hacia dónde marcha. ¿Son ustedes compatibles? Quizás no encuentres las respuestas ahora, pero es un buen momento para meditarlo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la Muerte y del Diablo, hoy te transformas en una boa. En otras palabras, amigo, podría decirse que ahogas a los que amas con tu comportamiento celoso y posesivo. Resultado: en vez de retenerlas, puede que huyan, respeta la libertad de los demás o te dirigirás directamente hacia una separación.

Leo, así es tu lectura del tarot

Atraviesas hoy una fase de soledad, de retraimiento, y puede que de depresión, amigo. Tus sentimientos no son comprendidos o recibidos como esperabas. La alianza del Ermitaño y la Luna indica una turbación emocional poderosa debido a la frustración y la tristeza. No te dejes atrapar por esta depre pasajera. Reacciona mirando al futuro, no al pasado.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Te falta audacia hoy en tu vida sentimental, amigo. Sin embargo, el contexto afectivo es muy positivo con el Mago como compañero, pero el Ahorcado que representa tu estado de ánimo del día te hace un poco inseguro/a e incapaz de actuar positivamente. Tienes por tanto la impresión de que todo va bien a tu alrededor pero que tu no participas en la fiesta. Todo esto es muy frustrante y te sitúa en un estado de desarraigo.

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Qué inconstancia, amigo! No sabes hoy en qué dirección moverte. Dices que si, luego que no, prometes cosas que luego no cumples. El Loco y la Templanza indican que tu preocupación es conservar tu independencia en el amor y en la amistad, sin tener en cuenta el deseo de los que te rodean. Es un juego que puede volverse en tu contra.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy te beneficias de miles de atenciones por parte de tu pareja y personas cercanas, amigo, y estas pruebas de amor te dan seguridad. El dúo formado por el Sumo Sacerdote y el Loco protege tu independencia, reforzando tus lazos afectivos. Consecuencia: volverás a confiar en ti y en el otro, lo que es sin duda signo de realización.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la pareja real Emperador-Emperatriz, encuentros aparentemente anodinos podrían transformarse en relaciones más apasionadas. Nada se resistirá a este talante conquistador que posees, amigo. Es el día perfecto para adelantarte a los demás y compartir momentos cálidos y relajantes.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy habrá muchas dudas y frustraciones en el amor, amigo. Ni el Ahorcado, que te pone en una situación incómoda, ni los Enamorados, que representan la duda, te ayudan en tus relaciones afectivas. Su presencia es símbolo de una pequeña crisis sentimental, de una doble proposición o de una elección que podría ponerte en una situación comprometida. Toma distancia, esta situación no va a durar mucho.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Evolucionas en un ambiente afectivo benévolo y seguro hoy, amigo. "No hay más que orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad", te recita dulcemente el dúo formado por la Templanza y la Estrella. Tus relaciones se desarrollan a través de intercambios sinceros y profundos. Las personas cercanas hacen ver lo que te quieren de forma desinteresada, lo que refuerza tu amor por ellos y la confianza en ti.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy pueden hacerte o decirte cualquier cosa, amigo. ¡Eres la indulgencia personificada! La alianza del Papa y la Estrella indica una gran clemencia, salpicada de benevolencia y generosidad. Gracias a tu flexibilidad, te adaptas a todas las situaciones y personalidades. Esto te hace simpático/a, pero a lo mejor demasiado pasivo/a.

