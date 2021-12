Tarot gratis para hoy 07 de diciembre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este martes 07 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

El alineamiento planetario actual te llama a un día de meditación. La combinación de energías que tiene este día se ha estado gestando por meses. ¿Esperabas tanto? En tu gran lucha por la transformación, quizás hayas tenido demasiada dureza hacia ti. Un intercambio que tengas con un amigo íntimo te inspira a incluir el amor propio en el menú de cualidades que esperas tener.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tendrás un día algo turbulento. La comunicación no te resultará fácil. Tú sabes de qué estás hablando, pero nadie más parece saberlo. En tu vida profesional, sería mejor evitar trabajar en grupos o ser un participante activo en reuniones. No es que habrá tensión a tu alrededor, es más que nada que habrá un poco de confusión que hará que todos a tu alrededor se rasquen la cabeza perplejos.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Con la energía astral en juego, hoy puedes llegar a sentir algo de perdición, cuestionándote tus objetivos profesionales, tu vida sentimental y hasta tu lista de supermercado. Sólo ayer, todos esos aspectos de tu vida parecían tan claros y estables, ahora resultan tan oscuros y confusos. Hoy estás comprensiblemente frágil. Trata de protegerte.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Desde hace algún tiempo has tenido que modificar tus objetivos creativos. Es interesante el hecho de que siempre sientes atracción hacia campos para los cuales podrías no haber nacido (la tecnología informática podría ser un ejemplo). ¡Es el aspecto creativo del proyecto lo que te atrae, sin importar si coincide con tus habilidades o no! Este comportamiento es verdaderamente parte de tu carácter. La influencia astral de hoy te empuja aún más en esa dirección.

Leo, así es tu lectura del tarot

Tus secretos, sueños y parte oculta de tu personalidad están siendo descubiertas por circunstancias extremas que ocurren en tu hogar. Hay cambios dramáticos en tu dominio privado, y te darás cuenta de que la única forma en que puedes manejarlos correctamente es usando tu artillería pesada. En otras palabras, necesitas dar más de tu propio interior. Ya no puedes esconderte más de la verdad, especialmente si quieres solucionar estos temas.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Transformaciones en tu carrera y tu posición en el mundo están comenzando a tener un efecto profundo en tu cuerpo físico. Asegúrate de no estar sacrificándote para ir tras placeres tangibles. A medida que crezcas y desarrolles tu naturaleza espiritual, verás que la mayoría de los placeres que realmente buscas están en tu interior, y que muchas de las cosas por las que luchas a diario en realidad sólo te alejan del lugar en el que necesitas estar.

Libra, así es tu lectura del tarot

Desearás tener una conversación seria con alguien para aclarar ciertos temas. Tienes involucramiento emocional en este asunto, y te apasiona el resultado final que se manifiesta. Que no te sorprenda si esto lleva a un debate en el cual tú u otra persona cambian de opinión de un momento al otro. Los debates intelectuales, filosóficos o políticos serán extremadamente alborotados, y tú probablemente te tragues el anzuelo completo.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Te sientes como la mamá gallina que tiene que cuidar de todos los polluelos. Sientes que cada polluelo es tu responsabilidad, se trate o no de tu polluelo. Hoy no tendrás miedo de hablar y decirles a todos cómo deben llevar sus vidas. A pesar de que tus intenciones sean buenas, la gente puede no apreciar mucho tus consejos. Asegúrate de mantener un tono humorístico y agradable y no molesto e irritante.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy experimentarás pequeñas lecciones espirituales en las cuales alguien hablará con profunda sabiduría o dirá un antiguo cliché que producirá una fuerte impresión en ti. Hasta un cuento de hadas o una canción de cuna te inspirarán para pensar en ciertos aspectos de tu vida de una manera totalmente distinta. Estos profundos significados saldrán a la superficie, y te encontrarás pensando en cómo incorporar más de estos importantes conceptos espirituales en tu visión general del mundo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás con un humor extraño. Podría ser porque el alineamiento astral del día te hace sentir así. Tus pensamientos están volando por las nubes, así que poco te preocupa lo que estás haciendo. Los movimientos planetarios indican la presencia de fantasmas. Bajo esta influencia, podrías tener sueños interesantes en los cuales tus ancestros aparecen a rendirte sus respetos.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tú puedes tener la solución que le falta a los demás. Quizás tu jefe esté teniendo dificultades con un proyecto laboral. Podrías poseer datos que harán que las cosas funcionen mejor. O tal vez tengas tu propio punto de vista sobre un tema. Tu evaluación de la situación puede ser instintiva. No temas hablar y dar tu opinión. La gente apreciará tus reflexivas sugerencias. Y tu inteligencia te generará una mayor apreciación hacia tus compañeros de trabajo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Cuida tu presupuesto hoy! La combinación de las influencias planetarias te hará sentir mucha insatisfacción con tu vida. Querrás compensarlo comprando impulsivamente, o mejor dicho, compulsivamente. Pero, ¿crees que un nuevo vestuario te hará sentir mejor a la larga? Te puede resultar duro al principio, pero ahorra tu dinero y en cambio ponte a pensar qué hizo que tu vida esté como está. Quizás podrías destinar todo el dinero que ahorres a realizar cambios para mejor.

