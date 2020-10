Tarot gratis para hoy 07 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy miércoles 7 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 7 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida afectiva está marcada por sentimientos sólidos y duraderos. Bajo la influencia del Emperador y la Estrella, dispensas tu ternura con generosidad, y no eres avaro/a con las afecciones y los besos, amigo. Si no te atreves a comprometerte en una seria relación, has de saber que tu pareja, representada por el Emperador, tendrá la voluntad de acelerar tu paso.

En el trabajo, eres el rigor personalizado bajo la influencia del Emperador y la Justicia. No se te escapa ningún error, ninguna debilidad, no toleras ningún fallo. Todo esto está bien, siempre y cuando reconozcas tu culpa de vez en cuando. Intenta mostrarte tolerante y escucha a los demás.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Influenciados por el Diablo y la Emperatriz, los arcanos indican cierto magnetismo, hoy andas encantador/a. Estás lleno/a de seguridad, de audacia y travesura. Quieres seducir a todo el mundo, desde los más jóvenes hasta a los más ancianos, amigo.Conseguirás sin duda meterlos a todos en el bolsillo, pero no has de abusar de esto.

En tu actividad profesional, no relajas tus esfuerzos y esa profunda motivación te promete éxito. Con lucidez e inteligencia, consigues analizar la situación, administrar los problemas y, finalmente, negociar con tus compañeros. La Estrella y la Emperatriz son señal de un excelente sentido del contacto que favorece tu comunicación. ¡Habla, escucha!

Géminis, así es tu lectura del tarot

No hay más que emociones intensas hoy, amigo. La alianza de la femenina Luna y el masculino Diablo indican una situación turbulenta, puede que un doble juego por tu parte o por parte de alguien cercano surja en el juego. Se siente la mentira. Pero tus celos o los suyos son infundados. Intenta calmar los ánimos.

En tu área profesional, los objetivos están claros y sabes exactamente qué pasos tomar. Sin embargo, no ocurre lo mismo a tu alrededor. Bajo la media luz de la Luna, tu entorno profesional no sabe bien dónde está: dudas, confusiones, falta de claridad en los comportamientos. Sin duda, es mejor que hoy te aísles un poco.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mundo te promete encuentros afectivos exóticos, ligados a un viaje o al extranjero, mientras que la Luna es reflejo de la sinceridad en tus relaciones. Tu dices lo que piensas, amigo, y piensas lo que dices. Es un buen día para declarar tus sentimientos amorosos o de amistad a tu entorno.

Sientes inseguridad sobre tu ambición profesional. La tirada del Diablo y de la Luna indica una situación turbulenta, un intento de manipulación, acuerdos fundados en una mentira. Desconfía de las falsas promesas que puedan hacerte, o de las que puedas hacer tú mismo/a a un cliente o colaborador. En el fondo nadie es tonto. Por ello ha de tratarse de juegos sinceros.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy te sientes conciliador/a, al igual que tu entorno. Nadie duda en satisfacer a los demás, en cumplir sus deseos, en suscitar su admiración. La Estrella y la Templanza unen sus energías benéficas para ofrecerte relaciones sinceras y ternura compartida. Evolucionar en un universo afectivo idílico que te reconcilian, si es necesario, con la idea de que el amor da la felicidad, amigo.

En el trabajo, brillas por tu autocontrol a lo largo del día. La Estrella tranquiliza el fuego interior que te impulsa bajo la influencia del Emperador. Menos exigente y conciliador/a que de costumbre hacia tu persona, diriges tu barco con eficacia y seriedad con un ambiente de confianza que facilita la realización de tus objetivos. ¡Si sigues así llegarás lejos!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Eres dinámico/a en el amor, amigo, tanto, que podrías avanzar hacia una nueva oportunidad afectiva. Has de saber que los Enamorados te situarán ante una elección: frenar tu Carro y continuar sabiamente por tu camino habitual, o cambiar de ruta hacia un destino incierto. Prudencia en la pareja, ésta podría no apreciar este humor vagabundo.

Por otro lado, tu profesión está sometida a influencias contradictorias. Por una parte, el Mundo te abre puertas, te llena de ambición y te ofrece el éxito. Pero por otra parte, los Enamorados ponen en tu cabeza una bomba de retardo. Te hace dudar de ti, del futuro, de tu capacidad para manejar tus proyectos. ¡No te dejes desanimar!

Libra, así es tu lectura del tarot

Tu vida sentimental está hoy más bien tranquila, amigo. Tu relación de pareja no es apasionada, pero sí segura, buscas reforzar más vuestros lazos de amistad que los amorosos. Por otra parte, puede que nazca una nueva amistad y que salgas de tu actual reserva que roza el aburrimiento. Te interesa abrirte más y expresar tus sentimiento de la forma más afectuosa posible.

En el trabajo, te espera un día tranquilo y sereno. Lejos de echar chispas con la Templanza y el Ermitaño por compañeros, avanzarás lentamente pero con seguridad hacia los objetivos que te hayas fijado. No esperes nada excepcional en este terreno hoy. Las cosas llegarán por sí solas, tranquilamente. Es un día ideal para cultivar una actitud alegre.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás en la mejor forma dentro del aspecto afectivo, amigo. Por más que la Emperatriz busca tu sonrisa, tú te empeñas en apoyarte en el Ahorcado que consume tu buen humor y contraría tus relaciones. A pesar de la buena voluntad de tu entorno, las relaciones con las personas cercanas son vividas como obligaciones o cargas. Intenta superar todo esto si no quieres debilitar tus lazos afectivos.

En tu actividad profesional, no relajas tus esfuerzos y esa profunda motivación te promete éxito. Con lucidez e inteligencia, consigues analizar la situación, administrar los problemas y, finalmente, negociar con tus compañeros. La Estrella y la Emperatriz son señal de un excelente sentido del contacto que favorece tu comunicación. ¡Habla, escucha!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, el entorno afectivo vencerá tu mal humor con mucha perseverancia, amigo. En una atmósfera alegre y dinámica bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, recuperarás la sonrisa después de mucho esfuerzo por parte de las personas que te rodean. Pero hay que tener cuidado de todas maneras, pues con el Ahorcado basta muy poco para hacerte dudar.

En el aspecto profesional, el día se presenta excelente para la evolución de las cosas. La Rueda de la Fortuna y la Fuerza te ofrecen mayor libertad de acción y espíritu de iniciativa. Es el momento ideal para renovar tu actividad, para revisar métodos o ideas que ya no tienen lugar. Si buscas trabajo, agarra el teléfono y adelántate a los contratantes.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy vives sin duda una gran alegría en tu vida amorosa, amigo. El Sol, en asociación con el Mago, te garantiza encanto y buen humor a tu alrededor. Si estás soltero/a, puede que un nuevo encuentro haga vibrar tu corazón con un sentimiento nuevo. Si vives en pareja, cuenta con estas dos láminas para hacerla brillar con fuegos artificiales. ¡El ambiente es muy positivo!

En el trabajo, ¡hay euforia en el aire! Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, estás resplandeciente y todo te parece posible. Éxito, felicidad, ascenso, son la clave de tu jornada. No tienes más que tender la mano para recoger los frutos de tu paciencia y tu trabajo. ¡Felicidades!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Te cuesta comunicarte hoy con tu entorno afectivo, estás como paralizado/a por un pudor extremo que te impide dejarte llevar y acercarte a los demás, amigo. La tirada de la Sacerdotisa y la Templaza son símbolo de un bloqueo afectivo, de una timidez que podría hacerte perder la oportunidad de tener una bella amistad. Ábrete a los demás, tu entorno no es hostil como parece.

En el trabajo, un desacuerdo profesional retrasa tus proyectos. La tirada de la Torre asociada a la Sacerdotisa indica que te cuesta comunicarte con tu entorno. Se siente cierto malestar nacido de una recíproca incomprensión. No intentes que tus ideas se tengan en cuenta a la fuerza, no te sale bien. Toma distancia y busca soluciones alternativas.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, bajo la influencia del Ermitaño, no te encuentras a gusto en tus relaciones afectivas, amigo. La gente que te rodea te llena de cuidados y gestos amables, y eso te llega a lo más profundo de tu corazón. La Estrella, que simboliza el contexto sentimental, es de lo más agradable. Te quieren, te escuchan y te perdonan tus pequeños errores del día.

Por otra parte, la Estrella protege tu vida laboral, todo lo que puedas imaginar. Si te entra la duda debido a los Enamorados, también hay que decir que el contexto socio-profesional es excelente durante todo el día, portador de esperanza para el futuro. Has de saber contrastar las incertidumbres que solo retrasan la buena marcha de tus negocios. ¡El futuro es prometedor y no deberías sentirte culpable por creerlo así!