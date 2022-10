Tarot gratis para hoy 06 de octubre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy jueves 06 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hay mucha tensión en el aire hoy. No afecta sólo a tu entorno familiar: todas las personas que conoces parecen estar de mal humor. Serás más feliz si pasas la mayor parte del día de hoy en soledad. Los libros no tocan el claxon y los DVD no maldicen tu capacidad al volante. ¿Quién necesita los inconvenientes que un día como hoy puede traer? Disfruta de un día lejos del mal humor de otras personas.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Sientes que la vida sería más fácil si el dinero no existiese! La cantidad de tiempo y energía que dedicas a solucionar tus asuntos financieros es frustrante. Desafortunadamente, hoy será un día frustrante. Hoy necesitas sentarte y arreglar algunas cuentas olvidadas. No es divertido, pero por lo menos al final del día tendrás la satisfacción de saber que lo has hecho.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Te sientes invencible, como si pudieses hacer cualquier cosa. Disfruta de esta abundancia de energía porque es ciertamente inusual. Ten cuidado de no exagerar. Si no has salido a correr desde hace tiempo, correr cinco millas te traerá bastante dolor mañana. Del mismo modo, no trates de terminar todas las reparaciones de tu hogar en un día. ¡Recuerda que si vas sin prisa puedes ganar la carrera y mantenerte en forma a largo plazo!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Las cosas no siempre son lo que parecen. La gente que pensabas que conocías muy bien y las circunstancias que creías entender completamente, ahora parecen cualquier cosa menos sencillas. ¿El mundo ha cambiado mucho o has alterado tu percepción de alguna manera? Es hora de dirigir esta visión "alterada" hacia el interior. Necesitas un cambio. Tal vez sea hora de desempolvar ese currículum.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Este no es el mejor día para los encuentros. Lo que comienza como un almuerzo amistoso podría terminar en un festival de chismes. Nadie gana en esa situación. Podrías tener que abandonar la mesa por lo que dirían de ti. No hay vuelta a la situación, así que tu mejor estrategia podría ser la de quedarte en casa y trabajar en las tareas domésticas. Por lo menos tendrás la satisfacción de sentir que has logrado algo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

No aceptes por hecha cualquier cosa que escuches hoy, sobre todo en lo que a dinero se refiere. Un amigo bien intencionado podría acercarse a ti con a una oportunidad que no debes perderte. Escucha el tono y recaba toda la información, pero no te comprometas de ninguna forma. Es probable que notes varios errores al revisar la información más tarde. Señálaselos a esa persona. Le ahorrarás dinero y vergüenza si se los dices.

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Este sería un buen día para quedarse en casa y pasar gran parte del día en la cama! Has estado trabajando duro, sobre todo últimamente, haciendo malabares en el hogar y el trabajo con tu aplomo habitual. Pero hoy puedes sentir un poco de agotamiento y abrumarte por todo lo que te queda por hacer. Tómate un día de descanso. Podrás pasar el día con un buen libro o algunas películas. Encontrarás esta situación solitaria refrescante.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

El amor está en el aire hoy, ¡así que aprovéchate de este entorno propicio! ¡Invita a tu ser querido a jugar al escondite bajo las sábanas! O, si no tienes compañía en tu vida en este momento, encuentra otras maneras de satisfacer la pasión que sientes. Pasa la tarde leyendo una buena novela o invita a un amigo a ver una película contigo. ¡Pasa un buen rato!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Este es un día para estar cerca de casa y organizarla. Podrías estar pensando en cómo puedes utilizar mejor tu espacio vital. Está claro que algunas mejoras son necesarias. Tal vez podrías empezar por encargarte de todas esas pequeñas reparaciones que has estado posponiendo. Una vez que las acabes, una nueva capa de pintura va a hacer maravillas para alegrar tu hogar y tu perspectiva.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Necesitas descansar. Aunque tengas una larga lista de tareas, mira a ver si puedes dejar algo para más tarde. Todo parece indicar que no deberías alejarte mucho de casa hoy si puedes evitarlo. Te distraes fácilmente, lo cual aumenta tu propensión a los accidentes. Estar detrás del volante de un auto no es el lugar para ti en este momento. Quédate en casa y encárgate de todas esas pequeñas tareas que has tenido la intención de terminar.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Estás en solitario cuando tienes que tratar asuntos financieros. Esto puede que no sea lo que quieres oír, pero así es como son las cosas. Confía en que tu visión para los negocios te sacará adelante. No te tomes nada literalmente. Presta atención, anota la información, pero no asumas compromisos ni firmes ningún contrato. La energía no es la adecuada para cualquier acuerdo. Si un acuerdo es válido hoy, todavía lo será mañana.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy sería mejor pasar el día a solas detrás de puertas cerradas si te es posible. Hay mucha tensión en tu hogar por alguna razón. Debido a que no hay mucho que puedas hacer al respecto, trata de evitar la situación por completo. Deja que tus familiares se peleen entre ellos. Hay mejores maneras de pasar el tiempo. ¿Por qué no disfrutas de una película? ¡Cuando vas sin compañía no tienes que compartir las palomitas!

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!