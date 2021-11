Tarot gratis para hoy 06 de noviembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 06 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy te acompaña un bonito entusiasmo en tu vida afectiva, amigo. El Juicio y el Mago te aseguran alegría de vivir y sorpresas. Una noticia inesperada, un encuentro flechazo, ¡nada es imposible! Abre los ojos, pero desconfía de tus arrebatos y caprichos: a veces al fuego interior le acompañan pequeñas quemaduras.

En el trabajo, es posible que tenga lugar un encuentro o noticia inesperada, provocada por el Jucio, que puede hacer callar las dudas e incertidumbres engendradas por los Enamorados. Sólo tú puedes aprovechar las oportunidades que se te presenten. Todo es posible. Es el momento de actuar y mostrar tu confianza en el futuro. Si dudas o dejas hablar a tus inquietudes, no hay más que decir.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Sé hoy más enrollado(a), amigo. El tarot dice que la alianza de la Justicia y el Loco te invita a cultivar el arte de la tolerancia en tus relaciones afectivas y para ello, has de reforzar tu compromiso hacia la persona amada. Si tienes una relación en secreto, es el momento de hacerla oficial. Eso te quitará un peso de encima. ¡Tírate al agua y luego a su cuello!

En tu área profesional, tienes tendencia a dudar de ti mismo/a y del buen fundamento de tus iniciativas bajo la influencia desestabilizadora de los Enamorados. Por suerte, la Justicia te aporta su apoyo de energía y te permite encontrar soluciones favorables a tus problemas empresariales. ¿No te tranquiliza ver por fin firmado el contrato que tanto esperabas? Acepta que todo va mejor de lo previsto.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot.

¡Hoy vivirás el amor con todo sentimiento! La alianza de la Fuerza y el Diablo auguran relaciones apasionadas, aceleración de los latidos de tu corazón, relaciones intensas. ¡Qué buen programa, amigo! Pero no agobies a tu pareja con tantos cariñitos, declaraciones y besos. Si no moderas tus impulsos, puede que la agotes y consigas el efecto contrario del que buscabas.

En otro aspecto, estás en posición de fuerza en el terreno profesional. La alianza de la Estrella y la Fuerza es señal de un control perfecto de los mecanismos de poder que hacen crecer tu influencia. Tus compañeros de trabajo reconocen el valor de tu trabajo y se unen a tus proyectos con toda confianza. En cuanto a la dirección, bien podría confiarte nuevas responsabilidades muy valoradas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Afectivamente, este día está situado bajo el signo de la sinceridad y la paz interior y exterior. Te sientes bien contigo mismo(a), amigo, y en total armonía con tu entorno. El Sumo Sacerdote y el Mundo asocian sus energías positivas para ofrecerte una tranquila felicidad, marcada sin dudas por un encuentro enriquceder del que no dejas de maravillarte.

En tu área profesional, te falta seguridad y te tomas mucho tiempo antes de tomar las decisiones que se te imponen. Los Enamorados te hacen dudar e instalan la incertidumbre en tu estado de ánimo. Sin embargo, puedes contar con los apoyos que te ofrece el Sumo Sacerdote. Este último te garantiza sinceras amistades y apoyos en tu entorno socio-profesional. Es el momento de confiar y escuchar los consejos que te den.

Leo, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia del Loco en el amor, todo te parece más difícil y complicado que de costumbre, amigo . Incluso si la Rueda de la Fortuna te aporta cierto dinamismo, tienes la impresión de querer pero con trabas, de que te falta libertad para expresarte, de no ser comprendido/a como mereces. En resumen, no estás satisfecho/a. Si exiges menos, el ambiente se aligerará.

En el aspecto profesional no tienes los pies en la tierra. Tu imaginación desenfrenada por la Luna te llena de ideas fantasiosas que se aplican mal a la realidad encarnada por el Loco. De ahí el aturdimiento, los errores de apreciación, los actos irreflexivos que te harán pasar por una persona inestable o extravagante. Si quieres ser más eficaz, sé más realista y menos idealista.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Espíritu de contradicción en tu vida afectiva, amigo! El Emperador y la Sacerdotisa desarrollan un espíritu de crítica y ponen distancia entre tú y los demás. No puedes impedir oponerte a las ideas y maneras de tu entorno. Autoritario y de mal humor, puede que provoques las iras de tu pareja o un/a pretendiente. Un consejo: mantente al márgen de las discusiones.

En el trabajo, eres el rigor personalizado bajo la influencia del Emperador y la Justicia. No se te escapa ningún error, ninguna debilidad, no toleras ningún fallo. Todo esto está bien, siempre y cuando reconozcas tu culpa de vez en cuando. Intenta mostrarte tolerante y escucha a los demás.

Libra, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot.

Hay mucha gente a tu alrededor, demasiada para tu gusto. Bajo la influencia del Ahorcado, no te sientes preparado/a para afrontar este torbellino de gente. Y sin embargo, amigo, toda esa gente que te quiere solo quiere lo mejor para ti. Sal de tus dudas afectivas y acepta tus relaciones, ganarás felicidad y amor.

Por otra parte, si no tienes miedo a caer, podrías subir de dos en dos las escaleras hacia el éxito profesional. Tu problema es que el Mundo y sus promesas te dan vértigo. Los Enamorados no te dan la confianza en ti necesaria y te incitan a dudar ante las peticiones del exterior. Tómate tu tiempo antes de lanzarte, ¡pero lánzate!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

En el aspecto amoroso, este día podría estar marcado por una ruptura más o menos definitiva con un elemento del pasado afectivo, amigo. Ruptura con un lugar, un objeto o una persona, provocada por tu firme voluntad de estabilizar tu situación sentimental. El la Muerte te provoca la necesidad de cortar por lo sano, mientras que el Emperador te da la voluntad para hacerlo. Puede que seas firme, demasiado quizá, frente a las decisiones determinantes en el amor.

En el trabajo, puede que sufras una transformación u optes por un cambio radical en tus costumbres laborales. Bajo la influencia de la Muerte, es hora de cambios, ya sean deseados o no. Puede tratarse de una ruptura con un antiguo compañero, o del abandono de un proyecto que ya no te interesa. Todo esto no será fácil de llevar, necesita adaptarte, pero sobre todo darle vuelta a la página.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mundo te promete encuentros afectivos exóticos, ligados a un viaje o al extranjero, mientras que la Luna es reflejo de la sinceridad en tus relaciones. Tu dices lo que piensas, amigo, y piensas lo que dices. Es un buen día para declarar tus sentimientos amorosos o de amistad a tu entorno.

En tu área profesional, no confías en nadie, y menos en ti mismo/a. Hay que decir que, bajo la influencia de la Luna, tu entorno profesional no es muy seguro. Siendo evasivos y poco fiables, tus compañeros de trabajo huyen de sus responsabilidades. No te sorprendas si te sientes desanimado/a y cansado/a de sacrificar tu tiempo con personas que parecen incapaces de comprenderte. Pero no te preocupes demasiado, todo irá mejor mañana.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot.

Hoy vives sin duda una gran alegría en tu vida amorosa, amigo. El Sol, en asociación con el Mago, te garantiza encanto y buen humor a tu alrededor. Si estás soltero/a, puede que un nuevo encuentro haga vibrar tu corazón con un sentimiento nuevo. Si vives en pareja, cuenta con estas dos láminas para hacerla brillar con fuegos artificiales. ¡El ambiente es muy positivo!

Dentro de tu vida profesional, la alianza del Juicio y el Sol te lleva a las nubes. Tu brillo intelectual te permite brillar en la escena socio-profesional. Tu agudeza al analizar y tu creatividad hacen maravillas para iniciar proyectos audaces y motivadores para tus compañeros de trabajo. Te siguen con los ojos cerrados, pues emana de ti una confianza inquebrantable en el éxito de tus negocios.

Acuario, así es tu lectura del tarot

¡Sal hoy de tu casa! La alianza de la Rueda de la Fortuna y de la Luna indica que te esperan fuera encuentros llenos de emoción, entusiasmo y alegría, amigo. Una fuerza irresistible te empuja hacia los demás, te saca de tu retraimiento y te ayuda a concretar tu ideal amoroso. Ya no hay más dudas y encuentras la confianza en ti y en la otra persona.

En el aspecto profesional, tu actividad se acelera bajo el dinámico efecto de la Rueda de la Fortuna que esconde la faceta negativa de la Muerte. Un proyecto termina pero otro se inicia inmediatamente después. Encadenas las citas una tras otra. Tómate un tiempo para relajarte y concentrar tus energías en una sola dirección o te agotarás.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Qué fogosidad, qué dinamismo hoy en el amor, amigo! El Carruaje te aporta el movimiento, mientras que el Mago te promete novedad. Esta vibración te incita a vivir tus relaciones afectivas de forma diferente y a vivir nuevas experiencias sentimentales. Cuidado en la pareja, porque puede que te seduzca lo prohibido. ¡Has de saber frenar los instintos!

En el trabajo, tu comportamiento en el trabajo refleja un orgullo desmesurado que no soporta ninguna oposición ni reproche profesional. Sin embargo, la alianza de la Torre con el Mago indica que con tu carácter obtendrás resultados, pues refleja dinamismo para alcanzar objetivos concretos. Por otra parte, serás un/a oportunista, pero sólo te lo tendrán en cuenta tus enemigos, no tus aliados.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!