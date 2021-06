Tarot gratis para hoy 06 de junio ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 06 de junio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy aparecerán obstáculos en tu vida sentimental, amigo. Por suerte, el Sumo Sacerdote suaviza la violencia de la Torre y te permite abordar las dificultades con sabiduría y filosofía. Esta serenidad evita que inicies discusiones sin fin o conflictos con personas a las que quieres. No dramatices y deja que las cosas evolucionen a su ritmo.

En el trabajo, no es el día ideal para polemizar sobre asuntos que te molestan. La Torre y el Carruaje difunden un perfume de conflicto en tu entorno socio-profesional. Conviene dejar pasar las discusiones estériles y no intentar defender con uñas y dientes tu posición frente a personas no muy inteligentes. Opta por la retirada en solitario en vez de por la batalla, si es que puedes.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Esta es una jornada tensa, y te falta flexibilidad para vivir tus relaciones con calma y serenidad, amigo. La asociación de la Torre y el Juicio te hace borde, incluso agresivo y, en todo caso, poco inclinado/a a hacer la mínima concesión. La atmósfera está eléctrica y estás avisado(a), no provoques la chispa.¡la explosión está garantizada!

En el trabajo, la Torre no te ayuda demasiado trayéndote problemas en las relaciones interpersonales, malentendidos y contratiempos a lo largo de todo el día. Necesitarás toda la perseverancia y tenacidad de la Fuerza para no abandonarlo todo. Un contexto tan desestabilizante te exige una mayor implicación, sentido de la organización y rigor.

Géminis, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que hoy intentarás encontrar el equilibrio y la serenidad en el amor, amigo. ¡Y lo conseguirás! Pues la Justicia y la Emperatriz te apoyan en esta empresa. Tus relaciones afectivas serán armoniosas, mientras que los encuentros que puedas tener se desarrollarán bajo el signo de la ternura y el encanto. En resumen, mucha felicidad.

En el aspecto profesional, la alianza de la Torre y la Justicia es señal de un litigio que podría terminar ante los tribunales. La denuncia de un contrato, la anulación de un acuerdo, incompatibilidades de humor con tus superiores, no te libras de un conflicto que podría desembocar en ruptura. Trata de evitar las reacciones violentas y coléricas porque eso no haría más que agravar la situación.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Sorpresas, encuentros inesperados, intuición, diplomacia, convivencia, no te faltará nada hoy en tu vida sentimental. Tanto si vives en pareja como si estás soltero(a), este día se presenta cargado en el aspecto afectivo. Es posible que tenga lugar una gran declaración por parte de tu pareja o una amistad bajo la influencia del Juicio y el Sumo Sacerdote. ¡Presta atención!

En el trabajo, sabes compartir tu ambición y motivar a tus compañeros de trabajo gracias a una estrategia concebida al detalle y brillantemente expuesta. El espíritu voluntarioso y autoritario del Diablo se ve templado por la sabiduría y experiencia del Juicio. Aquí estás, en los inicios de una aventura profesional muy estimulante. Preparados, listos, ¡ya!

Leo, así es tu lectura del tarot

En el amor, los contratiempos tienen hoy tendencia a agotarte, amigo. Los Enamorados que representan el contexto sentimental revelan comportamientos dudosos y poco fiables por parte de las personas que te rodean. Todo esto te inquieta, hasta el punto de que las relaciones con algunas personas podrían verse bloqueadas por falta de confianza. Un consejo: acaba con tus dudas e intenta comunicarte.

En el trabajo, tu energía y determinación se encuentran disminuidas por las dudas de tus compañeros de trabajo. Los Enamorados que los representan no les anima a dejarse llevar. Dudas, juicios, frenos psicológicos y demás, constituyen el estado de ánimo del mundo profesional que te rodea. Necesitarás toda la tenacidad de la Fuerza para mantener cierto ritmo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy el la Muerte y la Sacerdotisa te predisponen a cierto cambio en tu manera de abordar tu vida afectiva, amigo. Sientes la necesidad de ordenar las cosas y puede que la reflexión te lleve a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Es hora de una positiva revisión.

Por otra parte, tu actividad profesional vive un estancamiento, por lo cuál tomará un giro inesperado. Cambios, fin de contrato, cambio de estrategia. Un acontecimiento brutal rompe la línea de tu plan de carrera. No te aferres al pasado. El Juicio y la Muerte indican que tu renacimiento profesional sólo tendrá lugar a cambio de un cambio de orientación.

Libra, así es tu lectura del tarot

El ambiente no está de humor para el amor. Por más que das muestras de tu voluntad y autoridad en tus relaciones, el contexto afectivo continúa siendo sombrío. Bajo la influencia del Ermitaño, tu entorno no decide abrirse. Tus muestras de ternura y tus dulces atenciones no encuentran respuesta. Ánimo, mañana será otro día, y todo lo que des hoy te será devuelto más tarde, amigo.

Podría decirse que en tu trabajo empleas mal tus conocimientos y tu experiencia. La unión del Diablo y el Ermitaño reflejan un estancamiento en tus proyectos debido a una falta de flexibilidad frente a tus compañeros de trabajo y de reflexión estratégica. Por querer ir demasiado deprisa y no delegar, haces desaparecer las posibilidades de progreso.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Esta es hoy la característica esencial de tu vida amorosa: el equilibrio. Apoyado/a por la Emperatriz y la Justicia, no dejas nada al azar en tus relaciones con el entorno afectivo, amigo. Das muestras de afecto, escuchas a los demás, das consejos. despliegas mucha energía para que el ambiente sea alegre a tu alrededor. ¡Bravo!

En el trabajo, priman la sabiduría y la diplomacia. La Emperatriz te trae encanto y vivacidad, mientras que el Sumo Sacerdote te otorga inteligencia y espíritu de equipo, necesarios para la buen marcha de tus negocios. Aconsejarás hoy a los más fuertes y sostendrás a los más débiles, vendrán de lejos para escucharte.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Nudos en el estómago, vuelcos de corazón; la Rueda de la Fortuna y la Fuerza estimulan hoy tu apetito sexual, amigo. Si tienes pareja, te empuja hacia la persona amada una verdadera atracción magnética. Soltero/a, puede que tu corazón se te salga del pecho por una persona que vayas a conocer. Es posible que tengas un flechazo, abre los ojos.

En el frente laboral, el Mundo y la Fuerza te impulsan a la cima de la montaña. Nada te parece imposible, y todo el mundo reconoce tu talento. ¡Se huele una gratificación! Surfea la ola sin escrúpulos, pues este éxito sólo te lo debes a ti mismo/a y a tus esfuerzos.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no tienes la intención de prometerle fidelidad a tu pareja, amigo. La asociación del Ahorcado y el Mundo no te pone en situación para hacer sacrificios o concesiones. Das prioridad a la libertad frente al compromiso, a la ligereza frente a la estabilidad. Haz como mejor te parezca pero cuidado con hacer daño a alguien, pues tu actitud es demasiado poco constante.

Puede que tengas la sensación de que en el trabajo no se reconocen tus méritos. A pesar de los evidentes talentos otorgados por la Emperatriz, el Ahorcado estropeará la apreciación que tus compañeros de trabajo o socios te tengan. Aunque hagas las cosas correctamente, te dirán que lo has hecho mal, así que ni siquiera intentes romperte la cabeza.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy deberías mostrarte flexible en tus relaciones afectivas, amigo. Bajo la influencia de la Fuerza, eres enérgico/a y tienes mucha voluntad, pero tu entorno es más reservado, como indica la Sacerdotisa. Tus tendencias autoritarias serán reprimidas por la frialdad de tus interlocutores. Tómate un poco de tiempo antes de decir las cosas.

En el trabajo, tienes necesidad de calma y discreción. El Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa te invitan a actuar solo/a a lo largo del día. Si trabajas en equipo, esta actitud reservada no será necesariamente mal interpretada, pues dispones de una gran facultad de transmitir tus mensajes con dulzura. "No te preocupes, necesito estar solo/a hoy.", será tu frase del día.

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, este día no te ayuda más de lo que te confunde, amigo. La Templanza suaviza la fuga del Emperador, lo que te lleva a vivir relaciones afectivas más tranquilas y más neutras. Tus relaciones con la persona amada parecen tan simples, tu entorno amistoso tan familiar. Nada puede perturbar este sentimiento de armonía y serenidad en tus asuntos sentimentales.

En tu área profesional, harás lo posible por alcanzar tus objetivos, pero sin brusquedades. Como su propio nombre indica, la Templanza templa tus impulsos y te permite alcanzar cierta plenitud intelectual. Esta línea de conducta te permitirá igualmente desarrollar con serenidad nuevos proyectos o concretar una idea. ¡Excelente!

