Tarot gratis para hoy 06 de julio del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy miércoles 06 de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

¿Te han invitado a una fiesta que se supone que tiene lugar hoy? Si piensas que no, es mejor que mires la agenda de nuevo. Todos los indicios sugieren que podrías olvidar muchas cosas importantes en este momento, tal vez un evento social, tal vez algo relacionado con el trabajo. Este podría no ser uno de tus mejores días. Por lo general tiendes a tener una memoria de elefante. Sólo por el momento, ¡mantén tu calendario a mano!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Demasiado ejercicio mental o físico podría hacer que sientas cansancio hoy. Podrías alentarte más de lo normal en la captación de las cosas y los que te rodean podrían sorprenderse de que pareces moverte como un caracol, cuando normalmente tienes mucha energía. Pasa tanto tiempo como puedas descansando, ya que tendrás que recuperar tu vitalidad. Si tienes que trabajar, concéntrate en las tareas rutinarias que requieran muy poco esfuerzo consciente.

Géminis, así es tu lectura del tarot

A pesar de que tu pareja puede estar sintiéndose muy sensual en este momento, puede que no sientas una pasión similar. Has tenido unos días estresantes y apenas puedes moverte, por lo que tu respuesta a las propuestas sexuales tiende a ser tibia, en el mejor de los casos. Tu afecto ciertamente no ha disminuido, pero tu pareja podría interpretar el comportamiento de esa manera. Decidas lo que decidas hacer, asegúrate de que sabe exactamente cómo te sientes y por qué te sientes de esa manera.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tu casa puede ser un lugar tenebroso hoy. Es probable que un miembro de la familia se encuentre lejos y la presencia de esta persona se eche mucho de menos. Lo único que puedes hacer en esas circunstancias es asegurarte de que todo el mundo se mantenga ocupado hasta que esa persona regrese. Una manera de distraer a la familia es limpiar la casa como anticipo de una cálida bienvenida.

Leo, así es tu lectura del tarot

Tu confianza en ti mismo/a podría estar hoy por los suelos. Los errores del pasado pueden perseguirte y puede que momentáneamente te venza el miedo de que vayas a cometer otra vez errores similares. Esfuérzate por tener objetividad antes de perder la cabeza. Puede causarte problemas innecesarios. Trata de darte cuenta de que eres una persona única y que tienes habilidades y talentos que te distinguen.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Tus talentos creativos podrían parecer totalmente bloqueados hoy. Puede que haya un proyecto en el que realmente quieres trabajar. Tienes el enfoque mental, pero quizás no el elemento creativo. Esto podría ser tan frustrante que quieras tirar algo. Hazlo si es necesario (preferiblemente una almohada). Sin embargo, la única respuesta posible puede ser dejar de lado tu trabajo hasta mañana. Volverás a la normalidad para entonces.

Libra, así es tu lectura del tarot

Este definitivamente no es un buen día para quedarse en casa y hacer las tareas del hogar. Si lo haces, algunos pensamientos tristes e irracionales pueden perseguirte todo el día. No importa qué tiempo haga, sería mucho mejor salir y hacer cualquier cosa que mantenga tu mente enfocada en algo positivo. Ve de compras, asiste a un evento deportivo, ve una película o visita a un amigo. Hagas lo que hagas, deja de pensar en ti. Disfruta de tu día.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Algunas noticias decepcionantes podrían ponerte bastante triste en algún momento del día. Alguien cercano a ti pronto podría tener que salir de la ciudad durante varias semanas y te sentirás muy solo/a. Sin embargo no tiene mucho sentido insistir en esto. Sólo tendrás que mantenerte en contacto a través del teléfono o del correo electrónico y esperar el momento en el que esa persona vuelva. De todos modos te ocuparás con otras cosas en estos días.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Las actividades de recaudación de fondos de un grupo del que eres parte van muy bien, pero hoy es probable que descubras que las cosas parecen estar estancadas. Puede que los cheques no lleguen en el correo, la gente importante no devuelva las llamadas telefónicas o alguien no se presente para hacer el trabajo a mano. Esta situación es frustrante, pero probablemente no durará más allá del día de hoy. Para mañana todo debería de estar en orden otra vez. ¡Ten paciencia!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Los asuntos laborales podrían ir tan lentamente hoy que podrías tener la tentación de retirarte. ¡No se te ocurra pensar de esa manera! Es sólo uno de esos días en que nada parece salir bien, a pesar de que, básicamente, todo todavía debería ir muy bien para ti. No hay que esperar mucho progreso hoy y, ciertamente, no esperes nada más que oscuridad de tus colegas. Busca ocasiones para poder distraerte con algunas risas.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Si tienes algo que estás tratando de estudiar, este no es el día para hacerlo. Es probable que tu concentración haya desaparecido y que lo que estás leyendo probablemente te suene muy extraño. A menos que sea realmente necesario, lo mejor sería poner los libros a un lado hasta mañana, ya que probablemente no vas a ser capaz de absorber mucho hoy. Tratar de leer podría dar lugar a la ilusión de que has aprendido algo. Asegúrate de posponer el estudio.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Sueños oscuros y deprimentes podrían afectar tu sueño esta noche, probablemente alternándose con otros estúpidos que te hagan reír a carcajadas. Podrías despertarte por la mañana en total confusión por estas imágenes y tender a rechazarlas. ¡No hagas esto! Tus sueños están tratando de decirte algo acerca de ti. ¿Has tenido altibajos emocionales últimamente? ¿Has reído y llorado a la vez por la misma razón? Piensa en eso.

