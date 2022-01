Tarot gratis para hoy 06 de enero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este jueves 06 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

¿Alguna vez intentaste escribir poesía? Con esta influencia astral, éste sería un día excelente para intentarlo. Existen muchas formas de poesía y realmente no tienen que rimar. Si ya lo has intentado, ¿por qué hoy no te propones escribir otra? Los poemas pueden utilizarse para muchas cosas como en tarjetas o una colección personal de pensamientos y sentimientos. Asegúrate de guardar copias de lo que escribes para poder releerlas de vez en cuando.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy florecerá un deseo de mostrar tu atención y aprecio. Aunque sea algo que hagas regularmente o de vez en cuando, deja que la creatividad te ayude a afrontarlo. Un arreglo floral, una tarjeta hecha a mano, una vela o cualquier cosa bonita hará que esa persona se sienta sensacional. Si son muchas las personas a las que les quieres demostrar afecto, elige una caja de tarjetas y ponle una flor antes de enviarlas por correo. ¡Te sentirás tan bien como ellos!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Bajo esta influencia planetaria, te descubrirás enfrentando una situación que te traerá decepción. Aunque no tengas el control sobre los hechos que ocurran, sí tienes el control sobre cómo manejarlos. Tu actitud hará toda la diferencia entre darte por vencida o la disposición para volver a intentarlo. Recuerda, siempre habrá otras oportunidades. Si has hecho todo lo posible, enorgullécete de ello. Si no es así, hazlo la próxima vez. No seas demasiado duro/a contigo mismo/a.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Si hoy hay demasiado en tu plato que te demanda concentración, puede que no sea éste el mejor día para enfrentarlo. Descubrirás que la concentración en tu trabajo es realmente muy difícil y esto puede deberse a la energía astral actual. Si simplemente debes atender algunas cosas, considera trabajar en un entorno sin distracciones. Tratar de concentrarse con niños corriendo alrededor o en una oficina no te resultará más fácil.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy puede haber una pequeña batalla en tu casa que empeorará durante el día. Es tiempo de llamar a todos a una reunión familiar. Si todos continúan ignorando los temas que tan evidentemente están produciendo un efecto negativo, entonces jamás habrá soluciones. La configuración astral de hoy movilizará tensiones entre egos competitivos.

Virgo, así es tu lectura del tarot

La interacción con tus compañeros estará empañada con mucha tensión hoy. Podría ser que haya una pequeña batalla bajo la superficie dentro de esta área de tu vida. Los egos de las personas están bien afirmados y no temen tomar sus propias decisiones. Cualquier forma de manipulación quedará al descubierto hoy y se hará más evidente gracias a los efectos de la configuración planetaria del día.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy descubrirás que tu sentido de pertenencia se encuentra demasiado envuelto en tus valores y posesiones. Toma medidas en esta área de tu vida y considera el hacer un plan nuevo para manejar tus finanzas. La comunicación con los demás te proporcionará ideas y perspectivas nuevas sobre la mejor manera de manejar esta situación. La configuración celestial de hoy te está pidiendo que actúes.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hoy es un día para simplemente sentirte bien contigo mismo/a. No hay necesidad de esconderse. Juega a ganar y lo conseguirás. El aspecto en juego hoy te ofrece mucha vitalidad física que seguramente te ayudará en lo que hayas planeado. Es posible que haya personas que estén algo combativas hoy, de modo que mantén la guardia. La puedes necesitar.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Mucha de tu auto-estima puede ser el resultado directo de cuánto puedes lograr en tu trabajo. Tienes una enorme cantidad de energía física a tu disposición que puedes poner en esta área de tu vida. La energía de éste día te está llenando de vitalidad, lo cual producirá un tremendo impacto en tu día. ¡Aprovéchalo!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hay alguien a tu alrededor que no está haciendo bien las cosas. Si es así, considera tomar el primer paso para iniciar una conversación. Quizás tu interés será todo lo que se necesita para incentivar a esa persona a compartir lo que le está ocurriendo. Si sientes que tu acercamiento no será bien recibido, intenta hacer algo lindo como invitarla a almorzar o mandarle una tarjeta. Interviniendo en forma directa o no, hazle saber que estás allí. Eso podría ayudar.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy, con la energía celestial que hay en juego, recibirás un empujón extra a tu ya existente naturaleza competitiva. En un día como este, ser el/la número uno va a ser extremadamente importante para ti, te sentirás como si fueses la única persona capaz de tomar el liderazgo. Aunque esto sea verdad, ser demasiado agresiva carece de clase. Los impulsos resultantes son para avanzar, especialmente si esto significa sacar a alguien de tu camino.

Piscis, así es tu lectura del tarot

La configuración celestial indica que hoy debes darte la oportunidad de trabajar ciertos asuntos. Resiste cualquier tentación que puedas tener de dejar de sentir, enfrenta tus sentimientos y planea alguna acción para hacer cambios que deseas que ocurran. Mira la situación de cerca y el papel que juegas en ella. Descubre lo que quieres y luego puedes avanzar y construir una lista de opciones. Tampoco tienes que elegir una sola. La mejor selección sería una combinación.

