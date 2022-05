Tarot gratis para hoy 05 de mayo del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy jueves 05 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Éste será un día bastante sombrío. La configuración celestial actual no es conocida por incentivar los aspectos más luminosos de tu personalidad. Por contrario, el aspecto incorregible te hará mirar a partes de tu ser que te niegas a ver la mayor parte del tiempo - por ejemplo, la intolerancia que tengas a las ideas de los demás con los que no estás de acuerdo. Aparecerán confrontaciones, y las enfrentarás.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy espera sentir inusual valentía y determinación. Te sentirás como un caballero en su armadura. Seguramente con esta energía astral, no habrá manera de mantenerte aparte. Ten cuidado de no permitir que tus arranques te conduzcan a una acción tonta. Diviértete, pero asegúrate de mantener las riendas bien amarradas durante todo el día.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tendrás un deseo muy fuerte de escapar de todo. Sin embargo, tu abrumador trabajo y fuerte sentido de la obligación te mantendrá en tu escritorio. Pero nadie podrá frenarte de planificar tu viaje, aunque por ahora no puedas partir. Una tarjeta de algún sitio exótico en tu escritorio te ayudará a pasar el día. Eso, más tu inteligencia mordaz.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy, si te sientes como si hubieras progresado construyendo tu carrera, pregúntate sobre qué fundamentos descansa esa idea. Es hora de pensar profundamente en tu sistema de creencias, especialmente cuando son aplicadas a los negocios. La virtud, libertad y defensa de los derechos de los demás son todas motivaciones nobles. La energía te mostrará qué punto es necesario para repensar tus valores. Lo que era verdad ayer ya no es verdadero hoy.

Leo, así es tu lectura del tarot

A menudo prefieres la fantasía a la realidad. Los proyectos con los que sueñas muchas veces son bellos y convincentes, pero quizás imposibles de realizar. Hoy los cuerpos astrales se alinean para crear una muy poderosa influencia. No tendrás más opción que bajarte de tu nube. Sólo piensa, será divertido ver el mundo desde debajo de las nubes en vez de por sobre ellas.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy bien podría ser un punto de inflexión. Estás en una etapa de fuerte compromiso en tu carrera. Hasta ahora, has venido trepando la escalera corporativa con mucha habilidad, y has cosechado los frutos de tu esfuerzo. Hoy, el aspecto en juego te urge a mantener la energía laboral fluyendo, ya que un descuido podría representar un fracaso. Controla tu tendencia a presumir sobre tus triunfos recientes. Mantén tu cabeza estable y continúa trabajando duro.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

No, el tiempo aún no está maduro para que tus metas den sus frutos. Ciertamente has trabajado duro, pero aún queda mucho por hacer. Específicamente, las bases necesitan ser afirmadas. Ármate de paciencia - recuerda que seis meses de esfuerzo no son suficientes para sostener un proyecto destinado a durar treinta años, y sigue adelante, recordando siempre disfrutar del viaje. ¡Eventualmente lo lograrás!

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hoy, la alineación planetaria ejercerá una influencia muy poderosa sobre las formas en que te expresas. Si te encuentras desbordante de imágenes poéticas, ¿porqué no escribirlas? Si tienes intuiciones sobre tus amigos o familia, ¿porqué no escribirlas en un diario? Aunque nunca lo hayas hecho en el pasado, éste es el momento de comenzar a darle forma a tu sensibilidad innata. ¡Te sentirás feliz de haberlo hecho!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un día de estudio. La alineación planetaria resalta temas relacionados con el realismo y los logros, y te advierte que los sueños sin sustancia son inútiles. No permitas que tu lado agresivo y ambicioso rechace esta influencia como negativa o censurante; es simplemente una forma de equilibrar tu entusiasmo con algo más duradero y sustancial.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tienes la especial ventaja de comprender el valor de la compostura y la disciplina. Este aspecto de tu personalidad hoy se pondrá a prueba. Con la energía astral en juego, puedes esperar un refuerzo y recompensa positiva si has cumplido con tu potencial de trabajo. ¡Pero si no, cúbrete las espaldas!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un día excelente. Claro que no debes esperar que las cosas ocurran sin un pequeño esfuerzo de tu parte. En el trabajo, deberás hacerte valer. Y no sólo eso, los logros válidos hoy requieren de ciertos riesgos calculados. El aspecto en juego te invita a superarte, sería tremendamente descortés rehusar la invitación.

TE PUEDE INTERESAR: Todas las playas públicas de Cancún cuentan con una inigualable belleza natural que cautiva a los viajeros

Piscis, así es tu lectura del tarot

Este es el tipo de día en el que tu pragmatismo realmente disfruta. Las energías planetarias en juego alientan el realismo. Eres como pez en el agua en este tipo de atmósfera. Todas esas personas que se mofaron de tu sobriedad y austeridad aprenderán una lección inolvidable cuando los acontecimientos demuestren que tú tenías razón todo el tiempo. ¡Finalmente verás recompensa!

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!