Tarot gratis para hoy 05 de junio ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 05 de junio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Tus amores se sitúan hoy bajo el signo de la ternura, amigo. La dulce Estrella y la Sacerdotisa te proponen espléndidos momentos de amistad, bellos encuentros llenos de encanto y confianza. Sabes perfectamente cómo guiar tu pensamiento y meditar de forma positiva sobre tu vida. Aquí estás, en perfecta armonía contigo mismo/a y tu entorno afectivo.

En el trabajo, conduces tu barco con control y serenidad. Apoyado/a por la Estrella y el Sumo Sacerdote, avanzas con ritmo tranquilo hacia los objetivos que te has fijado para el día. Afirmas tu confianza en ti mismo/a y sabes comunicarla a los demás si trabajas en equipo o en familia. Tienes la oportunidad de observar cómo algunas situaciones en suspenso se desarrollan favorablemente.

Tauro, así es tu lectura del tarot

En el amor, la prudencia es hoy tu palabra clave, amigo. No te comuniques con los unos y los otros sin haber reflexionado bien sobre lo que vas a decir. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, eres a la vez abierto/a hacia los demás y reservado(a). Nada de charlatanería inútil con los amigos, nada de blabla con el ser amado, tu escuchas sabiamente y no tomas la palabra más que para lo esencial.

En tu área profesional, priman hoy la inteligencia y el saber hacer las cosas bien. Bajo la influencia de la Fuerza y la Emperatriz, te muestras muy tenaz y con gran talento para la persuasión. Es el día ideal para negociar una mejor posición y/o un aumento, o para hacer una solicitud frente a un organismo público o administrativo. A fuerza de coraje y voluntad, conseguirás convencer hasta a los más necios.

Géminis, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que hoy adoptarás un comportamiento superficial en tus relaciones privadas, amigo. Bajo la influencia de la Emperatriz y el Loco, no puedes quejarte de tu vida sentimental, que está bien, pero das prioridad a la cantidad frente a la calidad. Las relaciones basadas en encuentros casuales son agradables si no buscas algo duradero, pero frustrantes si necesitas estabilidad.

Por otra parte, tus competencias profesionales se valoran en su justa medida gracias a la asociación del Sol y la Emperatriz. Debido a tu trabajo, pero también a tu diplomacia, tu inteligencia y tu encanto, consigues convencer a los más reticentes para que te sigan en un ambicioso proyecto. Si buscas inversionistas, es el día ideal para ir a llamar a la puerta de los bancos.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Sorpresas, encuentros inesperados, intuición, diplomacia, convivencia, no te faltará nada hoy en tu vida sentimental. Tanto si vives en pareja como si estás soltero(a), este día se presenta cargado en el aspecto afectivo. Es posible que tenga lugar una gran declaración por parte de tu pareja o una amistad bajo la influencia del Juicio y el Sumo Sacerdote. ¡Presta atención!

En el trabajo, sabes compartir tu ambición y motivar a tus compañeros de trabajo gracias a una estrategia concebida al detalle y brillantemente expuesta. El espíritu voluntarioso y autoritario del Diablo se ve templado por la sabiduría y experiencia del Juicio. Aquí estás, en los inicios de una aventura profesional muy estimulante. Preparados, listos, ¡ya!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy debes darle mucha importancia a la calidad del diálogo que mantengas con las personas que te rodean, amigo . Con la Luna como compañía en este aspecto afectivo, puede que las relaciones sean más complicadas que de costumbre y las verdades más difíciles de decir. Estate atento/a, abre bien los ojos e intenta leer entre líneas. Puede que encuentres mensajes ocultos.

En el aspecto profesional, la alianza del Mundo y la Luna favorece las actividades comerciales y las relaciones con los clientes. Descuelga el teléfono para acceder a nuevos mercados. Tus éxitos del día te permitirán subir puestos en la jerarquía y obtener un estatus y responsabilidades acordes con tus competencias. Se reconocen tus méritos y esto te motiva para ir más lejos.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mago y la Templanza te ofrecen algunos momentos de pura felicidad en tu vida amorosa, amigo. Habrá amistades sinceras y relaciones armoniosas con la persona amada en el transcurso del día. Si te encuentras en soltería, darás muestras de una gran facultad de adaptación y no retrocederás ante nada para ir a la búsqueda de nuevos encuentros llenos de promesas.

En cuanto a tu vida profesional, combinas dinamismo y dulzura, fogosidad individual y capacidad para escuchar. El Carruaje y la Templanza forman un tándem muy equilibrado que te permite avanzar con entusiasmo sin dejar a los demás tras de ti. Se favorecen los proyectos en equipo, los contactos con la clientela. Con un poco de persuasión, conseguirás que todo el mundo se monte en tu carro.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la impresión de que las piezas del puzzle de tu vida afectiva se van colocando, asegurando la perpetuidad de las relaciones. El Emperador y el Juicio hacen todo lo posible para ofrecerte encuentros inteligentes y asegurarte constancia en tus amistades. Cualquiera que se cruce hoy en tu camino tendrá ganas de caminar un rato contigo.

En el trabajo, eres el rigor personalizado bajo la influencia del Emperador y la Justicia. No se te escapa ningún error, ninguna debilidad, no toleras ningún fallo. Todo esto está bien, siempre y cuando reconozcas tu culpa de vez en cuando. Intenta mostrarte tolerante y escucha a los demás.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy no hay mucha ternura en tus relaciones afectivas, amigo. Simbolizado por la Justicia, tu entorno afectivo parece frío y distante. Por un lado, el Ermitaño que te representa no te invita a hacer grandes pruebas de afecto hacia las personas amadas. Parece que todo el mundo prefiere quedarse en su esquina, sin hacer ni decir demasiado. ¿Por qué no? Intenta de todas maneras dejar caer alguna palabra tierna.

En tu vida laboral, la Justicia te pide que sigas en el camino de la disciplina y el rigor. Pero eso no te conviene bajo la influencia del Ahorcado. Ahí estás, bloqueado/a por las exigencias de tu entorno profesional, incapaz de superar la autoridad de unos y otros. En este contexto, conviene que guardes tu sangre fría, incluso te aísles un poco, para no perder tu integridad y tus coordenadas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Con tantas emociones, no tomarás hoy ninguna decisión, amigo. Bajo la influencia de la Justicia no te faltan ganas para acabar de una vez por todas con lo que no te conviene en tu vida afectiva. En este ambiente negativo que provoca la Muerte, necesitas respirar y ver más claro. Sin embargo, toda decisión de este tipo reclama un tiempo de reflexión. ¡Cuidado!

En el trabajo, puede que sufras una transformación u optes por un cambio radical en tus costumbres laborales. Bajo la influencia de la Muerte, es hora de cambios, ya sean deseados o no. Puede tratarse de una ruptura con un antiguo compañero, o del abandono de un proyecto que ya no te interesa. Todo esto no será fácil de llevar, necesita adaptarte, pero sobre todo darle vuelta a la página.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el amor, la Rueda de la Fortuna te prepara algunas buenas sorpresas, amigo. ¿Pero estás preparado/a para recibirlas como merecen? Nada es menos seguro que con los Enamorados, que te hacen dudar más que nunca. No te faltarán salidas, diversiones. Tienes que hacer callar tus dudas y aceptarlas con entusiasmo. ¡No dudes, avanza!

Tu vida activa se acelera bajo el impulso del Diablo y la Rueda de la Fortuna. La suerte está de tu parte y muchas oportunidades te permiten ir más deprisa de lo esperado o aumentar tu margen de maniobra. Tienes una bonita carta para jugar, así que no dudes en aceptar nuevas responsabilidades o una proposición inesperada. ¡Avanza directo hacia el éxito!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy el aire es cálido en el amor, demasiado para tu gusto, amigo. Para ti, que aspiras a cierta claridad en los sentimientos bajo la influencia de la Justicia, no es fácil entender esta pasión que anima tu entorno afectivo. El Diablo se lo lleva todo a su paso: serenidad, calma, voluptuosidad. Lo que le impulsa es la agresividad y la posesividad. ¡A ver cómo desenredas las piezas de la pasión!

En tu área profesional, inviertes toda tu energía para alcanzar un acuerdo, convencer a un cliente y terminar un proyecto. La Tirada de la Templanza y el Diablo es señal de un espíritu de iniciativa sólido. No dudarás en mostrar la riqueza de tus talentos, pero sin presumir demasiado. Con el suficiente tacto y voluntad conseguirás realizar tus ambiciones.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Transportado/a por el Carruaje y el Loco, pasas el día y atraviesas corazones a todo correr, incapaz de pararte ante ningún obstáculo, amigo. Por esta razón habrá impulsivas relaciones, declaraciones irreflexivas y flechazos con personas que no te van. No vayas demasiado deprisa o te caerás de tu carro, Ben Hur.

En el trabajo, tienes tendencia a confundir dinamismo y precipitación. Bajo la influencia de la Fuerza y el Carruaje, vas deprisa tomando decisiones y actuando, demasiado, incluso. Cuidado con los errores de juicio y malas elecciones. Sin mirar a dónde se va, se puede uno confundir de camino.

