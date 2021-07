Tarot gratis para hoy 05 de julio del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este lunes 05 de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

¡Tienes que esforzarte mucho para lograr tus propósitos! ¡Es como si cargases con un saco de arena y cada paso requiriese un esfuerzo enorme! Este sería un buen día para identificar el origen del problema. Pregúntate si no estás auto-saboteándote y permitiendo que tu subconsciente se resista a los objetivos que has establecido tan deliberadamente. Tienes un profundo misterio interior por resolver.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Podrías tener ganas de inventar cosas nuevas. Sientes la obligación de crear algo en el campo artístico, técnico o filosófico. ¡Si simplemente te hubieras dado el tiempo suficiente para perseguir estos sueños! Hoy, date cuenta de que la concentración es la clave del éxito. Aparta periódicos, computadoras, teléfonos y otras distracciones similares y puede que te sorprenda la riqueza de inspiración que te llega.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Por lo general se te ocurre una ingeniosa respuesta demasiado tarde. El impulso y la intuición dejan en un segundo plano a tu excelente dominio personal. El día que tienes por delante presenta una oportunidad para dejar de lado la inhibición que a veces te frustra. Deja paso a tus instintos y observa qué pasa. Un poco más de diversión tampoco estaría de más. ¡Ciertamente tienes derecho a divertirte de vez en cuando!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Crees que eres alguien bastante moderno en cuanto a tu forma de pensar, ¿cierto? Pero, ¿realmente has sido capaz de rechazar por completo la tradición? ¿Te has librado de todas las convenciones anticuadas que limitaron a las generaciones anteriores? Si no es así, hoy tendrás la inspiración para renovar tus modelos de conducta y aligerar tu carga de trabajo. La igualdad en el hogar es tan importante como la igualdad en el lugar de trabajo.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hay cierta probabilidad de que se produzca un pequeño conflicto profesional. Es posible que tengas que lidiar con un compañero de trabajo que te fastidia o que trata fatal a tu apacible naturaleza. Defiéndete con tus armas favoritas: el silencio, la risa y la perspectiva. Deja que tu adversario se enrede en sí mismo en un intento desesperado de justificar su comportamiento. Deja que tu jefe sea el juez sabio y entendido en la materia.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Durante ya algunas has entendido que cada día trae su cuota de restricciones. Por ejemplo, hoy puedes sentir dudas acerca de tu apariencia física. ¿Estás cuestionando tu atractivo o capacidad para causar una buena impresión en alguien especial? ¿Tomaste una mala decisión en algún momento y tienes ahora miedo de haber dañado tu reputación? Una decisión que tomes al final del día aliviará estas ansiedades.

Libra, así es tu lectura del tarot

Este es un día para pensar en tu vida privada. Espera ser particularmente sensible a todo tipo de demandas de las personas cercanas a ti. Tienes el poder de crear una mayor armonía en el hogar, especialmente en tu relación. Haz balance de los deseos de todos y considera las limitaciones en su cumplimiento. Incluso si hoy no se encuentran las respuestas, será útil simplemente preguntar.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy puede ser un día de relax siempre y cuando hagas el esfuerzo necesario para hacerle frente a las limitaciones materiales. No te gustaría hacer otra cosa que pasar la mayor parte de las actividades diarias planificando la diversión para el futuro. Pero, por desgracia, las demandas de tu familia, amigos o jefe te obligan a concentrarte en el aquí y ahora. Aún así, no abandones por completo tus ambiciones.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hay muchas cosas en tu mente hoy. En las últimas tres semanas has analizado tus relaciones a un nivel profundo. Nuevas personas con cualidades atractivas podrían tentarte a hacer un cambio. Pero, ¿es este un buen momento en tu vida para iniciar relaciones de amistad o amorosas? ¿Tienes real disponibilidad a aceptar el trastorno que tales cambios crearían? Estas son preguntas que vale la pena hacer.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Después de unos días un poco complicados, ¡hoy te has despertado con un corazón repleto de luz y energía sin límites! Tú capacidad de seducción estará en su punto más alto, así que ¿por qué no aprovecharte de ella? Las personas del trabajo, en particular, cederán ante tus deseos hoy. Tu influencia se extiende a todos los niveles de la organización. Si has estado pensando en pedirle a tu jefe un aumento de sueldo, ¡hazlo hoy!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Si tienes hijos, podrías sentir un poco de agobio. Si no tienes hijos, tal vez las limitaciones y exigencias de tu vida profesional están pesando fuertemente en tu mente. No te preocupes porque estos sentimientos pasarán. Espera una oportunidad para liberarte de los lazos que te atan. A pesar de que sólo será un respiro temporal, ¡aprovéchate de ello!

Piscis, así es tu lectura del tarot

¿Te sientes de mal humor últimamente? No te preocupes, porque tu mal humor no va a durar. Esta actitud no es propia de ti. Los compañeros de trabajo han notado tu cambio de personalidad, pero aún te tratan con consideración y respeto. Tienes suerte de poder recurrir a una considerable riqueza de bondad y buen karma que has acumulado a lo largo de los años. Tus amigos y seres queridos consideran tu estado de ánimo como una aberración, que es exactamente lo que es.

