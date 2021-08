Tarot gratis para hoy 05 de agosto del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este martes 05 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Aries, tarot.

Puede que hoy la Luna te robe toda tu energía, amigo . Impulsado/a por una Justicia muy eficaz, el influjo de tu entorno afectivo te parecerá demasiado pesado como para tomar la mínima iniciativa. En este ambiente perturbador es muy difícil actuar, conviene que tengas mucha sangre fría. Haciendo uso de tu capacidad de análisis, conseguiras acabar poco a poco con el pesimismo.

En el aspecto profesional, la alianza del Mundo y la Luna favorece las actividades comerciales y las relaciones con los clientes. Descuelga el teléfono para acceder a nuevos mercados. Tus éxitos del día te permitirán subir puestos en la jerarquía y obtener un estatus y responsabilidades acordes con tus competencias. Se reconocen tus méritos y esto te motiva para ir más lejos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tauro, tarot.

Si no controlas hoy tus impulsos amorosos, es posible que provoques una catástrofe, amigo. La alianza de la Torre y del Diablo indican un comportamiento excesivo de tu parte que será mal recibido en tu entorno. De ahí que vengan los conflictos, las voces, arrepentimientos. Los celos son un defecto vil. Trata de entender antes de que sea demasiado tarde.

En el terreno profesional, a pesar de tus esfuerzos por mantener la calma y la diplomacia, puede que estalle un conflicto que marque el final de una cordial relación con un colaborador o superior. La alianza de la Templanza y la Torre muestra que el equilibrio se ha roto y que no podrás volver a empezar hasta aclarar algunos puntos. ¡Ánimo!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Géminis, tarot.

Hoy no te falta ni convicción ni fantasía en el amor, amigo. La poderosa influencia de la pareja Fuerza-Mago te permite ejercer un poder casi magnético sobre tu entorno afectivo y hacer que evolucione según tus propios esquemas. Esto contribuye a una evolución favorable de tus conquistas en el campo de los sentimientos.

En otro aspecto, estás en posición de fuerza en el terreno profesional. La alianza de la Estrella y la Fuerza es señal de un control perfecto de los mecanismos de poder que hacen crecer tu influencia. Tus compañeros de trabajo reconocen el valor de tu trabajo y se unen a tus proyectos con toda confianza. En cuanto a la dirección, bien podría confiarte nuevas responsabilidades muy valoradas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Cáncer, tarot.

Hoy tienes la impresión de que las piezas del puzzle de tu vida afectiva se van colocando, asegurando la perpetuidad de las relaciones. El Emperador y el Juicio hacen todo lo posible para ofrecerte encuentros inteligentes y asegurarte constancia en tus amistades. Cualquiera que se cruce hoy en tu camino tendrá ganas de caminar un rato contigo.

Profesionalmente, los proyectos que estás llevando actualmente asientan tu poder e influencia. Tu plan de carrera parece ya trazado. Pero, de todas maneras, desconfía de tu tendencia a querer controlar a los demás e imponer tus ideas por la fuerza más que por un proceso democrático. La Estrella te invita a buscar el consenso, mientras que el Emperador indica un comportamiento autoritario.

Leo, así es tu lectura del tarot

Leo, tarot.

Hoy puedes esperar tener un encuentro clave, amigo. El Juicio anuncia una renovación de tu vida afectiva, mientras que la Luna exacerba tu sensibilidad y emociones. Quieres creer en el amor perfecto y dedicas a ello todas tus energías. Cuidado con no poner el listón de tus aspiraciones demasiado alto. Al buscar a la persona ideal, a veces pasamos de largo a la que nos hará felices.

En el trabajo, las cosas se mueven más o menos sin tu participación. Bajo la influencia dinámica del Juicio, aparecen cambios en este sector de tu vida. Incluso si estas transformaciones no te conciernen directamente, haz un esfuerzo por participar. Es cierto, el Ermitaño te representa aquí, pero no es una razón para aislarte de todo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Virgo, tarot.

Hoy no es un buen día en el amor, amigo. Las dudas y los conflictos te ganan terreno, sientes la necesidad de ver más claro. Si vives en pareja, te cuesta mucho escapar del análisis crítico de ésta, con puestas en tela de juicio como necesaria consecuencia. Soltero(a), llevarás mal tu soledad, teniendo conciencia de que quizá tengas que renovar tu círculo de amigos para avanzar.

En la esfera socio-profesional, todo indica que debes marcar el paso en relación con ciertos elementos de tu pasado. La Muerte y el Ermitaño te invitan a reflexionar sobre lo que no te conviene en tu vida laboral y a tomar la distancia necesaria para ponerle fin. Métodos anticuados, materiales obsoletos, colaboraciones ineficaces; tu debes determinar qué es lo que debe cambiar en tu manera de trabajar.

Libra, así es tu lectura del tarot

Libra, tarot.

El Carruaje, asociado con el Mundo, te lleva hoy en un impulso a una vida mundana y social desenfrenada. Habrá muchos encuentros en el programa, especialmente con desconocidos. Sumergido/a en el remolino de la vida, te arriesgas a embalarte con una fogosidad desbordante y sin prudencia. No olvides, amigo, que la pasión es un licor que hay que consumir con moderación.

En el trabajo, necesitas toda la energía y vehemencia de tu entorno profesional para salir de las dudas en las que te sumerges. No te sientes a gusto bajo la influencia del Ahorcado, te cuesta mucho seguir el ritmo de tus compañeros de trabajo. Haz un pequeño esfuerzo e intenta recibir las propuestas no como un problema, sino como una perspectiva de evolución.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Escorpio, tarot.

Hoy no tienes la intención de prometerle fidelidad a tu pareja, amigo. La asociación del Ahorcado y el Mundo no te pone en situación para hacer sacrificios o concesiones. Das prioridad a la libertad frente al compromiso, a la ligereza frente a la estabilidad. Haz como mejor te parezca pero cuidado con hacer daño a alguien, pues tu actitud es demasiado poco constante.

En tu área profesional, es posible que el Ahorcado haga nacer en ti el desánimo o la frustración a lo largo del día. Con la iniciativa del Mago, no te faltarán ideas ni espíritu de iniciativa, pero no alcanzarás el éxito esperado. Tu buena voluntad no tendrá igual y sin duda tendrás que someterte a las contigencias de tu entorno socio-profesional. No te decepciones, mañana será otro día.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Sagitario, tarot.

Hoy es difícil nadar en la felicidad en el plano afectivo, amigo. La Justicia impone cierto rigor en tus relaciones, lo que se traduce en cierta austeridad y mucha distancia entre ti y las personas a las que amas. Las exigencias de la familia, de los amigos, incluso de tu pareja, crean complicaciones y desacuerdos que te obstaculizan. Aíslate para poner orden en tu cabeza.

En cuanto a tu trabajo se refiere, puede que tengas hoy luz verde para algo que estabas esperando. La pareja la Muerte-Justicia indican que una situación se desbloquea, avanzas un paso y tu futuro profesional se inclina hacia la seguridad. Si has estado trabajando bajo contrato y tal está llegando a su fin, puede que tu empresa te ofrezca una posición permanente.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Capricornio, tarot.

¡Hoy no hay descanso para los valientes, amigo ! Arrastrado/a por el Mundo, encontrarás la felicidad y el bienestar afectivo en un torbellino de encuentros y desplazamientos. Tendrás que elegir entre una fiesta en casa de Fulano, una cena en casa de Mengano o un viaje sorpresa a Londres con un/a amigo/a desorientado(a). La Justicia y su sentido práctico te ayudarán sin duda a elegir correctamente.

Profesionalmente, podrías cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a conquistar un nuevo Mundo. Tu situación actual no te permite escapar y eres consciente de ello. Sueñas con viajar, con estudiar, con aventuras profesionales diferentes. Dirige tu barco hacia donde mejor te parezca, pues todo movimiento hacia delante será positivo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Acuario, tarot.

Sorpresas, encuentros inesperados, intuición, diplomacia, convivencia, no te faltará nada hoy en tu vida sentimental. Tanto si vives en pareja como si estás soltero(a), este día se presenta cargado en el aspecto afectivo. Es posible que tenga lugar una gran declaración por parte de tu pareja o una amistad bajo la inffluencia del Juicio y el Sumo Sacerdote. ¡Presta atención!

En el trabajo, el día se sitúa bajo el signo del cambio. El Juicio y el Mago se asocian para ofrecerte novedades en tu trabajo cotidiano. Nuevas proposiciones, nuevos clientes o desplazamientos imprevistos. Esta renovación te hace dinámico/a y te pone de buen humor para el resto del día. ¡Te irá de lo mejor!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Piscis, tarot.

¡Cuidado hoy con la impulsividad en el amor, amigo! Por más que la Sacerdotisa intenta frenar los impulsos del Carruaje, tu te lanzas sin reflexionar en nuevas aventuras. Si estás soltero(a), eso podría darte hermosas satisfacciones al final del día. Pero si vives en pareja, tómate tu tiempo para hacerte una pregunta esencial: ¿está el(la) otro/a dispuesto/a a seguirte en tus arrebatos?

En el trabajo, tienes tendencia a confundir dinamismo y precipitación. Bajo la influencia de la Fuerza y el Carruaje, vas deprisa tomando decisiones y actuando, demasiado, incluso. Cuidado con los errores de juicio y malas elecciones. Sin mirar a dónde se va, se puede uno confundir de camino.

