Tarot gratis para hoy 05 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy lunes 5 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 5 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

¡Demasiado es demasiado, amigo! Bajo la influencia de la Fuerza y del Carruaje, no sabes cómo ni cuándo va a parar esta impulsividad. Soltero(a), calma tu instinto de seducción y no confundas cantidad con calidad. Si tienes pareja, no dictes tu la ley y evita dirigir a tu pareja según tus deseos. Hay límites para la fogosidad y la pasión, límites que tienes tendencia a sobrepasar e ir demasiado lejos .

Tienes tendencia a distraerte en tu área profesional. Tu curiosidad se dirige en todas direcciones para terminar por despistarte y hacerte dudar. Necesitarás toda la perseverancia y coraje de tu entorno para volver al buen camino y recuperar la confianza en ti mismo/a. Escucha los consejos de los que te acompañan en las tareas cotidianas: no cambies de rumbo sin razón objetiva.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Si no tienes miedo a caer, podrías subir de dos en dos las escaleras hacia el éxito amoroso, amigo. Tu problema es que el Mundo y sus promesas te dan vértigo. Los Enamorados no te dan la confianza en ti necesaria y te incitan a dudar ante las peticiones del exterior. Tómate tu tiempo antes de lanzarte, ¡pero lánzate!

Profesionalmente, ¿eres de los que venden la piel del oso antes de cazarlo? Al menos eso es lo que sugiere la tirada del Diablo y del Mundo. Es cierto, el éxito te espera, pero te ganarías la simpatía de los que te rodean si fueras menos fanfarrón/a. Pon champán a enfriar, pero no celebres tu victoria antes de tiempo.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran necesidad de libertad en tu vida amorosa. Especialmente en pareja, donde sientes que los lazos que te unen al otro te hacen sentirte a disgusto. Necesitas aire y ver caras nuevas. ¿Por qué no, amigo? Pero cuidado con ir demasiado lejos. No olvides que tu libertad empieza donde termina la de los demás.

Por otra parte, tu vida profesional atraviesa un periodo de dudas. La alianza de la Estrella y el Loco es señal de un malestar ligado a una creatividad mal controlada. Tienes tendencia a dispersarse en demasiadas direcciones o proyectos a la vez, sin conseguir terminar ninguno de forma satisfactoria. Concéntrate en el corazón de tu profesión sin dejarte llevar por tu imaginación.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Hoy no dejas de hablar, amigo! Influido/a por la Rueda de la Fortuna que te invita a multiplicar tus relaciones, haces uso de tu capacidad de escuchar que te proporciona la Templanza para recibir secretos de todos. Aconsejan sin juzgar y devuelves la sonrisa a todos los que la han perdido. ¡Hace mucho bien ser tu amigo/a!

En tu área profesional, se favorecen los cambios de ambiente y/o los desplazamientos. La Rueda de la Fortuna aporta un soplo de aire nuevo en tus tareas cotidianas, tu libertad de acción e independencia son más amplias y la confianza en ti mismo/a es total. Es hora de organizar más citas para conseguir más clientes o socios para seguir adelante, haciendo que las cosas avancen.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy gira la rueda en el aspecto sentimental, amigo. Tu comportamiento evoluciona y te sientes capaz de aprovechar la suerte si ésta se te presenta. Soltero(a), la asociación con la Sacerdotisa y la Rueda de la Fortuna es prueba de éxito en el amor, resultado de una larga operación de seducción. Si tienes pareja, es hora de renovar los proyectos en común y tener más libertad relacional.

En tu área de trabajo no faltarán oportunidades de éxito o cambios bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna. Tu comportamiento dubitativo o desconfiado podría impedirte obtener todos los beneficios. Un exceso de prudencia o falta de confianza en ti o en tus interlocutores podría hacerte perder ocasiones de aprovechar la situación. Te arrepentirás.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy eres todo encanto, amigo! El poder de seducción de la Emperatriz, unido con el sentido de la diplomacia de la Templanza, hace de ti un ser deslumbrante y amable, lleno de atenciones y cumplidos hacia los demás. ¡Tu popularidad sube como la espuma! Vive y ama como tu sabes hacerlo. ¡La gente te adora!

En el trabajo, tienes la molesta tendencia a aislarse bajo la influencia del Ermitaño. Sin embargo, será de tu entorno profesional de donde vengan las posibilidades de expansión y novedad. Este es el mensaje de la Emperatriz: suelta un poco las riendas y confíaselas a alguien cercano. Deja que esta persona te guíe hacia mejores paisajes.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy el Sol brilla a tu alrededor, amigo. Aunque el Ahorcado te desestabilice con su influencia y te haga verlo todo negro, no dudes en desobecerle un poco. Intenta verlo todo un poco más rosa, pues todo el mundo te quiere hoy. Puede que tu entorno afectivo te haga vivir momentos inolvidables siempre que salgas de tu posición reservada. Venga, un poco de animación en el amor, no te arrepentirás.

En tu actividad profesional, te sientes realizado/a. El Mundo te toma bajo su protección para abrirte las puertas del éxito, mientras que el Sol descubre tu talento y te dota de un carisma irresistible. Te esperan glorias, reconocimientos y agradecimientos, pero no dejes que el éxito se te suba a la cabeza. Sé humilde y comparte tus victorias con tus compañeros de trabajo.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy tus sentimientos se dividen entre el deseo de aislamiento y meditación que te ofrece el Colgado y el de expresar tu amor con calidez, como te invita el Sol. En efecto, amigo, esta tirada indica que ganarás exteriorizando sus sentimientos y saliendo de tu caparazón para acercarte a los demás. Sin ser exageradas, tus declaraciones serán sinceras y profundas.

En tu área profesional, puede que el Colgado te haga sufrir contratiempos o retrasos en tus tareas del día. No te falta buena voluntad, es cierto, pero algunos obstáculos te obligan a detenerte, puede que también a reflexionar sobre tu forma de enfrentarte a los acontecimientos. ¿Es razonable correr tras el tiempo?

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Qué fogosidad, qué dinamismo hoy en el amor, amigo! El Carruaje te aporta el movimiento, mientras que el Mago te promete novedad. Esta vibración te invita a vivir tus relaciones afectivas de forma diferente y a vivir nuevas experiencias sentimentales. Cuidado en la pareja, porque puede que te seduzca lo prohibido. ¡Has de saber frenar los instintos!

En el trabajo, tienes tendencia a ver las cosas negras, cuando, por el contrario, son muy positivas. No dejes de lado las oportunidades que te ofrece el Mago. Puede que obtengas los resultados o el éxito que llevas tanto tiempo esperando. Sal de tu madriguera y aprovecha este hermoso día.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¡Qué inconstancia, amigo! No sabes hoy en qué dirección moverse. Dices que sí, luego que no, prometes cosas que luego no cumples. El Loco y la Templanza indican que tu preocupación es conservar tu independencia en el amor y en la amistad, sin tener en cuenta el deseo de los que te rodean. Es un juego que puede volverse en tu contra.

En el trabajo, tu desbordante imaginación puede jugarte malas pasadas, pues tienes tantas ideas que puede que te disperses en muchas direcciones. El Mundo te abre nuevos horizontes, pero el Loco hace nacer en ti la duda. Para dos minutos y tómate tiempo para reflexionar sobre la dirección que quieres darle a tu carrera.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy quieres decirle cuatro verdades a tu pareja sin preocuparte de si le hieres o no, amigo. La tirada del Sol y la Torre aclara lo que hay de oscuro en ti: eres rencoroso/a. Puede que una actitud demasiado exigente de tu parte deja huellas imborrables.

En el ambiente profesional, brillas por tu inteligencia y tu saber de cómo hacer las cosas. Iluminada por el Sol y energizada por el Mago, tu jornada se desarrolla en el mejor contexto socio-profesional. Tienes los medios necesarios para alcanzar los objetivos que te has fijado y realizar con éxito los proyectos que has iniciado hace poco. ¡Aprovecha!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy necesitas toda la buena voluntad de tu entorno para moderar tus impulsos, amigo . Empujado/a por la Fuerza, te sientes capaz de subir montañas, eres impulsivo/a en las relaciones amorosas. Pero las personas a las que amas no tienen tu capacidad y pueden sorprenderte con tanta energía. Su calma y tranquilidad te devolverán la razón.

En tu área profesional, te falta seguridad y te tomas mucho tiempo antes de tomar las decisiones que se te imponen. Los Enamorados te hacen dudar e instalan la incertidumbre en tu estado de ánimo. Sin embargo, puedes contar con los apoyos que te ofrece el Sumo Sacerdote. Este último te garantiza sinceras amistades y apoyos en tu entorno socio-profesional. Es el momento de confiar y escuchar los consejos que te den.