Tarot gratis para hoy 04 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 04 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran pena en tu corazón, amigo. La alianza del Sol y de la Muerte te pide que traces una línea sobre una situación que te entristece, la pérdida de un amor, un/a amigo/a, una ruptura. Sea cual sea la causa de tu desasosiego, sólo volverás a sonreir si crees en el futuro.

En el trabajo, no hay duda de que este día debe ser marcado en el calendario. El Sol y el Carruaje te invitan a correr riesgos calculados, a innovar, a emprender. Se dan hoy todas las condiciones para asegurarte el éxito. Intercambia puntos de vista con personas interesantes, comunica tus ideas o inicia el proyecto en el que llevas pensando tanto tiempo. ¡Es el día ideal para lanzarse!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot.

Si nace hoy la duda en tus amores, los Enamorados y la Sacerdotisa no van a ayudarte a verlo más claro, amigo. No remuevas inútilmente las aguas del pasado y estropees el futuro. Puede que se establezca una gran indecisión asociada a cierta melancolía a lo largo de la jornada. Tómate tiempo para reflexionar, pero no te entretengas con los recuerdos.

En la esfera profesional, sin duda tendrás que elegir entre una actitud calmada o un deseo profundo de cambios. Los Enamorados siembran la duda, mientras que el Carruaje te empuja a actuar. En este contexto desestabilizante, más vale darse tiempo para reflexionar antes de lanzarte a hablar. Calma los caballos de tu carruaje, estás ante una bifurcación y es peligroso ir demasiado deprisa hacia un camino o el otro.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot.

Tu vida sentimental toma hoy el impulso de un campo de batalla. Tormentas, disputas, amenazas, rupturas, crisis y lágrimas rompen la paz de tu hogar, amigo. La Torre asociada con el Sol marca la presencia de pruebas y momentos difíciles que atravesar. Tu entorno se alía contra ti y ni el cólera ni la fuerza te ayudará a evitar el seismo. Calma tu ego.

En el frente profesional, un cambio estructural inevitable o un acontecimiento inesperado y perturbardor te pone de nervios. La alianza del Juicio y la Torre indica que reaccionarás con impulsividad y agresividad, y podrías oponerte a las decisiones de tus jefes. No vayas demasiado lejos, pues tu actitud solo agravará una situación que, a priori, no te es favorable.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que, en el aspecto amoroso, este día podría estar marcado por una ruptura más o menos definitiva con un elemento del pasado afectivo, amigo. Ruptura con un lugar, un objeto o una persona, provocada por tu firme voluntad de estabilizar tu situación sentimental. El la Muerte te provoca la necesidad de cortar por lo sano, mientras que el Emperador te da la voluntad para hacerlo. Puede que seas firme, demasiado quizá, frente a las decisiones determinantes en el amor.

Por otra parte, tu vida profesional está sometida a un cambio de orden estructural o financiero que pondrá en tela de juicio tu estatus, o incluso tu actividad. La asociación del Sol y el la Muerte cierra un ciclo y redistribuye las cartas profesionales. Este nuevo reparto no irá necesariamente en tu contra. Mantén la confianza y defiende tus intereses personales con tenacidad.

Leo, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot.

Hoy apareces como una persona simpática y abierta, amigo. Eres de trato fácil y tu encanto, aumentado por el dúo positivo formado por la Estrella y el Mundo, crea un ambiente de alegría y bienestar alrededor de ti. Tus viejos amigos, así como los más recientes, se alegran de pasar algún tiempo en tu compañía. ¡Y es recíproco!

En tu vida activa, ponte del lado del más fuerte, es decir, adopta el punto de vista de la jerarquía. La tirada de la Torre y la Estrella muestra que la diplomacia trae consecuencias y un comportamiento flexible te permitirá salir del apuro, sean cuales sean los cambios anunciados en la organización o en los métodos de trabajo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot.

Buena jornada en perspectiva en el plano amoroso, amigo. La Emperatriz y el Sumo Sacerdote te dotan de un particular sentido de la escucha que te hace muy atractivo/a y seductor/a para los que amas, y especialmente para la persona que hace latir tu corazón. Las relaciones afectivas están situadas bajo el signo de la felicidad y la espontaneidad, ¡aprovecha!

Profesionalmente hablando, intentas estar lo más activo/a posible. Bajo la influencia de la Fuerza, tienes la voluntad de ir hacia delante y hacer que las cosas se muevan, pero el contexto socio-profesional está representado por el Sumo Sacerdote, que tiende a moderar tales impulsos. Tú propones acción y te garantizan serenidad. Con un poco de inteligencia y saber hacer, esta combinación podría ser muy eficaz.

Libra, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot.

Las personas a las que quieres sabrán demostrarte su disponibilidad para escucharte hoy, amigo. Y eso te viene muy bien, pues tienes unas ganas locas de hablar bajo la dinámica influencia de la Rueda de la Fortuna. Espontáneo/a y sociable, harás lo que sea por cambiar las costumbres e instaurar cambios en tus relaciones afectivas. Declaraciones inesperadas, posibles visitas; ¡las sorpresas no se han acabado!

Tu día laboral irá con calma y eficiencia. Si atraviesas dificultades en tus tareas cotidianas, alcanzarás tus objetivos con total serenidad. Tu energía y poder de análisis te ayudarán a saber cómo y cuándo actuar para acabar con los problemas y aprovechar las oportunidades. ¡Perfecto!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot.

El Carruaje te lleva hacia amores apasionados, amigo. Así, bajo la influencia del Ahocado, debes tener cuidado con que tu vehículo no se encuentre un gran piedra en el camino. No te faltarán hoy obstáculos. Cálmate y reflexiona antes de iniciar de nuevo la marcha.

Profesionalmente, vas hacia una verdadera desmotivación bajo el impacto del Loco y el Ahorcado. Tus proyectos están bloqueados, no avanzan como se preveía y sientes que el desánimo se instala en ti. No te rindas. No por tener un mal día hay que abandonar la idea de alcanzar tu objetivo. ¡Ánimo!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot.

Hoy aparecerán obstáculos en tu vida sentimental, amigo. Por suerte, el Sumo Sacerdote suaviza la violencia de la Torre y te permite abordar las dificultades con sabiduría y filosofía. Esta serenidad evita que inicies discusiones sin fin o conflictos con personas a las que quieres. No dramatices y deja que las cosas evolucionen a su ritmo.

En el aspecto profesional, la alianza de la Luna y la Torre no es un símbolo muy alegre. Puede que un acontecimiento inesperado haga fracasar un proyecto que te importaba mucho o haga tambalear tu puesto. Pase lo que pase, evita entrar en conflicto con tu entorno profesional, pues perjudicará tus intereses. Es un día negro para la actividad.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot.

Hoy aparecerán obstáculos en tu vida sentimental, amigo. Por suerte, el Sumo Sacerdote suaviza la violencia de la Torre y te permite abordar las dificultades con sabiduría y filosofía. Esta serenidad evita que inicies discusiones sin fin o conflictos con personas a las que quieres. No dramatices y deja que las cosas evolucionen a su ritmo.

En el frente laboral, el dúo negativo formado por el Ahorcado y la Torre te invita a poner el pie sobre el pedal del freno. Evita temas conflictivos si no quieres provocar disputas. Si te resulta imposible, no te sorprendas si tiene lugar una disputa momentánea con una persona de tu entorno socio-profesional. Pero no te asustes; después de todo, te recuperarás.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot.

Hoy, bajo la influencia del Ermitaño, no te encuentras a gusto en tus relaciones afectivas, amigo. La gente que te rodea te llena de cuidados y gestos amables, y eso te llega a lo más profundo de tu corazón. La Estrella, que simboliza el contexto sentimental, es de lo más agradable. Te quieren, te escuchan y te perdonan tus pequeños errores del día.

Por otra parte, la Estrella protege tu vida laboral, todo lo que puedas imaginar. Si te entra la duda debido a los Enamorados, también hay que decir que el contexto socio-profesional es excelente durante todo el día, portador de esperanza para el futuro. Has de saber contrastar las incertidumbres que solo retrasan la buena marcha de tus negocios. ¡El futuro es prometedor y no deberías sentirte culpable por creerlo así!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot.

Hoy sientes cierta frustración en tu vida afectiva, amigo. Un encuentro sentimental o amistoso te decepcionará, pues descubres rápidamente que la relación no irá muy lejos. El Ermitaño y el Juicio simbolizan tu prisa por expresar tus sentimientos y acabar con la sensación de soledad que tanto te angustia. Pero por querer ir tan rápido en el amor, puede que agobies a tu pareja.

Tu actividad profesional es lenta, tienes la sensación de que no alcanzas tus objetivos y el desánimo no está lejos. La alianza de la Luna y del Ermitaño indica cierta frustración. Tus ideas no son recibidas positivamente ni recompensadas en su justa medida y no tienes más energía como para pelear por ellas. Sácala de tu fuente interior, sería una pena que te rindieras.

