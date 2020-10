Tarot gratis para hoy 04 de octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy 04 de octubre, así te irá según el horóscopo.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 04 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

¡Menudo jaleo hay a tu alrededor, amigo! Por más que pides calma y estabilidad en el amor, tu entorno afectivo no deja de pedir movimiento, salidas. Estas dos cosas no son muy compatibles y pueden provocar tensiones en las relaciones. Venga, un pequeño esfuerzo, muéstrate flexible y todo el mundo estará contento.

En el trabajo, necesitas toda la energía y vehemencia de tu entorno profesional para salir de las dudas en las que te sumerges. No te sientes a gusto bajo la influencia del Ahorcado, te cuesta mucho seguir el ritmo de tus compañeros de trabajo. Haz un pequeño esfuerzo e intenta recibir las propuestas no como un problema, sino como una perspectiva de evolución.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes esperar tener un encuentro clave, amigo. El Juicio anuncia una renovación de tu vida afectiva, mientras que la Luna exacerba tu sensibilidad y emociones. Quieres creer en el amor perfecto y dedicas a ello todas tus energías. Cuidado con no poner el listón de tus aspiraciones demasiado alto. Al buscar a la persona ideal, a veces pasamos de largo a la que nos hará felices.

En el trabajo, las cosas se mueven más o menos sin tu participación. Bajo la influencia dinámica del Juicio, aparecen cambios en este sector de tu vida. Incluso si estas transformaciones no te conciernen directamente, haz un esfuerzo por participar. Es cierto, el Ermitaño te representa aquí, pero no es una razón para aislarte de todo.

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy hay un conflicto entre lo que buscas en lo más profundo de ti y lo que realmente vives. Tanto si aspiras a más tranquilidad o más dinamismo en tus relaciones, siempre se produce lo contrario. Desconfía de la perturbadora influencia del Loco, amigo. Si sueñas con una cena para dos esta noche, ¡quítate de encima a los vecinos!

En el ámbito profesional, tienes tendencia a dispersarte. El Loco y el Mago te incitan a tener nuevas ideas y a ser original, pero ninguna de las dos láminas te dota de la estructura para racionalizar tus pensamientos. Te arriesgas a dispersarte en muchas y distintas direcciones, a pasar de una actividad a la otra, y finalmente, a encontrarte desbordado/a al final del día. Intenta controlar aunque sea un poco el curso de los acontecimientos.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Sostenido/a por un fondo permanente de estabilidad, haces todo lo posible por suavizar hoy tus relaciones afectivas. El Sumo Sacerdote y el Emperador te impulsan hacia la conciliación, la benevolencia y la disponibilidad hacia la persona amada. Buscas el equilibrio en todo y este clima de confianza que te rodea hará que tengas algunos fans.

La austeridad y la sabiduría predominan hoy en tu vida laboral. El Sumo Sacerdote, en asociación con la Sacerdotisa, no está para llenarte de piropos. Su influencia es tranquilizadora y dinámica, pues te invita a disfrutar de cierta rutina en tus actividades. Según tu estado de ánimo del momento, puedes encontrar el verdadero bienestar o, por el contrario, vivir momentos de cansancio al final del día.

Cáncer, Así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy tus intercambios afectivos representan mucho amor, amigo. Sentirás menos impulso, buscarás relaciones sinceras y calurosas. La Templanza calma el fuego del Diablo y te permite reconciliarte con un ser cercano, consolar a un amigo, desarrollar relaciones armoniosas en familia. ¡Eres la dulzura y el encanto personificados!

En tu ambiente laboral, dispones de una bella serenidad. La alianza de la Templanza y el Sumo Sacerdote te empuja hacia la tranquilidad de espíritu sin perjudicar tu eficiencia. Avanzas con calma, afirmando tu carácter sociable y tu buen humor. No hay duda de que alcanzarás los objetivos que te has fijado para este día.

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy buscas la armonía y equilibrio en tus relaciones, amigo, y rechazas toda discusión con personas cercanas y amigos. Bajo la influencia de la Justicia y la Estrella, te comunicas con sinceridad absoluta, actitud que contribuye a reforzar el sentimiento de bienestar que provoca tu presencia. ¡Es un buen día para pedidas de mano!

En tu área profesional, prestas atención a todas las situaciones en las que se debe respetar el derecho. Te interesan los procesos, los litigios y los conflictos interpersonales. Bajo la influencia conjunta de la Justicia y el Sumo Sacerdote, darás muestras de rigor y sabrás hacer para poner fin a las ambigüedades que pueden subsistir en el universo socio-profesional.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

En el amor, habrá muchas divergencias en las opiniones, muchas discusiones. No te fíes de la asociación de la Torre y el Emperador en el terreno sentimental, amigo. Hay tendencia a la intransigencia y la ruptura, así que no presumas de flexibilidad ante tus interlocutores. El lazo que te une a tu pareja puede romperse de tanto tirar de él, por muy flexible que sea.

En el trabajo, no tendrás protección cuando te topes con algunos contra tiempos. Por suerte, el Sumo Sacerdote suaviza la violencia de la Torre y te permite enfrentarte a las dificultades socio-profesionales con la sabiduría de un monje tibetano. Posees todas las armas psicológicas necesarias para cultivar la paciencia y la adaptabilidad frente a la adversidad. ¡Bravo!

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Mundo y el Sumo Sacerdote contribuyen a aumentar tu prestigio personal y tu magnetismo en tu entorno afectivo, amigo. Tienes todo lo necesario para seducir al público, para influenciar a los que merecen serlo y, finalmente, para imponerte con suavidad pero con brillantez. ¡Nada de dudas, el encanto está de tu parte!

Tu vida activa te trae una jornada que te permite cruzarte con mucha gente, y por qué no, apuntar teléfonos en tu agenda. Tu sentido de la comunicación, agudizado por el Mago y el Mundo, puede traerte la oportunidad de conocer a alguien en el momento perfecto. Abre los ojos, algunos puntos de vista pueden ser provechosos para el futuro.

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy no vivirás momentos muy eufóricos en lo relativo al corazón. Sin embargo, tus amigos, tus padres, tus hijos y tu pareja están ahí para apoyarte y guiarte. ¿No sientes todo ese amor a tu alrededor, amigo? Abre los ojos y aprecia esta ternura que te ofrecen. No, no estás solo/a y no está lejos la esperanza de amar todavía más.

Hoy, el trabajar será un placer que dará gusto, debido a la energía positiva de la alianza del Diablo y la Estrella. La pasión te anima en todo lo que haces. Presenta tus proyectos, buscas clientes, diriges a tu equipo. El éxito está al final del camino porque tus métodos de trabajo motivan a tus compañeros. Conserva esta confianza y llegarás lejos.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy aparecerán obstáculos en tu vida sentimental, amigo. Por suerte, el Sumo Sacerdote suaviza la violencia de la Torre y te permite abordar las dificultades con sabiduría y filosofía. Esta serenidad evita que inicies discusiones sin fin o conflictos con personas a las que quieres. No dramatices y deja que las cosas evolucionen a su ritmo.

No olvides que no estás solo/a en el mundo, y menos en tu trabajo. Entonces, ¿por qué llevas esos aires de superioridad? La Torre y el Diablo te advierten que tu orgullo podría aislarte de tus compañeros e incitarles a que intriguen para hacer fracasar tus proyectos. Hay que contar con los demás y no pensar siempre en primer lugar en tus intereses personales.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Un mundo de posibilidades se abre hoy ante ti, amigo. Arrastrado/a por la carrera de la seducción por el Carruaje cargando a la Muerte, te encuentras listo/a para poner fin a un pasado doloroso y lanzarte en una excitante aventura sentimental. Bravo, así es como debes abordar tu futuro sentimental, teniendo confianza en tu capacidad de reanimación.

No tomes ningún riesgo en el terreno profesional. La Torre señala un cambio en las estructuras estables que podría obligarte a luchar por conservar tu estatus o tus responsabilidades. Todo va demasiado deprisa, como indica la tirada del Carruaje, y no eres tu quien lleva las riendas, así que no intentes ir contracorriente. Te agotarías en vano.

Acuario, Así es tu lectura del Tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy emana de ti un flujo magnéticoamigo. Estimulado/a por la alianza de la Fuerza y el la Muerte, tienes mucha influencia sobre tu entorno. Algunos intentan escapar de ti para obtener su libertad, pero otros se dejan subyugar con facilidad. No abuses de tu poder de dominación, pues podría rápidamente volverse en tu contra.

En el trabajo, te parece que los que te rodean están más dispuestos que tú a realizar proezas. ¡Y sin duda tienes razón! Llevado por la Fuerza, tu entorno socio-profesional dispone de una energía y una tenacidad que no tenías antes. El Ermitaño que te representa te invita, por el contrario, a dejarte guiar por los otros, a seguir el movimiento sin intentar iniciarlo.