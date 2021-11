Tarot gratis para hoy 04 de noviembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 04 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

La Fuerza y el Mago te invitan a seguir avanzando en tu vida sentimental, amigo . Si tienes pareja, haces lo posible por profundizar en tu relación, para llegar al fondo de las cosas con la persona amada. Si estás libre, esta dinámica influencia te invita a organizar un pequeño viaje o a emprender una salida imprevista al caer la noche. ¿Cuál es el objetivo? ¡Conocer a alguien, por supuesto!

Con respecto a tu vida profesional, lo tienes todo en tus manos para progresar. La Emperatriz te ofrece una bonita espontaneidad en tus relaciones con el exterior, mientras que el Mago te empuja hacia la novedad y las iniciativas originales. Resultado: un día enriquecedor a nivel de relaciones de negocios. Serás escuchado/a y apreciado/a por tus compañeros, clientes, compañeros de trabajo e incluso por tus superiores. ¡ Es tu turno!

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Puf! La Torre y el Ahorcado no solucionan hoy tus asuntos del corazón, amigo. Hay tensiones, conflictos, incluso rupturas si no te separas un poco. La cosa es grave, pero no desesperada. Si es necesario, puede que el enojo o una pequeña separación te ayuden a comprender mejor tus sentimientos, y su amor será evidente en el rencuentro.

El tarot dice que en tu área profesional se vislumbra un rayo de impulsividad que amenaza a lo largo de todo el día. Tú, tan conciliador/a como de costumbre, podrías mostrarte muy intransigente bajo la influencia conjunta del Emperador y la Torre. No pongas al mundo de testigo de tu impotencia o insatisfacción. Atacarás directo los problemas y las rupturas con tu entorno socio-profesional si te dejas llevar por ese camino.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot.

Hoy, reina una atmósfera estimulante en tu esfera relacional y amorosa, amigo. El Mundo y el Carruaje provocan un torbellino de relaciones, pero también de viajes o desplazamientos. Por tanto, se te ofrece la ocasión de conocer gente y de hacer valer tus numerosas cualidades. Quizá esto sea un poco superficial, pero muy agradable, sin embargo.

En el trabajo, vas a tener, a tu pesar, muchas relaciones con el mundo exterior. El Mundo, que simboliza el contexto socio-profesional del día, es señal de apertura, mientras que el Ahorcado que te caracteriza refleja retraimiento. En una situación tan contradictoria, conviene que te liberes del yugo de tus propios bloqueos y te dejes llevar por las oportunidades propuestas por los demás. ¡Ánimo, abrirse es progresar!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy se presiente el inicio de una nueva amistad, amigo, y ésta te aporta mucha satisfacción en el plano afectivo. El Mago, asociado a la dulzura de la Luna, te hace de nuevo disponible y abierto/a a los demás, incluso al amor, después de un periodo de soledad debido a una decepción sentimental. ¡Olvida las amarguras, la vida es bella!

Por otra parte, hay movimiento en tu vida profesional. Bajo la influencia del Juicio y el Mago, la jornada se anuncia trepidante y rica en acontecimientos inesperados. Estos cambios te motivarán, pues podrían verse acompañados por una promesa de promoción o aumento de sueldo. Juégatelo todo, valora tus competencias, promociónate: hay gente que te observa y aprecia.

Leo, así es tu lectura del tarot

En el amor, hoy eres la incarnación de la fuerza tranquila, amigo. Sin excentricidad ni futil entusiasmo, impones tu punto de vista a los que amas. Tu poder en el otro es casi magnético, el o ella te escucha sin pegas. Es el momento ideal para acabar con los pequeños conflictos de pareja o para acercarte a la persona deseada, si todavía eres soltero(a).

En tu área profesional, tu dinamismo y tu autoridad podrían hacerte perder tus puntos de referencia y hacer que tus compañeros de trabajo se replanteen las relaciones que tienen contigo. La Fuerza y el Carruaje forman un cóctel detonador que es difícil de controlar. Debes calmar tu fuego interior, cueste lo que cueste para evitar todo conflicto y relación de fuerza con el entorno.

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el amor, dudas de todo y de todo el mundo hoy, y puede que tengas razón. El Diablo es señal de pasiones turbadoras, de maquinaciones y artimañas. Los Enamorados te hacen desconfiar y te hacen elegir entre varias opciones. No dejes que abusen de ti, amigo, no juzgues a la gente como mejor de lo que son, pues en tu entorno afectivo, los hay que intentan desplazarte, ¡estate atento(a)!

En el terreno profesional, se adivina un cambio de orientación en el horizonte. La tirada de la Muerte y del Diablo indica que toda modificación de tu estado actual te permitirá ir más alto y más lejos. Si tienes ambición, no dudes en cambiar la tirada para evitar la rutina que te atribuye un papel que ya no te conviene.

Libra, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot.

La Fuerza y el Mago te invitan a seguir avanzando en tu vida sentimental, amigo . Si tienes pareja, haces lo posible por profundizar en tu relación, para llegar al fondo de las cosas con la persona amada. Si estás libre, esta dinámica influencia te invita a organizar un pequeño viaje o a emprender una salida imprevista al caer la noche. ¿Cuál es el objetivo? ¡Conocer a alguien, por supuesto!

En tu área profesional, te atrae la novedad. El Carruaje y el Mago te incitan al movimiento, a lanzarte en nuevas aventuras profesionales, a poner en marcha tus proyectos. Tu dinamismo es impresionante y tu voluntad es evidente, pero no olvides terminar lo que has empezado. No progresarás si haces para después deshacer.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy estás firmemente decidido/a a mantener la calma en tus relaciones afectivas, amigo. ¿Demasiado firmemente, quizá? Bajo la influencia del Emperador y la Fuerza, eres tan autoritario que tu mensaje no se entiende bien. Haz que disminuya esta tendencia a la dominación, sino, no te sorprendas si observas rebeldía en tu entorno afectivo.

En el trabajo, eres brillante al ser maestro de tus energías. La Emperatriz, asociada con la Fuerza, te proporciona toda la determinación y la inteligencia necesaria para hacer evolucionar favorablemente tu situación. No solamente diriges con mano de hierro tus tareas cotidianas, sino que anticipas eventos. ¡Qué vitalidad! Pero cuidado con el golpe de cansancio al final del día.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el programa de tu jornada sentimental hay pasiones tumultuosas y exaltantes, amigo. Resulta difícil ser de piedra mientras baila el Diablo, introduciendo al sabio Juicio en una loca rueda que te dejará del todo aturdido(a). Vives tus relaciones con intensidad, lo que produce un efecto magnético en tu entorno. ¡Te adoran!

En tu área profesional, si hay algo que no te falta hoy es la ambición. Exacerbada por el Diablo y el Emperador, te guía en cada uno de tus pasos profesionales. Eres un/a verdadero/a luchador/a con todos los riesgos que ello acarrea para tu entorno. Cuidado con derribar a alguien por el camino, podrían reprochártelo más tarde.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot.

Hoy confías en tu poder de seducción, amigo, pero la tirada de la Sacerdotisa y la Estrella hace pensar que, a pesar de todo, te costará expresar tus sentimientos amorosos. Cierto pudor te impide confesar lo más profundo de tus pensamientos y, sobre todo, de tu corazón. No dejes que tu timidez limite tus iniciativas afectivas.

Profesionalmente, la Sacerdotisa tira de la cola al Diablo y, para solucionar un problema, te ves tentado/a a simplemente negarlo. Tu actitud está a falta de coraje y franqueza. Toma el toro por los cuernos y atrévete a confesar los errores, un mal resultado o una debilidad. Te vendría bien un amigo para echarte una mano.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Cultiva hoy el arte de la diplomacia y la benevolencia en relación con las personas cercanas, amigo. Llegado el caso, has de saber que la alianza de la Muerte con la Torre es señal de una ruptura brutal que sigue a una violencia verbal incontrolada. Dicho de otro modo, más vale evitar tal riesgo mostrándote amable, comprensivo/a y divertido/a. No será fácil, pero no tienes otra elección.

En cuanto al trabajo, puede que ciertas cosas evolucionen en tu manera de enfrentarte a la rutina: cambio de actividad o de compañeros, reorganización del horario, cambios, acensos. ¡Nada es imposible bajo la influencia de la Muerte! Por suerte, la Emperatriz será tu guía a lo largo del día y te permitirá enfrentarte a esta evolución con habilidad.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental y afectiva está sometida a la voluntad del Mago y el Juicio que te reserva algunas sopresas muy agradables, amigo. Mantente abierto/a a los cambios y acepta los acontecimientos inesperados que podrían producirse. Éstos se presentan alegres en el plano afectivo y personal, así que no tengas miedo de responder a una invitación de un/a desconocido(a). ¡Asombro garantizado!

En el aspecto profesional, puedes creer en tu buena Estrella y tomar las oportunidades que el Mago te ofrece en bandeja de plata. Hay inteligencia y creatividad en tu manera de tratar los problemas, de presentar tus ideas o de seducir nuevos clientes. Tu espíritu abierto te permite adaptarte a toda nueva situación de manera brillante.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!