Tarot gratis para hoy 04 de junio del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 04 de junio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Si sueñas con hacer oficial tu relación amorosa o situación, el Sumo Sacerdote y el Juicio te invitan a hacerlo hoy, amigo. Parece que tu vida sentimental puede ofrecerte la felicidad y la tranquilidad buscada. Tu pareja te ama sinceramente y compartís bonitos momentos de complicidad y armonía. ¡No sigas buscando, la(le) has encontrado!

En el trabajo, te enfrentas a tus tareas diarias con gran sentido de la responsabilidad. Protegido/a por el Sumo Sacerdote y la Justicia, avanzas serenamente en un contexto socio-profesional muy seguro. Los objetivos que te has fijado son alcanzados con regularidad, rigor y firmeza. Todo esto no es muy emocionante y a la vez seguro y no te hace falta nada más para estar satisfecho/a del día de hoy.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Todo va muy bien, Señora Emperatriz! Hoy, la dama del Tarot se asocia con el Mundo para duplicar tu encanto y hacer de ti el ser más simpático de la tierra, amigo. Conversas mucho, quieres saberlo todo de las personas cercanas, entenderlo todo sobre el amor, y , sobre todo, seducir con inteligencia al mundo que te rodea.

En tu vida profesional, la tirada de la Emperatriz y el la Muerte indica una transformación en tu actividad competitiva que pasa por una mejor comunicación con tu entorno. Debes expresar tus deseos sin imaginar cada vez que tus interlocutores no te van a escuchar. Tienes que liberarte de los esquemas preconcebidos para evolucionar en tu carrera en el sentido que te conviene.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Jornada sombría en el aspecto afectivo, amigo. Ni el Ermitaño que te representa, ni el Ahorcado que simboliza el contexto sentimental, te ayudarán a vivir relaciones agradables con los que amas. Por el contrario, vivirás momentos de soledad y decepciones. Es verdad que es un poco triste, pero te permitirá relativizar las cosas de menor importancia.

Profesionalmente, vas hacia una verdadera desmotivación bajo el impacto del Loco y el Ahorcado. Tus proyectos están bloqueados, no avanzan como se preveía y sientes que el desánimo se instala en ti. No te rindas. No por tener un mal día hay que abandonar la idea de alcanzar tu objetivo. ¡Ánimo!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Es muy difícil mantener el equilibrio en tu trabajo a lo largo de todo el día. Entre el Ahorcado, que te somete a todo tipo de enredos, y los Enamorados, que te hacen dudar de todo, te cuesta mucho mantener la concentración. Puede que te pidan sacrificios o concesiones, no debes ceder ante el pánico y haz todo lo posible para no sufrir. Esta situación frustrante y desmoralizante sólo es provisional.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Hay movimiento en el amor, amigo! Si sufres cierta soledad estos últimos tiempos, el Mundo se encarga de hacerte salir de ese aislamiento. Tu vida relacional se enriquece, llaman personas nuevas a tu puerta. Es hora de cambios, tan numerosos como enriquecedores. ¡Se acabaron las cenas en solitario!

¡Tu vida laboral se sitúa hoy bajo el signo de la comunicación y las relaciones! Abre las puertas y ventanas al mundo, pues te lleva una corriente muy dinámica que te empuja a ir más lejos. Los contactos son múltibles, se favorecen las transacciones hipotecarias y se protegen las relaciones con la clientela. ¡Es el momento perfecto para hacer negocios!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Es un día excelente para cultivar el amor y la amistad, amigo. La Estrella y la Emperatriz te hacen perder conciencia de lo que es importante en tus relaciones afectivas. Estás atento(a), siempre a la escucha de las dificultades de tu pareja, y estas cualidades que hoy desarrollas son importantes armas de seducción. Las vibraciones son por tanto favorables a las reconciliaciones, pero también, a nuevos encuentros.

Hoy, te apetece hacerle frente a tus tareas cotidianas, sobre todo si se trata de trabajo. La Estrella y el Carruaje te ofrecen este humor conquistador que te abre todas las puertas del éxito. Eres cálido/a y brillante con tus compañeros, clientes, superiores. Y todo esto va a ser tenido en cuenta. Esta jornada es ideal para ver por fin realizadas tus esperanzas y ambiciones.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy no estarás tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Emperatriz te empuja hacia los demás con encanto y espontaneidad. Evolucionarás en tu pareja hacia la realización afectiva. Si estás soltero(a), este día es el indicado para dejarte llevar un poco.

En otro terreno, controlas el arte de la diplomacia y la perfección bajo la influencia del Juicio y la Emperatriz, lo que te ofrece un arma preciosa para salir ganador/a de las negociaciones profesionales. Tienes el don de decir siempre la frase adecuada en el momento adecuado para convencer a tus interlocutores. ¡Te metes a todo el mundo en el bolsillo con tu inteligencia y simpatía!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Tu agresividad podría costarte caro hoy, amigo. La alianza del Mago y de la Torre indica una modificación positiva de la tirada afectiva tras una explicación franca y directa a alguien cercano. Di lo que siente tu corazón, pero sólo los reproches fundados tendrán efectos positivos, más no la violencia sin razón.

Profesionalmente, la alianza del Mago y el Sol aporta una claridad en tus nuevos proyectos que te asegura el éxito a corto plazo, pero ten cuidado con vender la piel del oso antes de cazarlo. Podrías iniciar un cambio de estatus, pues puede que hoy impresiones a tus superiores. ¡Empléate a fondo!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te preocupan tus relaciones familiares. No consigues olvidar el sentimiento de abandono que destroza tu corazón, amigo. ¡No te deprimas! A veces hay que dejar ir a las personas amadas, o dejar que los niños vuelen con sus propias alas. Es el derecho del propio ciclo de la vida. Mira hacia delante en lugar de mirar el retrovisor.

Cuando se trate de tu vida profesional, debes desconfiar de tu imaginación, a veces desbordante, y de tu falta de sentido de la realidad en tus proyectos. Por muy innovadores que sean, puede que no sean comprendidos por tu entorno profesional y te conduzcan por un mal camino. Estar en la Luna tiene su encanto, pero mantener los pies en la tierra no es menos indispensable.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

A nivel afectivo, tu tirada del día muestra que atraviesas un periodo difícil. Tus sentimientos son profundos y sinceros (la Luna), pero un acontecimiento exterior (la Torre) va a hacer que tu vida sentimental se tambalee. Discusiones, revelaciones dolorosas, separación temporal o ruptura, te imaginas lo peor, amigo. Para algunos, esta jornada marcará un punto sin retorno.

No olvides que no estás solo/a en el mundo, y menos en tu trabajo. Entonces, ¿por qué llevas esos aires de superioridad? La Torre y el Diablo te advierten que tu orgullo podría aislarte de tus compañeros e incitarles a que intriguen para hacer fracasar tus proyectos. Hay que contar con los demás y no pensar siempre en primer lugar en tus intereses personales.

Acuario, así es tu lectura del tarot

El ambiente no es hoy muy brillante en el amor, amigo. Entre el Ermitaño y la Sacerdotisa, no te queda más que llorar o esconderte en una esquina para huir de tus dudas. Ninguna de estas dos láminas consigue que te abras a los demás. Es momento de introspección y puesta en tela de juicio. Aprovecha esta soledad para revisar algunos de tus comportamientos hacia las personas que amas.

En tu actividad profesional, atraviesas un periodo de reflexión que puede traducirse en un pequeño retiro. La alianza de la Estrella y la Sacerdotisa muestra que puede que tu puerta se mantenga hoy cerrada. Tus proyectos están en fase de maduración y sabes que se imponen el rigor y la paciencia. Explica tu progreso intelectual, porque esta aparente inactividad podría ser tomada por pereza por tu entorno.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tu popularidad alcanza hoy la cima, amigo. Tu dulzura, tu sensibilidad, tu apertura de espíritu te aseguran unas relaciones ricas y profundas, incluso si son más intelectuales que carnales. Atraes la simpatía de todo el mundo, incluso de los que no te conocen. Aprovecha la dinámica feliz de la alianza del Mundo y de la Estrella para entablar nuevas amistades.

En tu área profesional, puede que te propongan un desplazamiento, incluso un trabajo o misión en el extranjero. La alianza de la Templanza y el Mundo indica que podrían elegirte por tu sentido innato de la diplomacia y tu capacidad para llevar a buen lugar los negocios que haces. Tu horizonte se abre y te lleva hacia el éxito.

